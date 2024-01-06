ГлавнаяРецептыЭти продукты есть не только в холодильнике президента: идея простого ужина от Елены Зеленской Эти продукты есть не только в холодильнике президента: идея простого ужина от Елены Зеленской На чтение: 1 минута Вкусный ужин может быть простым и бюджетным. Попытайтесь угостить своих близких овощным пирогом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Как его готовить показала первая леди Елена Зеленская. С этим рецептом у вас точно все получится. Стоит пробовать Праздничный и яркий «Шанхай»: готовим простой салат с исключительным вкусом Вегетарианский закрытый пирог Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 луковица; – 1 морковь; – 1 зубчик чеснока; – 6 – 7 картофелин; – 200 граммов чечевицы; – 50 грамм томатной пасты; – 100 миллилитров воды; – 2 столовые ложки подсолнечного масла; – соль, перец по вкусу. Приготовление: К отварному картофелю добавьте масло и сделайте пюре. Отварите до полуготовности чечевицу. Измельчите чеснок. Мелко нарежьте лук, поджарьте немного на половине масла, после чего добавьте морковь и пассируйте 5 – 7 минут. Добавьте томатную пасту, чеснок, отварную чечевицу и 100 миллилитров воды. Тушите несколько минут. Добавьте соль и перец. Выложите массу в форму, а сверху равномерно распределите картофельное пюре. Запекайте 20 – 25 минут при температуре 180 градусов до появления румяной корочки. Ищете рецепт вкусного салата? Попробуйте приготовить Оливье без колбасы – получится даже лучше. Поделитесь с друзьями