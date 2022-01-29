Почему мастер-класс должен проводиться исключительно профессионалами?

Конечно же, мастер-класс это в каком-то смысле образовательное мероприятие. Это значит, что в процессе происходит постоянный контакт с преподавателем. Преподаватель должен быть профессионалом, чтобы передать вам качественные знания, свой опыт и развить новые навыки. Для этого надо быть знатоком своего дела. Преподаватель также должен знать, как найти подход к ученикам, причём для каждого этот подход может быть разным. Профессионал найдёт подход к каждому, в первую очередь для того, чтобы вовлечь ученика и обучение приносило наибольшую пользу.

Кроме того, главная цель мастер-класса — это ваши положительные эмоции. А ведущие нашей студии — настоящие эксперты, которые, во-первых, грамотно построят процесс обучения, а во-вторых, сделают это так, чтобы вы остались довольны.

Наши преимущества: