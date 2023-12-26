Рецепт: Маринованный лук «хрустящий» — Лучшее средство для профилактики гриппа и простуды в зимнее время!

Ингредиенты:

лук красный ялтинский — 4 головки;

масло подсолнечное с добавлением оливкового — 20 мл;

уксус столовый 6% — 20 мл;

укроп — 2 ст.л.;

соль — по вкусу;

хлеб черный бородинский — для подачи

Способ приготовления: В зимнее время всегда готовлю быстро маринованный лук, он отлично идёт как самостоятельная закуска к обеду, можно и в салаты добавлять и к бутербродам.

Таким способом мариную и белый и красный лук, или смешиваю оба сорта.

Сегодня у меня красный ялтинский лук.

Лук нарезаем полукольцами или четвертинками колец в зависимости от размера луковицы.

Вливаем растительное масло.

Затем добавляем соль по вкусу и 6%-ный столовый уксус. Уксус можно слегка разбавить водой, маринад должен быть слабым, не слишком острым.

Тщательно перемешиваем и перекладываем в ёмкость с плотно завинчивающейся крышкой. По желанию можно добавить любую мелко нарезанную зелень, у меня только укроп.

Баночку плотно закрываем, оставляем при комнатной температуре минут на 15-20, периодически хорошенько встряхиваем банку. Потом можно убирать на хранение в холодильник. Но у меня такой маринованный лук долго не хранится, в течение двух дней все съедают.

Уже через 20-30 минут лук замаринуется и можно будет есть, но лучше выдержать хотя бы полтора-два часа, тогда он станет ещё вкуснее.

С маринованным луком можно делать бутерброды из хлеба любого сорта.

Можно есть просто так — это лучшее средство для профилактики простуды.

Но вкуснее всего маринованный лук с чёрным бородинским хлебом.

В морозный день горячий супчик и бутерброды с хрустящим маринованным луком это самый лучший обед.

Время приготовления: 20 мин.