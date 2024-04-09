Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить печенье без муки, сметаны и яиц. Вместо лимона можно взять апельсин, а также добавить молотую корицу и ванильный экстракт для аромата. Готовится печенье из доступных продуктов, хорошо будет сочетаться с крепким черным чаем или холодным молоком.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Крупы / Манка Блюдо: Выпечка / Печенье Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

Манка 250 Грамм

Лимон 1/2 Штуки (сок и цедра)

Вода 80 Миллилитров

Масло растительное 60 Миллилитров

Сахар 60 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Соль 1 Щепотка

Количество порций 10

Калорийность

324 ккал

Калорийность

0 г

Белки

16 г

Жиры

48 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье без муки, сметаны и яиц»

Подготовьте все ингредиенты.

В глубокой миске смешайте манку с разрыхлителем, сахаром и щепоткой соли.

Снимите с лимона цедру с помощью мелкой терки, затем выжмите сок. Добавьте цедру и 1 ст.л. лимонного сока в миску.

Влейте воду и растительное масло.

Все хорошенько перемешайте. Оставьте на 15 минут, чтобы манка набухла.

Скатайте из получившегося теста шарики весом примерно 40-45 г. Выложите на пергамент для выпечки и слегка прижмите их. Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

Печенье без сметаны и яиц готово, приятного вам аппетита!