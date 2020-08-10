Покупка сухого бруса в магазина. Для каких задач нужен брус?

Мечта многих горожан сегодня — иметь свой загородный дом или дачу, где можно было бы уединиться и отдохнуть от суеты большого города. Строительство дома из бруса — это отличный способ воплотить эти мечты в реальность. Рассмотрим такой материал, как профилированный брус, который становится сейчас очень популярным.

Технология производства профилированного бруса. Смотрите больше строительных материаллов на сайте строительного магазина.

Профилированный брус изготавливается только из ядровой части древесины. В этой части бревна содержатся дубильные вещества, если это лиственное дерево, или большое количество смолы, если это дерево относится к хвойным.

В ходе обработки брус получает следующую форму: внешняя сторона, делается плоской или овальной; внутренняя делается плоской; на верхней и нижней поверхности бруса выпиливаются шипы и пазы.

Опишем в Кратце процесс производства профилированного бруса. В качестве материала чаще всего используется сосна, так ее древесина плотная и прочная, содержит мало влаги. Обрезка бруса должна соответствовать строгим параметрам: прямоугольное сечение, никакие отклонения по углам и линиям быть не допускаются. Естественно бракуется брус, пораженный грибком и насекомыми.

Обрезной брус, перед тем как начать профилирование, подвергают сушке в специальных сушильных камерах. Сушка продолжается от 3 до 5 месяцев. Влажность бруса не должна превышать 22%.

Для производства профилирования бруса существует специальное оборудование — четырехсторонние деревообрабатывающие станки, после обработки на которых брус обретает необходимую форму и профиль, а поверхность шлифуется и становится гладкой. Сегодня можно по выгодной цене купить сухой брус.

Производители выпускают профилированный брус разного сечения, например, 195 на 195, 145 на 195, 145 на 145, 95 на 145, 95 на 95. Внешние стены собираются из бруса с сечением не ниже 145 на 145 мм. Брус с меньшим сечением используется для возведения внутренних стен.

Для защиты от насекомых и влаги, профилированный брус пропитывается антипиренами и биоцидами, которые, кстати, вредны для человека только на этапе нанесения их на поверхность древесины — после высыхания эти вещества абсолютно безвредны.