Подъемник двухстоечный: характеристики и возможности

Комплектация любого автосервиса начинается с оборудования, предназначенного для диагностики неполадок автомобиля, а этот процесс невозможен без подъемных механизмов, с помощью которых механики получают свободный доступ к днищу. Одной из распространенных и востребованных моделей оборудования данного назначения является подъемник двухстоечный. Модельный ряд таких конструкций представлен вариантами с различными рабочими характеристиками, которые следует учитывать при выборе агрегата.

Виды и особенности двухстоечного автоподъемника

Базовое отличие подъемников двухстоечных для автомобиля заключается в типе привода. Так, электрогидравлика обеспечивает возможность работы механизмов для подъема груза в условиях отрицательных температур, что особенно выгодно для регионов с соответствующим холодным климатом. Электромеханика имеет свои преимущества, а именно:

плавность хода;

низкий уровень шума при работе;

оперативность процесса подъема и спуска закрепленного авто.

В плане высоты подъема оба типа привода обеспечивают примерно равные возможности. Диапазон максимальной рабочей высоты электрогидравлического привода колеблется в пределах 1,9-2,12 м, а электромеханического — 1,96-2,06 м.

По показателю времени подъема и спуска немного выигрывает электрогидравлика (31-54 секунды против 40-50 секунд). А в плане высоты подхвата больше возможностей у электромеханики (0,85-1,9 м против 0,8-1,33 м).

Грузоподъемность всех типов двухстоечных подъемников ограничена 3-5 тоннами, что достаточно для легковых авто, но мало для внедорожной и грузовой техники.

По типу конструкции такие механизмы подразделяют на симметричные и асимметричные. Последняя разновидность подходит для обслуживания легковых авто с широкой базой. Телескопические лапы в них имеют разную длину (задние — длиннее, передние — короче), так как стойки развернуты к задней части. Это удобно для обслуживания сравнительно легких автомобилей с массой в пределах 3 тонн.

Критерии выбора автоподъемника с двумя стойками

Это надежное и простое в эксплуатации оборудование выбирают, ориентируясь на основные технические характеристики, а именно:

грузоподъемность;

тип конструкции (с симметричным или ассиметричным расположением телескопических лапок);

особенности и скорость хода.

Двухстоечный подъемник — сравнительно малогабаритный агрегат с хорошим функционалом, использовать который можно не только в автосервисе, но и в других видах деятельности (на складах, пищеблоках и прочих).