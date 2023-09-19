Беру лаваш и 300 грамм мяса. Рецепт, который побил все рекорды по простоте приготовления

Как и многие другие блюда, мясные рулеты были придуманы в Римской Империи около 3000 лет назад. Концепция скручивания мясной начинки в тесто произошла случайно. При этом этот способ приготовления стал актуален на века.

Впоследствии появились не только мясные виды рулетов, но и сладкие. Вспомним хотя бы меренговый рулет.

Тенденция на приготовление рулетов стала актуальна буквально везде — в Европе, Азии и на Востоке.

Поделимся способом приготовления мясного рулета из Средней Азии.

Ингредиенты для мясного рулета:

мясной фарш — 300 г;

репчатый лук — шт.;

морковь — шт.;

сладкий перец — шт.;

соль — ½ ч. л.;

чёрный перец — ⅓ ч. л.;

красная паприка — щепотка;

сушёный базилик — 1 ст. л.;

сыр — 150 г;

сметана — 100 г;

яйцо — шт.;

лаваш 30х40 см — 4 шт.

Приготовление мясного рулета:

Нарезаем лук крупными кубиками и измельчаем в блендере. Натираем на маленьких резцах терки морковь, вместе с луком выкладываем к фаршу.

Нарезаем маленьким кубиком очищенный сладкий перец, добавляем в фарш. Посыпаем смесь солью, черным перцем, красной паприкой и сушеным базиликом, перемешиваем компоненты вручную.

Натираем на крупной терке сыр.

Для смазки создаем соус — смешиваем сметану с яйцом, солим и перчим по вкусу.

Выкладываем лаваш на стол, тонким слоем смазываем поверхность соусом из сметаны. На слой из сметаны кладем сыр, накрываем вторым пластом лаваша.

На второй лаваш выкладываем начинку из фарша, скручиваем в рулет мясной начинкой внутрь.

Кладем рулет на противень, смазанный растительным маслом.

Аналогично готовим второй рулет, выкладываем на противень к первому. Смазываем поверхность рулетов сметанным соусом.

Запекаем рулеты в духовке при 180 градусах 30-35 минут.

Получаются сочные и нежные рулеты с сыром и мясом. Рекомендуется брать свежий лаваш, чтобы рулет не растекся.