Поп-арт: искусство повседневной реальности

Две большие войны ХХ века стали шоком для цивилизованного мира. Пережитые потрясения усилили разочарование в современной цивилизации и стимулировали формирование запроса на деконструкцию «старого мира». В это же время в западных странах появилась группа молодых деятелей искусства, желающих создать альтернативу абстрактному экспрессионизму с его стремлением к расщеплению целостных образов. В таких условиях в 1950–1960-х годах родилось новое направление изобразительного искусства, получившее название «Поп-арт». Оно смогло предложить зрителю новую образность, воплощенную в знакомых всем артефактах массовой культуры. Больше информации тут https://kyiv.gallery/ru/kartiny/pop-art.

История появления поп-арта

Впервые произведения искусства, посвященные предметам ежедневного использования, появились еще в 20-х годах ХХ века в США. Их создатели (Стюарт Дэвис, Патрик Брюс, Чарльз Демут) стремились вернуться к репрезентативному искусству, оперирующему целостными образами. Их эксперименты не получили должного культурологического обоснования и не удостоились внимания общественности. Новый импульс к развитию эти идеи получили в США после распространения абстрактного экспрессионизма с его стремлением к утверждению личной символики автора и отказу от четких форм. В это же время в Европе поп-арт был больше сконцентрирован на исследовании образов массовой культуры и их воздействии на социальные стереотипы. Творческим экспериментам с приемами изобразительности нового направления посвятили время такие известные мастера, как Пабло Пикассо, Марсель Дюшан и Курт Швиттерс.

Сам термин «поп-арт» появился в середине 50-х годов. Дословно он переводится, как «популярное искусство». Такое название обозначало две существенные особенности нового направления: использование объектов массовой культуры и ориентацию на более понятную широкой аудитории символику. Первые работы в этом направлении часто создавались из случайных или найденных предметов (обложек комиксов, изображений пивных банок, фотографий, этикеток продуктов и т. д). Некоторые критики и искусствоведы поначалу использовали термин «поп-арт» в совершенно другом значении. Например, Лоуренс Аллоуэй применял это название для обозначения различных продуктов СМИ, которые превращались в элементы некой новой «народной культуры».

Пика популярности направление достигло в США в начале 60-х годов после «Симпозиума по поп-арту», организованного Нью-Йоркским музеем современного искусства. В этот период обрели всемирную известность такие видные представители поп-арта, как Энди Уорхол, Эд Рушей, Джим Дайн, Уэйн Тибо. Им удалось создать понятные массовому зрителю произведения, из-за чего направление еще часто называют искусством «социального равенства». В 1968 году в США был выпущен справочник под названием «Кто есть кто в поп-арте». Считается, что его выход ознаменовал завершение классического периода развития американского поп-арта.

Известные произведения в стиле поп-арт

Несмотря на техническую простоту воплощения творческого замысла, некоторые работы в стиле поп-арт по стоимости могут конкурировать с шедеврами прошлых эпох. Ценность этих работ объясняется их влиянием на умы современников, значимостью для истории искусства, а также смелостью и новаторством их авторов.

«Бирюзовая Мэрилин»

Портрет секс-символа США 60-х годов Мэрилин Монро Энди Уорхол «писал» более десяти раз. Самым известным среди них стала «Бирюзовая Мэрилин» 1964 года, проданная по приблизительным подсчетам за 80 млн долларов. В каком-то смысле ее можно считать иконой поп-арта, выполненной согласно канонам религии потребления. В улыбчивом лице актрисы просматривается определенная отстраненность и легкое напряжение. Сценичный образ секс-символа, отрешенно смотрящий в пустоту, не вызывает у зрителя ярких эмоций. Некоторые критики окрестили портрет новым воплощением Джоконды ХХ века.

«Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)»

Вполне тривиальный сюжет картины запечатлел знаковое событие в жизни Дэвида Хокни, связанное с посещением солнечной Калифорнии. Местность и образ жизни местной богемы произвели на художника сильное впечатление, которое он воплотил в портрете у бассейна. Подготовка к работе над картиной заняла много времени: художник постоянно экспериментировал с ракурсами, цветами и фигурами людей. Было сделано несколько сотен фотографий реального бассейна Тони Ричардсона и позирующего помощника Хокни Мо Макдермотта. В 2018 году картина была продана на аукционе «Кристис» за 90,3 млн долларов.

«Ох… Ну хорошо…»

Портрет женщины, выполненный в стиле рассказа в картинке, на аукционе «Кристис» в 2010 году был продан за 42,6 млн долларов. Прямая отсылка к стилистике комиксов обеспечила этой работе популярность среди поклонников мемов. В интернете сегодня можно найти множество забавных картинок, дополняющих оригинал изображением возможного собеседника женщины.

Особенности стиля поп-арт

Представителей направления часто обвиняют в том, что они эстетизируют посредственность и фактически вульгаризируют искусство. Несмотря на эту отчасти справедливую критику многие представители поп-арта основывали свою деятельность на сложных философских идеях. Новое течение строило свои эстетические идеалы на принципе деконструкции, разработанном философией постмодернизма. Классическая культура всегда утверждала идею существования строгой иерархии сюжетов, мотивов, техник и образов жизни. Поп-арт снимает этот идеологический концепт путем возведения обыденного в ранг объекта внимания искусства. Стирание границ между высоким и низким разрушает иерархию и освобождает восприятие от стереотипов. Еще одна важная черта искусства этого направления – стремление выразить всеобщую связь всего в нашем мире. Художники хотели показать зрителям, что для описания социальных и психических проблем можно использовать предметы, которые мы привыкли считать незначимыми и лишенными высокого смысла. Общей для всех произведений искусства также является эмоциональная отстраненность. Картины, коллажи, инсталляции и скульптуры не цепляют зрителя за живое. Эта особенность поп-арта до сих пор порождает споры на счет отношения самих художников к массовой культуре: воспевали они ее или обнажали ее бессмысленность. Многие видные деятели начинали свою карьеру в коммерческом искусстве, поэтому часто критики не склонны считать это направление по-настоящему укорененным в философии постмодернизма.

Среди художественных особенностей поп-арта, пожалуй, самой приметной чертой является специфический колористический баланс. Картины этого стиля порой напоминают рекламные плакаты второй половины ХХ века из-за характерного сочетания ярких цветов. Упрощенность форм и образов, заимствованная из традиции комиксов, вызывает у зрителя ощущение эмоциональной отстраненности от сюжета полотна. Некоторые искусствоведы считают, что на формирование стиля повлиял дадаизм, поэтому многие работы являются по своей сути коллажами, созданными при помощи комбинированных техник. В техническом плане работы бывают простыми до безобразия. К примеру, у знаменитого Энди Уорхола есть несколько картин, которые по факту являются распечатанными копиями фотографий с минимальной обработкой цветовыми фильтрами. Популярной среди художников этого направления стала также фотопечать, порицаемая в традиционном изобразительном искусстве. Поп-арт частично выходит за пределы художественной традиции и превращается в сложный культурный феномен, существующий на пересечении миров искусства и обыденности.

Поп-арт в современном украинском искусстве

С достижениями поп-арта художники имели возможность познакомиться еще во времена СССР. В целях порицания «буржуазного запада» советские идеологи выпустили книги под названием «Кризис безобразия» и «Искусство обреченного мира», в которых публиковались черно-белые репродукции «дегенеративного искусства загнивающих капиталистов». После провозглашения Независимости украинские художники получили возможность изучить наследие американского и европейского поп-арта без идеологических предубеждений. На тот момент классический период развития направления уже закончился, поэтому наши мастера чаще используют отдельные стилистические решения поп-арта для создания аутентичного стиля или творческих экспериментов.

Лилия Студницкая

Художница активно использует стилистические приемы поп-арта в жанре пейзажной живописи. Картины природы радуют зрителя необычным сочетанием цветов и манерой изображения растительности. Бушующий хаос цветов и листвы имеет четкие границы, отделяющие его от внешней среды. Это позволяет Студницкой добиться большей выразительности и произвести впечатление даже на искушенного зрителя. Следуя духу времени и принципам поп-арта, художница использует в своих работах яркие акриловые краски.

Юлия Шишкина

Для художницы творчество – это, прежде всего, процесс самопознания, изучения тончайших оттенков настроения и глубин человеческой души. Аутентичный стиль Шишкиной впитал в себя не только поп-арт, но и модернизм. Несмотря на традиционную для массового искусства эмоциональную нейтральность образы, воплощаемые на полотне, буквально излучают чувственность. Влияние поп-арта ощущается в цветовой гамме картин, четких контурах объектов и поразительной узнаваемости образов. В портфолио художницы чаще всего встречаются портреты.

Татьяна Русецкая

В творчестве художницы приемы классического поп-арта тесно переплетаются с мотивами мистического этно романтизма. Удивительные образы женщин и человеческих фигур раскрывают свой внутренний мир при помощи аутентичной украинской символики, ярких абстракций и фраз. Колористический баланс полотен несет на себе отпечаток уорхоловского поп-арта со всей его любовью к ярким цветам и контрастам. Картины Русецкой запечатлевают любовь художницы к своей Родине и миру.

В онлайн-галерее KyivGallery вы сможете найти картины в стиле поп-арт, написанные украинскими мастерами. Мы сотрудничаем с профессиональными художниками, создающими настоящие произведения искусства. В отличие от традиционных галерей мы не обременены расходами на содержание больших выставочных залов, поэтому у нас можно приобрести картины по приятным ценам. О художественных особенностях полотен и специфике сюжета вам расскажет наш специалист на консультации. Ждем ваших звонков!