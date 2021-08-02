По каким критериям выбрать солнечные панели?

Уже не один десяток лет жители Америки, Австралии, Азии и стран Европы используют солнечные панели (или батареи), для того, чтобы получить дешевую и экологически чистую электроэнергию.

Такой метод начали внедрять в Украине относительно недавно, и он еще не очень известный широкому кругу пользователей. Но люди, которые уже успели воспользоваться этой инновацией, отзываются о ней очень положительно.

Возможно, узнав о преимуществах этого метода, вы также решите купить солнечные батареи для вашего дома?

Что такое солнечные батареи

Солнечные батареи — это полупроводниковые устройства, перерабатывающих ультрафиолетовые лучи солнечного света в электроэнергию, аккумулируют ее и питают бытовые приборы. Такой процесс называется «фотоэлектрический».

На что обратить внимание при выборе солнечной панели

Первое, на что стоит обратить внимание — тип панели. На рынке на сегодняшний день представлены моно- и поликристаллических батареи. Как правило, монокристаллические панели характеризуются высоким показателем мощности, КПД и коэффициента тепловых потерь, однако на порядок дороже поликристалл, а потому дольше себя оккупировать. Если вы рассматриваете солнечные панели как инвестицию, которые должны принести максимум прибыли и иметь быструю окупаемость — рекомендуем купить поликристалл.

Второе — производитель. На современном рынке 90% солнечных панелей — именно китайского производства. Стоит отметить, что цены на китайские батареи на порядок ниже, чем на европейские аналоги. Однако, это не значит, что они хуже. Перед тем, как купить панель, стоит узнать, входит ли компания в список Tier 1, имеет ли она класс А (без браков), или автоматизированное производство осуществляет компания, или сертифицирована она в Украине. Детальная информация на сайте eco-tech.com.ua.

Наши предложения

Компания «Эко-Теч» работает в Украине, а именно во Львове, с 2012 года. За это время мы успешно выполнили почти полтысячи проектов, о чем свидетельствуют подробные отчеты на нашем сайте.

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