Преимущества онлайн-кредиторов

Нет строгих квалификаций

Займы до зарплаты легко получить. Все, что вам нужно сделать, это дать кредитору понять, что у вас есть работа, и вы зарабатываете достаточно денег каждый месяц для выплаты кредита. Если вы соответствуете этим требованиям, кредит будет предоставлен онлайн-компанией. Иногда на проверку биографических данных уходят недели.

Больше вариантов ссуды

Когда вы заходите в местный банк или кредитную организацию, количество предлагаемых ими кредитных продуктов будет ограничено. Все банки будут предлагать обычную ипотеку, требующую 640 кредитных баллов и как минимум 5-10% первоначального взноса. Но не все они предлагают быстрые займы, требующие низких первоначальных взносов.

Новички часто могут найти в Интернете отличные кредитные программы, которые местная ипотечная компания может не предлагать.

Более низкие требуемые кредитные рейтинги

Если у вас есть проблемы с кредитом, вы с большей вероятностью найдете кредитора, который поможет вам получить одобрение. Например, большинству обычных кредиторов потребуется не менее 640 кредитных баллов. Однако многим онлайн-ипотечным кредиторам требуется всего 580 кредитных баллов. Во многих случаях у тех, кто набрал меньше 620 баллов, не будет другого выбора, кроме как обратиться к онлайн-ипотечному кредитору. Но это не обязательно плохо.

Недостатки онлайн-кредиторов

Высокий уровень интереса

Кредиты онлайн имеют комиссию и высокие процентные ставки по сравнению с займами от банков или учреждений. Вам также нужно будет заплатить комиссию, если вы опоздаете с оплатой. Большинство сборов за просрочку погашения, выставляемых онлайн-кредиторами, настолько хороши, что могут достигать двойной или тройной суммы, которую вы взяли в долг.

Схема коротких выплат

Кредиты от других организаций и банков могут предоставить вам программу погашения, которая разделяет ваш собственный платеж по долгу. Но в онлайн-кредитных организациях они предлагают вам всего несколько месяцев на то, чтобы погасить ваш долг, потому что они также предлагают вам более быстрый кредит от них.

Персональный сервис

Онлайн-кредиторы имеют большой объем, поэтому большинство кредитных специалистов очень заняты. В результате это может отрицательно сказаться на обслуживании клиентов. Так бывает не всегда, но бывает. При обращении в местный банк чаще всего кредитный специалист находится в курсе ситуации, и с ним легче связаться. Кредитным специалистам с местными кредиторами обычно приходится налаживать отношения, чтобы получить больше кредитов.