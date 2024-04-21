Салат из крабовых палочек: рецепт вкусного праздничного блюда

Такой салат идеально подойдет к празднику. И он получается очень вкусным и красивым.

Если любите салаты, которые готовятся слоями, то вам надо попробовать этот салатик в котором есть томаты и крабовые палочки. Он получается нежный, вкусный и достаточно легкий. Рецептом поделились на сайте Kardamon.

Салат из крабовых палочек и помидоров

Ингредиенты:

крабовые палочки — 400 г;

четыре яйца;

два помидора;

твердый сыр — 200 г;

майонез, соль, перец, зелень.

Яйца отварите вкрутую и остудите. Крабовые палочки порежьте мелкими кубиками и выложите на дно тарелки. Сверху сделать майонезную «сеточку».

Яйца натрите на крупной терке и выложите на крабовые палочки. Снова смажьте майонезом. Помидоры порежьте кубиками и выложите на яйца.

Сыр потрите на терке и выложите слой сыра на помидоры. Сверху смажьте майонезом и украсьте зеленью. Например укропом.

Дайте немного постоять салату в холодильнике. И он готов для подачи на стол.

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