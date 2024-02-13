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Как засолить красную рыбу

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Как засолить красную рыбу

Слабосоленая красная рыба – это не только очень вкусный продукт, но еще и полезный. В семге и форели содержится огромное количество насыщенных жиров, белка и множества аминокислот, в которых особо нуждается женский организм, потому как эти вещества напрямую влияют на рост и качество волос и ногтей. А засолить филе дома, на самом деле, невероятно просто и быстро. И попробовав приготовить такую закуску самостоятельно лишь однажды, вы навсегда забудете о приобретении полуфабрикатов в магазинах.

Как вкусно и быстро засолить красную рыбу в домашних условиях

Как вкусно и быстро засолить красную рыбу в домашних условиях? Если вы любите морепродукты или делаете акцент на полезных продуктах, то вы, наверняка, задавались вопросом выше. Потому как в магазинах нам не всегда предлагают качественную продукцию. И для того, чтобы не разочаровываться, приготовим рыбу сами!

Как засолить красную рыбу

Ингредиенты –+8 порц.

  • Горбуша 1 кг
  • Соль 30 гр.

Шаги 20 ч.

  1. Как засолить красную рыбу

    Как вкусно и быстро засолить красную рыбу в домашних условиях? Потрошенную тушку размораживаем, но не до конца и тщательно промываем, удаляя темные пленки и чешую.

  2. Как засолить красную рыбу

    Разрезаем рыбу по хребту, избавляемся от плавников, позвоночника и косточек.

  3. Как засолить красную рыбу

    На дно стеклянной формы насыпаем немного соли. Горбушу разрезаем на 4 сегмента, каждый натираем солью со всех сторон.

  4. Как засолить красную рыбу

    Два кусочка укладываем кожей вниз.

  5. Как засолить красную рыбу

    Оставшуюся рыбу наоборот укладываем кожей кверху.

  6. Как засолить красную рыбу

    Помещаем емкость в пакет и заворачиваем, убираем в холодильник на 10 часов.

  7. Как засолить красную рыбу

    По истечении указанного времени, горбушу аккуратно переворачиваем и возвращаем в холод еще на 10 часов.

  8. Как засолить красную рыбу

    Малосольная красная рыба готова! Перед подачей сливаем образовавшуюся жидкость, режем тонкими слайсами и дополняем лимоном. Приятной дегустации!

Красная рыба сухого посола с солью и сахаром

Красная рыба сухого посола с солью и сахаром – это самый простой и достоверный способ приготовления аппетитной и жирной рыбы, которая идеально подходит для готовки роллов, вкусных бутербродов или всевозможных салатов. Попробовав однажды, вы навсегда откажетесь от покупных вариаций!

Время готовки – 38 ч.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Филе красной рыбы – 500 гр.
  • Сахар-песок – 1,5 ч.л.
  • Соль – 1,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса отделяем от филе кожу, вынимаем все косточки – промываем и насухо промакиваем бумажными салфетками.

Как засолить красную рыбу

Шаг 2. В пиале соединяем черный перец, соль и сахарный песок.

Как засолить красную рыбу

Шаг 3. Обваливаем рыбу в сухой смеси и укладываем в контейнер, плотно закрыв крышкой.

Как засолить красную рыбу

Шаг 4. Убираем в холодильник на двое-четверо суток (в зависимости от степени соли, которая вам нравится). Затем сливаем рассол и ополаскиваем от излишков соли.

Как засолить красную рыбу

Шаг 5. Сервируем кушанье и подаем к столу в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Как засолить красную рыбу

Засолка красной рыбы с водкой

Засолка красной рыбы с водкой – это элементарный процесс, с которым справится даже тот, кто ранее не готовил даже яичницу. Ибо все приготовление заключается в правильной граммовки и выборе качественных компонентов, остальное произойдет само по себе, вот увидите!

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Рыба красная (филе) – 400 гр.
  • Водка – 60 мл.
  • Перец черный молотый – 0,25 ч.л.
  • Соль – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отделяем филе от кожицы, костей и позвонка – тщательно промываем и обсушиваем любым удобным способом.

Как засолить красную рыбу

Шаг 2. Разрезаем рыбу на кусочки среднего размера и укладываем в стеклянную либо керамическую форму.

Как засолить красную рыбу

Шаг 3. Посыпаем рыбу солью и активно втираем в мякоть.

Как засолить красную рыбу

Шаг 4. Аналогично поступаем с молотым перцем.

Как засолить красную рыбу

Шаг 5. Сбрызгиваем заготовку водкой и как бы промакиваем филе.

Как засолить красную рыбу

Шаг 6. Накрываем пакетом и на сутки отправляем в холодильную камеру для пропитки.

Как засолить красную рыбу

Шаг 7. По истечении указанного времени, рыба полностью готова к дегустации. Приятного аппетита!

Как засолить красную рыбу

Соленая красная рыба с лимоном

Соленая красная рыба с лимоном – это изысканная закуска, которая обязательно придется по вкусу всем тем, кто обожает цитрусовые нотки и оригинальное сочетание ингредиентов. Рецепт показан на примере горбуши, но вы же можете использовать абсолютно любой вид красной рыбы.

Время готовки – 1 сутки.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Филе горбуши – 350 гр.
  • Лимон – 1 шт.
  • Соль – 1,25 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вооружаемся пинцетом и вытаскиваем из рыбы все косточки, мякоть промываем и укладываем в миску.

Как засолить красную рыбу

Шаг 2. Всыпаем соль, черный перец и сахар – активно смешиваем компоненты.

Как засолить красную рыбу

Шаг 3. Добавляем ломтики лимона.

Как засолить красную рыбу

Шаг 4. Разминаем ингредиенты руками, не нарушая целостность горбуши, но придавливая цитрус.

Как засолить красную рыбу

Шаг 5. Затягиваем емкость пищевой пленкой и на 24 часа ставим в холодильник. Периодически помешиваем.

Как засолить красную рыбу

Шаг 6. Через сутки вынимаем рыбу из маринада и подаем к столу, нарезав порционными кусочками. Готовьте и получайте удовольствие!

Как засолить красную рыбу

Слабосоленая красная рыба в рассоле

Слабосоленая красная рыба в рассоле – это оригинальный способ приготовления полезной и жирной закуски, перед которой невозможно устоять. Традиционно, большинство кулинаров использует сухой способ посола, однако, мы рекомендуем вам испробовать и рецепт с рассолом.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Семга – 500 гр.
  • Вода – 500 гр.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюлю с эмалированным покрытием всыпаем указанное количество сахара и соли, доводим до кипения и остужаем.

Как засолить красную рыбу

Шаг 2. Промытое и обсушенное филе нарезаем ломтиками одинакового размера.

Как засолить красную рыбу

Шаг 3. Заливаем семгу остывшим рассолом, закрываем крышкой и оставляем для пропитки на 2-3 часа.

Как засолить красную рыбу

Шаг 4. Затем жидкость сливаем, а рыбу смешиваем с растительным маслом без запаха.

Как засолить красную рыбу

Шаг 5. Красиво выкладываем кусочки на блюдо и подаем к столу на радость семье. Приятного аппетита!

Как засолить красную рыбу

Малосольная красная рыба с лимоном

Малосольная красная рыба с лимоном готовится всего лишь за два часа – это ли не повод посолить сочное филе прямо сейчас и всего лишь через несколько часов насладиться аппетитной рыбкой, приготовленной своими руками со всей своей любовью и заботой? Приступим же!

Время готовки – 125 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2-4.

Ингредиенты:

  • Филе семги – 200 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 0,5 ч.л.
  • Перец белый молотый – по вкусу.
  • Лимон – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на стол продукты, перечисленные выше.

Как засолить красную рыбу

Шаг 2. Белый перец, сахар и соль смешиваем и натираем рыбные кусочки со всех сторон.

Как засолить красную рыбу

Шаг 3. Семгу помещаем в контейнер, добавив дольки лимона.

Как засолить красную рыбу

Шаг 4. Закрываем крышкой либо затягиваем пленкой и два часа охлаждаем в холодильной камере.

Как засолить красную рыбу

Шаг 5. К столу подаем в сочетании с багетом и сливочным маслом. Приятного аппетита!

Как засолить красную рыбу

Как вкусно засолить красную рыбу с коньяком

Как вкусно засолить красную рыбу с коньяком? Используя крепкие алкогольные напитки в процессе посола рыбы, мы защищаем себя от такого неприятного момента, как расползание волокон. А добавив совсем немного ароматного коньяка, рыбное филе сохранит свою плотную и упругую текстуру.

Время готовки – 24 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Филе форели – 500 гр.
  • Коньяк – 1,5-2 ч.л.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе, отделенное от тушки, тщательно промываем водой и обсушиваем салфетками, вытаскиваем все косточки.

Как засолить красную рыбу

Шаг 2. Кладем рыбу на разделочную доску и придерживая кожу с одной стороны, поддеваем ножом с другой, и отделяем от мякоти.

Как засолить красную рыбу

Шаг 3. Натираем семгу сухой смесью из сахара, соли и перца. Сбрызгиваем коньяком.

Как засолить красную рыбу

Шаг 4. Помещаем полуфабрикат в контейнер, закрываем крышкой, убираем в холодильник на сутки.

Как засолить красную рыбу

Шаг 5. Готовую закуску промакиваем бумажными полотенцами от лишнего рассола и подаем. Приятного аппетита!

Как засолить красную рыбу

Засолка красной рыбы с апельсином

Засолка красной рыбы с апельсином – это оригинальный и необычный способ приготовления всеми любимого деликатеса. Покупать готовую соленую рыбу совсем невыгодно, так как ее цена в разы выше, нежели сырое филе. Так зачем переплачивать, если можно самому приготовить, да еще и гораздо вкуснее?

Время готовки – 48 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

  • Филе форели – 800 гр.
  • Перец черный горошек – 2 ч.л.
  • Перец розовый горошек – 1 ч.л.
  • Соль морская – 3 ст.л.
  • Сахар-песок – 6 ст.л.
  • Апельсины – 3 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе ополаскиваем водой и даем время обсохнуть, вытаскиваем все косточки, даже самые мелкие.

Как засолить красную рыбу

Шаг 2. Апельсин промываем и режем тонкими кольцами.

Как засолить красную рыбу

Шаг 3. В ступке разламываем горошины перцев и лавр, пряности соединяем с солью и сахарным песком.

Как засолить красную рыбу

Шаг 4. Рыбу натираем полученной смесью и укладываем в глубокую емкость.

Как засолить красную рыбу

Шаг 5. Сверху распределяем дольки апельсинов.

Как засолить красную рыбу

Шаг 6. Закрываем емкость крышкой либо пленкой и на двое суток убираем на полку холодильника.

Как засолить красную рыбу

Шаг 7. По истечении указанного времени закуску сервируем и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Как засолить красную рыбу

Слабосоленая красная рыба с растительным маслом

Слабосоленая красная рыба с растительным маслом – это жирная, но такая вкусная закуска, которой хотя бы изредка, но можно себя побаловать особенно, если готовили вы ее сами. Используя масло, тонкие слайсы рыбы отлично хранятся в холодильнике и не портятся длительное время.

Время готовки – 38 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Семга – 300 гр.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбу зачищаем от кожи с чешуей, старательно промываем под струей воды.

Как засолить красную рыбу

Шаг 2. Нарезаем филе ломтиками среднего размера. Эта манипуляция сократит время посола.

Как засолить красную рыбу

Шаг 3. В небольшую баночку слоями укладываем семгу, присыпая слои черным перцем и солью.

Как засолить красную рыбу

Шаг 4. Ингредиенты полностью заливаем растительным маслом без запаха и, закрыв крышкой, отправляем в холодильник на 2-3 суток.

Как засолить красную рыбу

Шаг 5. После томительного ожидания снимаем пробу и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!

Как засолить красную рыбу

Малосольная красная рыба с укропом

Малосольная красная рыба с укропом – это изысканная закуска, которая скрасит любой прием пищи и насытит ваш организм насыщенными жирами, которые очень важны для роста ногтей и волос. Подавать такую ароматную рыбу рекомендуется с подрумяненным багетом и сливочным маслом.

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Филе лосося – 500 гр.
  • Укроп – 4 веточки.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 0,5 ст.л.
  • Специи для рыбы – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса ополаскиваем зелень и рыбу, обсушиваем.

Как засолить красную рыбу

Шаг 2.В мисочке соединяем специи для рыбы, соль и сахарный песок.

Как засолить красную рыбу

Шаг 3. Натираем лосось сухой смесью со всех сторон и кладем в глубокую емкость кожицей вниз.

Как засолить красную рыбу

Шаг 4. Щедро посыпаем рубленым укропом.

Как засолить красную рыбу

Шаг 5. Затягиваем посуду пленкой и оставляем на столе на 2-3 часа, затем на 20-24 часа отправляем в холодильную камеру.

Как засолить красную рыбу

Шаг 6. Для подачи нарезаем тонкими слайсами и дополняем каперсами и лимоном. Приятного аппетита!

Как засолить красную рыбу

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