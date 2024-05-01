Описание приготовления:

Майонез прекрасно подходит для маринования куриного мяса. Для разнообразия в него можно добавить горчицу или соевый соус. А для смягчения вкуса можно разбавить сметаной.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная грудка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Чеснок 4 Зубчика

Куриное филе 400 Грамм

Майонез 120 Грамм

Соль По вкусу

Растительное масло 10 Грамм

Специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

247 ккал

Калорийность

17 г

Белки

17 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриные грудки в духовке с майонезом»

Перед началом приготовления подготовьте все необходимое.

В миске соедините майонез с солью и специями. Добавьте измельченный чеснок. Все перемешайте.

Куриное филе замаринуйте в получившемся соусе на 1 час.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите маринованные грудки. Запекайте при 180 градусах, примерно 45-50 минут. Верх можно прикрыть фольгой, чтобы не начал подгорать.

Готовые грудки извлеките из духовки и немного остудите.

Нарежьте грудки на ломтики и подавайте к столу. Приятного аппетита!