Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить печенье без муки, сметаны и яиц. Вместо лимона можно взять апельсин, а также добавить молотую корицу и ванильный экстракт для аромата. Готовится печенье из доступных продуктов, хорошо будет сочетаться с крепким черным чаем или холодным молоком.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Крупы / Манка Блюдо: Выпечка / Печенье Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Веганские блюда
Состав / Ингредиенты:
- Манка 250 Грамм
- Лимон 1/2 Штуки (сок и цедра)
- Вода 80 Миллилитров
- Масло растительное 60 Миллилитров
- Сахар 60 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 10
Калорийность
324 ккал
Калорийность
0 г
Белки
16 г
Жиры
48 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печенье без муки, сметаны и яиц»
Подготовьте все ингредиенты.
В глубокой миске смешайте манку с разрыхлителем, сахаром и щепоткой соли.
Снимите с лимона цедру с помощью мелкой терки, затем выжмите сок. Добавьте цедру и 1 ст.л. лимонного сока в миску.
Влейте воду и растительное масло.
Все хорошенько перемешайте. Оставьте на 15 минут, чтобы манка набухла.
Скатайте из получившегося теста шарики весом примерно 40-45 г. Выложите на пергамент для выпечки и слегка прижмите их. Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
Печенье без сметаны и яиц готово, приятного вам аппетита!