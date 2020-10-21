Преимущества теплообменников Ридан НН-08 и НН-07

Компания Ридан – отечественный производитель недорогих устройств теплообмена для использования в быту и промышленных отраслях. Изготовитель предлагает большой выбор типоразмеров, например, теплообменный пластинчатый разборный аппарат НН-08, НН-04, НН-07, НН-19 и другие. Разнообразие оборудования позволяет выбрать оснащение, которое будет идеально подходить под условия эксплуатации.
Описание модели Ридан НН-08
Аппарат предназначен для передачи большой мощности при небольшом потреблении теплоносителя. Длинная «тепловая линия» обеспечивает возможность работы с перепадом температур в 1–3 градуса между средами, подробнее здесь https://teploobmen.ru/catalog/teploobmenniki/teploobmenniki_ridan_nn/4272/.
Компактная модель идеальна для комфортного размещения в тепловых пунктах небольшой площади. Используется в системах отопления и горячего водоснабжения в местах, где нет больших объемов теплоносителя. Также применяется для охлаждения масла и других составов в гидравлических механизмах. При выполнении пластин из титана может использоваться в качестве системы охлаждения для двигательных установок морского транспорта и небольших судов.
Технические характеристики:
- Условия эксплуатации: от -30 до +195 °C.
- Соединение – при помощи патрубка диаметром 32 мм.
- Рельеф пластин – 2,3 мм.
- Площадь одного сегмента: 0,08 кв. м.
- Максимальное число пластин: 90.
- Площадь теплового обмена: 7,39 кв. м.
- Потребление сред: 13 куб. м/ч.
Описание модели Ридан НН-07
Установка предназначена для систем отопления мощностью 50–200 кВт, может применяться с паром высокого и низкого давления. Для лучшей конденсации возможно использование большого количества пластин.
Теплообменник пластинчатый НН-07 применяется в качестве проточного нагревателя для бассейнов и других емкостей небольшого объема. Отличается хорошей пропускной способностью при небольшом гидравлическом сопротивлении и маленьким приростом температуры.
Основные параметры:
- Рабочие условия: от -30 до +195 °C.
- Соединение – фланцевое, при помощи патрубка диаметром 50 мм.
- Глубина рифления пластин – 2,3 мм.
- Площадь пластины: 0.073 кв. м.
- Площадь теплового обмена: 7.957 кв. м.
- Потребление теплоносителя – до 50 куб. м/ч.
Достоинства моделей Ридан
- Пластинчатые теплообменники отличаются высокой стойкостью к образованию накипи и солей, что обуславливает их надежность и долговечность.
- Пластины изготавливаются из качественного сырья: AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, Hastelloy C-276. Прокладки выполняются из материалов Nitrile, EPDM, Viton.
- Вся продукция доступна по низким ценам, так как теплообменники выполняются из отечественных комплектующих на производственной базе, расположенной в России.
- Оборудование имеет простую конструкцию, его легко устанавливать и подключать, просто ремонтировать и обслуживать.
- Агрегаты имеют сертификат качества, выполняются согласно российским стандартам, о чем можно убедиться по ссылке https://teploobmen.ru/catalog/teploobmenniki/teploobmenniki_ridan_nn/4274/.