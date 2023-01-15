Поиск автомобиля с недорогим обслуживанием

Рейтинг самых бюджетных в плане обслуживания иномарок (в порядке возрастания стоимости).

Автомобили, «прошедшие» больше двенадцати тысяч километров, возраст которых перешагнул за отметку в 6 лет. Низкую цену ежегодного обслуживания легко объяснить отсутствием большого количества электроприборов и датчиков. А вот воспользоваться услугами ремонта авто в Астане вы можете на сайте bestservice.kz.

«Старушки» с пробегом более 50 тысяч километров. Их обслуживание обходится недорого в силу того, что термины гарантийного обслуживания после упомянутого пробега истекают и общая цена значительно снижается.

Машины, накатавшие от 15 до 60 тысяч километров пробега. Именно этот интервал служит своеобразной проверкой на прочность для автомобиля – проявляются различные «промахи» и неточности в работе, посему цена обслуживания значительно возрастает.

Новые автомобили, которые не успели еще исколесить расстояния свыше 10 тысяч километров. Цена на комплектующие для таких экземпляров может оказаться просто заоблачной.

«Исторические реликвии» – раритетные транспортные средства, возраст которых давно перевалил за 10 лет. Запчасти (например, амортизатор для вашей иномарки) для них помимо своей дороговизны отличаются еще труднодоступностью. Стоимость редких деталей иногда превышает максимальную допустимую цену в десятки раз.

Совет: Прежде чем обзавестись новеньким железным конем, следует посетить специализированные центры обслуживания автомобилей, авторынки и гипермаркеты и поинтересоваться стоимостью деталей для полюбившейся иномарки. Лучше всего заняться этим непосредственно перед покупкой, чтобы собранная информация была «свежей» и актуальной.

Французский концерн вновь обновляет свою линейку автомобилей, и выпускает новый малогабаритный автомобиль, который уже успел полюбиться многим девушкам Peugeot 207. Младшее поколение сверхпопулярного на украинских дорогах Peugeot 308, имеет все предпосылки занять свою нишу и, возможно, даже задать новый формат, для всех городских малолитражных автомобилей.

Стремительный дизайн и яркий стиль автомобиля явно указывают на его спортивный и дерзкий характер. Наиболее яркие изменения коснулись обновленных передних фар, которые очень своеобразной формы. Также гармонично сделанный капот авто. Имеется решетка радиатора с широкими углами, а также штамповки, которые расположились вдоль всего кузова автомобиля. При этом не имеет большой разницы, обладает автомобиль тремя или пятью дверьми, все отлично вписывается в единую композицию.