Описание приготовления:
Майонез прекрасно подходит для маринования куриного мяса. Для разнообразия в него можно добавить горчицу или соевый соус. А для смягчения вкуса можно разбавить сметаной.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная грудка Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Чеснок 4 Зубчика
- Куриное филе 400 Грамм
- Майонез 120 Грамм
- Соль По вкусу
- Растительное масло 10 Грамм
- Специи По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
247 ккал
Калорийность
17 г
Белки
17 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Куриные грудки в духовке с майонезом»
Перед началом приготовления подготовьте все необходимое.
В миске соедините майонез с солью и специями. Добавьте измельченный чеснок. Все перемешайте.
Куриное филе замаринуйте в получившемся соусе на 1 час.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите маринованные грудки. Запекайте при 180 градусах, примерно 45-50 минут. Верх можно прикрыть фольгой, чтобы не начал подгорать.
Готовые грудки извлеките из духовки и немного остудите.
Нарежьте грудки на ломтики и подавайте к столу. Приятного аппетита!