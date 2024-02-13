Как засолить красную рыбу

Слабосоленая красная рыба – это не только очень вкусный продукт, но еще и полезный. В семге и форели содержится огромное количество насыщенных жиров, белка и множества аминокислот, в которых особо нуждается женский организм, потому как эти вещества напрямую влияют на рост и качество волос и ногтей. А засолить филе дома, на самом деле, невероятно просто и быстро. И попробовав приготовить такую закуску самостоятельно лишь однажды, вы навсегда забудете о приобретении полуфабрикатов в магазинах.
Как вкусно и быстро засолить красную рыбу в домашних условиях
Как вкусно и быстро засолить красную рыбу в домашних условиях? Если вы любите морепродукты или делаете акцент на полезных продуктах, то вы, наверняка, задавались вопросом выше. Потому как в магазинах нам не всегда предлагают качественную продукцию. И для того, чтобы не разочаровываться, приготовим рыбу сами!
Ингредиенты –+8 порц.
- Горбуша 1 кг
- Соль 30 гр.
Шаги 20 ч.
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Как вкусно и быстро засолить красную рыбу в домашних условиях? Потрошенную тушку размораживаем, но не до конца и тщательно промываем, удаляя темные пленки и чешую.
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Разрезаем рыбу по хребту, избавляемся от плавников, позвоночника и косточек.
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На дно стеклянной формы насыпаем немного соли. Горбушу разрезаем на 4 сегмента, каждый натираем солью со всех сторон.
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Два кусочка укладываем кожей вниз.
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Оставшуюся рыбу наоборот укладываем кожей кверху.
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Помещаем емкость в пакет и заворачиваем, убираем в холодильник на 10 часов.
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По истечении указанного времени, горбушу аккуратно переворачиваем и возвращаем в холод еще на 10 часов.
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Малосольная красная рыба готова! Перед подачей сливаем образовавшуюся жидкость, режем тонкими слайсами и дополняем лимоном. Приятной дегустации!
Красная рыба сухого посола с солью и сахаром
Красная рыба сухого посола с солью и сахаром – это самый простой и достоверный способ приготовления аппетитной и жирной рыбы, которая идеально подходит для готовки роллов, вкусных бутербродов или всевозможных салатов. Попробовав однажды, вы навсегда откажетесь от покупных вариаций!
Время готовки – 38 ч.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Филе красной рыбы – 500 гр.
- Сахар-песок – 1,5 ч.л.
- Соль – 1,5 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса отделяем от филе кожу, вынимаем все косточки – промываем и насухо промакиваем бумажными салфетками.
Шаг 2. В пиале соединяем черный перец, соль и сахарный песок.
Шаг 3. Обваливаем рыбу в сухой смеси и укладываем в контейнер, плотно закрыв крышкой.
Шаг 4. Убираем в холодильник на двое-четверо суток (в зависимости от степени соли, которая вам нравится). Затем сливаем рассол и ополаскиваем от излишков соли.
Шаг 5. Сервируем кушанье и подаем к столу в охлажденном виде. Приятного аппетита!
Засолка красной рыбы с водкой
Засолка красной рыбы с водкой – это элементарный процесс, с которым справится даже тот, кто ранее не готовил даже яичницу. Ибо все приготовление заключается в правильной граммовки и выборе качественных компонентов, остальное произойдет само по себе, вот увидите!
Время готовки – 24 ч.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2-3.
Ингредиенты:
- Рыба красная (филе) – 400 гр.
- Водка – 60 мл.
- Перец черный молотый – 0,25 ч.л.
- Соль – 1,5 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом отделяем филе от кожицы, костей и позвонка – тщательно промываем и обсушиваем любым удобным способом.
Шаг 2. Разрезаем рыбу на кусочки среднего размера и укладываем в стеклянную либо керамическую форму.
Шаг 3. Посыпаем рыбу солью и активно втираем в мякоть.
Шаг 4. Аналогично поступаем с молотым перцем.
Шаг 5. Сбрызгиваем заготовку водкой и как бы промакиваем филе.
Шаг 6. Накрываем пакетом и на сутки отправляем в холодильную камеру для пропитки.
Шаг 7. По истечении указанного времени, рыба полностью готова к дегустации. Приятного аппетита!
Соленая красная рыба с лимоном
Соленая красная рыба с лимоном – это изысканная закуска, которая обязательно придется по вкусу всем тем, кто обожает цитрусовые нотки и оригинальное сочетание ингредиентов. Рецепт показан на примере горбуши, но вы же можете использовать абсолютно любой вид красной рыбы.
Время готовки – 1 сутки.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Филе горбуши – 350 гр.
- Лимон – 1 шт.
- Соль – 1,25 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Вооружаемся пинцетом и вытаскиваем из рыбы все косточки, мякоть промываем и укладываем в миску.
Шаг 2. Всыпаем соль, черный перец и сахар – активно смешиваем компоненты.
Шаг 3. Добавляем ломтики лимона.
Шаг 4. Разминаем ингредиенты руками, не нарушая целостность горбуши, но придавливая цитрус.
Шаг 5. Затягиваем емкость пищевой пленкой и на 24 часа ставим в холодильник. Периодически помешиваем.
Шаг 6. Через сутки вынимаем рыбу из маринада и подаем к столу, нарезав порционными кусочками. Готовьте и получайте удовольствие!
Слабосоленая красная рыба в рассоле
Слабосоленая красная рыба в рассоле – это оригинальный способ приготовления полезной и жирной закуски, перед которой невозможно устоять. Традиционно, большинство кулинаров использует сухой способ посола, однако, мы рекомендуем вам испробовать и рецепт с рассолом.
Время готовки – 120 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Семга – 500 гр.
- Вода – 500 гр.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Масло растительное – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В кастрюлю с эмалированным покрытием всыпаем указанное количество сахара и соли, доводим до кипения и остужаем.
Шаг 2. Промытое и обсушенное филе нарезаем ломтиками одинакового размера.
Шаг 3. Заливаем семгу остывшим рассолом, закрываем крышкой и оставляем для пропитки на 2-3 часа.
Шаг 4. Затем жидкость сливаем, а рыбу смешиваем с растительным маслом без запаха.
Шаг 5. Красиво выкладываем кусочки на блюдо и подаем к столу на радость семье. Приятного аппетита!
Малосольная красная рыба с лимоном
Малосольная красная рыба с лимоном готовится всего лишь за два часа – это ли не повод посолить сочное филе прямо сейчас и всего лишь через несколько часов насладиться аппетитной рыбкой, приготовленной своими руками со всей своей любовью и заботой? Приступим же!
Время готовки – 125 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 2-4.
Ингредиенты:
- Филе семги – 200 гр.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сахар-песок – 0,5 ч.л.
- Перец белый молотый – по вкусу.
- Лимон – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Выкладываем на стол продукты, перечисленные выше.
Шаг 2. Белый перец, сахар и соль смешиваем и натираем рыбные кусочки со всех сторон.
Шаг 3. Семгу помещаем в контейнер, добавив дольки лимона.
Шаг 4. Закрываем крышкой либо затягиваем пленкой и два часа охлаждаем в холодильной камере.
Шаг 5. К столу подаем в сочетании с багетом и сливочным маслом. Приятного аппетита!
Как вкусно засолить красную рыбу с коньяком
Как вкусно засолить красную рыбу с коньяком? Используя крепкие алкогольные напитки в процессе посола рыбы, мы защищаем себя от такого неприятного момента, как расползание волокон. А добавив совсем немного ароматного коньяка, рыбное филе сохранит свою плотную и упругую текстуру.
Время готовки – 24 ч. 10 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Филе форели – 500 гр.
- Коньяк – 1,5-2 ч.л.
- Соль – 2 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Филе, отделенное от тушки, тщательно промываем водой и обсушиваем салфетками, вытаскиваем все косточки.
Шаг 2. Кладем рыбу на разделочную доску и придерживая кожу с одной стороны, поддеваем ножом с другой, и отделяем от мякоти.
Шаг 3. Натираем семгу сухой смесью из сахара, соли и перца. Сбрызгиваем коньяком.
Шаг 4. Помещаем полуфабрикат в контейнер, закрываем крышкой, убираем в холодильник на сутки.
Шаг 5. Готовую закуску промакиваем бумажными полотенцами от лишнего рассола и подаем. Приятного аппетита!
Засолка красной рыбы с апельсином
Засолка красной рыбы с апельсином – это оригинальный и необычный способ приготовления всеми любимого деликатеса. Покупать готовую соленую рыбу совсем невыгодно, так как ее цена в разы выше, нежели сырое филе. Так зачем переплачивать, если можно самому приготовить, да еще и гораздо вкуснее?
Время готовки – 48 ч.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 8-10.
Ингредиенты:
- Филе форели – 800 гр.
- Перец черный горошек – 2 ч.л.
- Перец розовый горошек – 1 ч.л.
- Соль морская – 3 ст.л.
- Сахар-песок – 6 ст.л.
- Апельсины – 3 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Филе ополаскиваем водой и даем время обсохнуть, вытаскиваем все косточки, даже самые мелкие.
Шаг 2. Апельсин промываем и режем тонкими кольцами.
Шаг 3. В ступке разламываем горошины перцев и лавр, пряности соединяем с солью и сахарным песком.
Шаг 4. Рыбу натираем полученной смесью и укладываем в глубокую емкость.
Шаг 5. Сверху распределяем дольки апельсинов.
Шаг 6. Закрываем емкость крышкой либо пленкой и на двое суток убираем на полку холодильника.
Шаг 7. По истечении указанного времени закуску сервируем и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!
Слабосоленая красная рыба с растительным маслом
Слабосоленая красная рыба с растительным маслом – это жирная, но такая вкусная закуска, которой хотя бы изредка, но можно себя побаловать особенно, если готовили вы ее сами. Используя масло, тонкие слайсы рыбы отлично хранятся в холодильнике и не портятся длительное время.
Время готовки – 38 ч.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Семга – 300 гр.
- Масло растительное – 100 мл.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рыбу зачищаем от кожи с чешуей, старательно промываем под струей воды.
Шаг 2. Нарезаем филе ломтиками среднего размера. Эта манипуляция сократит время посола.
Шаг 3. В небольшую баночку слоями укладываем семгу, присыпая слои черным перцем и солью.
Шаг 4. Ингредиенты полностью заливаем растительным маслом без запаха и, закрыв крышкой, отправляем в холодильник на 2-3 суток.
Шаг 5. После томительного ожидания снимаем пробу и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!
Малосольная красная рыба с укропом
Малосольная красная рыба с укропом – это изысканная закуска, которая скрасит любой прием пищи и насытит ваш организм насыщенными жирами, которые очень важны для роста ногтей и волос. Подавать такую ароматную рыбу рекомендуется с подрумяненным багетом и сливочным маслом.
Время готовки – 24 ч.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Филе лосося – 500 гр.
- Укроп – 4 веточки.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 0,5 ст.л.
- Специи для рыбы – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса ополаскиваем зелень и рыбу, обсушиваем.
Шаг 2.В мисочке соединяем специи для рыбы, соль и сахарный песок.
Шаг 3. Натираем лосось сухой смесью со всех сторон и кладем в глубокую емкость кожицей вниз.
Шаг 4. Щедро посыпаем рубленым укропом.
Шаг 5. Затягиваем посуду пленкой и оставляем на столе на 2-3 часа, затем на 20-24 часа отправляем в холодильную камеру.
Шаг 6. Для подачи нарезаем тонкими слайсами и дополняем каперсами и лимоном. Приятного аппетита!