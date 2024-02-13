Как засолить красную рыбу

Слабосоленая красная рыба – это не только очень вкусный продукт, но еще и полезный. В семге и форели содержится огромное количество насыщенных жиров, белка и множества аминокислот, в которых особо нуждается женский организм, потому как эти вещества напрямую влияют на рост и качество волос и ногтей. А засолить филе дома, на самом деле, невероятно просто и быстро. И попробовав приготовить такую закуску самостоятельно лишь однажды, вы навсегда забудете о приобретении полуфабрикатов в магазинах.

Как вкусно и быстро засолить красную рыбу в домашних условиях

Как вкусно и быстро засолить красную рыбу в домашних условиях? Если вы любите морепродукты или делаете акцент на полезных продуктах, то вы, наверняка, задавались вопросом выше. Потому как в магазинах нам не всегда предлагают качественную продукцию. И для того, чтобы не разочаровываться, приготовим рыбу сами!

Ингредиенты –+8 порц.

Горбуша 1 кг

Соль 30 гр.

Шаги 20 ч.

Как вкусно и быстро засолить красную рыбу в домашних условиях? Потрошенную тушку размораживаем, но не до конца и тщательно промываем, удаляя темные пленки и чешую. Разрезаем рыбу по хребту, избавляемся от плавников, позвоночника и косточек. На дно стеклянной формы насыпаем немного соли. Горбушу разрезаем на 4 сегмента, каждый натираем солью со всех сторон. Два кусочка укладываем кожей вниз. Оставшуюся рыбу наоборот укладываем кожей кверху. Помещаем емкость в пакет и заворачиваем, убираем в холодильник на 10 часов. По истечении указанного времени, горбушу аккуратно переворачиваем и возвращаем в холод еще на 10 часов. Малосольная красная рыба готова! Перед подачей сливаем образовавшуюся жидкость, режем тонкими слайсами и дополняем лимоном. Приятной дегустации!

Красная рыба сухого посола с солью и сахаром

Красная рыба сухого посола с солью и сахаром – это самый простой и достоверный способ приготовления аппетитной и жирной рыбы, которая идеально подходит для готовки роллов, вкусных бутербродов или всевозможных салатов. Попробовав однажды, вы навсегда откажетесь от покупных вариаций!

Время готовки – 38 ч.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Филе красной рыбы – 500 гр.

Сахар-песок – 1,5 ч.л.

Соль – 1,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса отделяем от филе кожу, вынимаем все косточки – промываем и насухо промакиваем бумажными салфетками.

Шаг 2. В пиале соединяем черный перец, соль и сахарный песок.

Шаг 3. Обваливаем рыбу в сухой смеси и укладываем в контейнер, плотно закрыв крышкой.

Шаг 4. Убираем в холодильник на двое-четверо суток (в зависимости от степени соли, которая вам нравится). Затем сливаем рассол и ополаскиваем от излишков соли.

Шаг 5. Сервируем кушанье и подаем к столу в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Засолка красной рыбы с водкой

Засолка красной рыбы с водкой – это элементарный процесс, с которым справится даже тот, кто ранее не готовил даже яичницу. Ибо все приготовление заключается в правильной граммовки и выборе качественных компонентов, остальное произойдет само по себе, вот увидите!

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Рыба красная (филе) – 400 гр.

Водка – 60 мл.

Перец черный молотый – 0,25 ч.л.

Соль – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отделяем филе от кожицы, костей и позвонка – тщательно промываем и обсушиваем любым удобным способом.

Шаг 2. Разрезаем рыбу на кусочки среднего размера и укладываем в стеклянную либо керамическую форму.

Шаг 3. Посыпаем рыбу солью и активно втираем в мякоть.

Шаг 4. Аналогично поступаем с молотым перцем.

Шаг 5. Сбрызгиваем заготовку водкой и как бы промакиваем филе.

Шаг 6. Накрываем пакетом и на сутки отправляем в холодильную камеру для пропитки.

Шаг 7. По истечении указанного времени, рыба полностью готова к дегустации. Приятного аппетита!

Соленая красная рыба с лимоном

Соленая красная рыба с лимоном – это изысканная закуска, которая обязательно придется по вкусу всем тем, кто обожает цитрусовые нотки и оригинальное сочетание ингредиентов. Рецепт показан на примере горбуши, но вы же можете использовать абсолютно любой вид красной рыбы.

Время готовки – 1 сутки.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Филе горбуши – 350 гр.

Лимон – 1 шт.

Соль – 1,25 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вооружаемся пинцетом и вытаскиваем из рыбы все косточки, мякоть промываем и укладываем в миску.

Шаг 2. Всыпаем соль, черный перец и сахар – активно смешиваем компоненты.

Шаг 3. Добавляем ломтики лимона.

Шаг 4. Разминаем ингредиенты руками, не нарушая целостность горбуши, но придавливая цитрус.

Шаг 5. Затягиваем емкость пищевой пленкой и на 24 часа ставим в холодильник. Периодически помешиваем.

Шаг 6. Через сутки вынимаем рыбу из маринада и подаем к столу, нарезав порционными кусочками. Готовьте и получайте удовольствие!

Слабосоленая красная рыба в рассоле

Слабосоленая красная рыба в рассоле – это оригинальный способ приготовления полезной и жирной закуски, перед которой невозможно устоять. Традиционно, большинство кулинаров использует сухой способ посола, однако, мы рекомендуем вам испробовать и рецепт с рассолом.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Семга – 500 гр.

Вода – 500 гр.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюлю с эмалированным покрытием всыпаем указанное количество сахара и соли, доводим до кипения и остужаем.

Шаг 2. Промытое и обсушенное филе нарезаем ломтиками одинакового размера.

Шаг 3. Заливаем семгу остывшим рассолом, закрываем крышкой и оставляем для пропитки на 2-3 часа.

Шаг 4. Затем жидкость сливаем, а рыбу смешиваем с растительным маслом без запаха.

Шаг 5. Красиво выкладываем кусочки на блюдо и подаем к столу на радость семье. Приятного аппетита!

Малосольная красная рыба с лимоном

Малосольная красная рыба с лимоном готовится всего лишь за два часа – это ли не повод посолить сочное филе прямо сейчас и всего лишь через несколько часов насладиться аппетитной рыбкой, приготовленной своими руками со всей своей любовью и заботой? Приступим же!

Время готовки – 125 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2-4.

Ингредиенты:

Филе семги – 200 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Перец белый молотый – по вкусу.

Лимон – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на стол продукты, перечисленные выше.

Шаг 2. Белый перец, сахар и соль смешиваем и натираем рыбные кусочки со всех сторон.

Шаг 3. Семгу помещаем в контейнер, добавив дольки лимона.

Шаг 4. Закрываем крышкой либо затягиваем пленкой и два часа охлаждаем в холодильной камере.

Шаг 5. К столу подаем в сочетании с багетом и сливочным маслом. Приятного аппетита!

Как вкусно засолить красную рыбу с коньяком

Как вкусно засолить красную рыбу с коньяком? Используя крепкие алкогольные напитки в процессе посола рыбы, мы защищаем себя от такого неприятного момента, как расползание волокон. А добавив совсем немного ароматного коньяка, рыбное филе сохранит свою плотную и упругую текстуру.

Время готовки – 24 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Филе форели – 500 гр.

Коньяк – 1,5-2 ч.л.

Соль – 2 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе, отделенное от тушки, тщательно промываем водой и обсушиваем салфетками, вытаскиваем все косточки.

Шаг 2. Кладем рыбу на разделочную доску и придерживая кожу с одной стороны, поддеваем ножом с другой, и отделяем от мякоти.

Шаг 3. Натираем семгу сухой смесью из сахара, соли и перца. Сбрызгиваем коньяком.

Шаг 4. Помещаем полуфабрикат в контейнер, закрываем крышкой, убираем в холодильник на сутки.

Шаг 5. Готовую закуску промакиваем бумажными полотенцами от лишнего рассола и подаем. Приятного аппетита!

Засолка красной рыбы с апельсином

Засолка красной рыбы с апельсином – это оригинальный и необычный способ приготовления всеми любимого деликатеса. Покупать готовую соленую рыбу совсем невыгодно, так как ее цена в разы выше, нежели сырое филе. Так зачем переплачивать, если можно самому приготовить, да еще и гораздо вкуснее?

Время готовки – 48 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Филе форели – 800 гр.

Перец черный горошек – 2 ч.л.

Перец розовый горошек – 1 ч.л.

Соль морская – 3 ст.л.

Сахар-песок – 6 ст.л.

Апельсины – 3 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе ополаскиваем водой и даем время обсохнуть, вытаскиваем все косточки, даже самые мелкие.

Шаг 2. Апельсин промываем и режем тонкими кольцами.

Шаг 3. В ступке разламываем горошины перцев и лавр, пряности соединяем с солью и сахарным песком.

Шаг 4. Рыбу натираем полученной смесью и укладываем в глубокую емкость.

Шаг 5. Сверху распределяем дольки апельсинов.

Шаг 6. Закрываем емкость крышкой либо пленкой и на двое суток убираем на полку холодильника.

Шаг 7. По истечении указанного времени закуску сервируем и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Слабосоленая красная рыба с растительным маслом

Слабосоленая красная рыба с растительным маслом – это жирная, но такая вкусная закуска, которой хотя бы изредка, но можно себя побаловать особенно, если готовили вы ее сами. Используя масло, тонкие слайсы рыбы отлично хранятся в холодильнике и не портятся длительное время.

Время готовки – 38 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Семга – 300 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбу зачищаем от кожи с чешуей, старательно промываем под струей воды.

Шаг 2. Нарезаем филе ломтиками среднего размера. Эта манипуляция сократит время посола.

Шаг 3. В небольшую баночку слоями укладываем семгу, присыпая слои черным перцем и солью.

Шаг 4. Ингредиенты полностью заливаем растительным маслом без запаха и, закрыв крышкой, отправляем в холодильник на 2-3 суток.

Шаг 5. После томительного ожидания снимаем пробу и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!

Малосольная красная рыба с укропом

Малосольная красная рыба с укропом – это изысканная закуска, которая скрасит любой прием пищи и насытит ваш организм насыщенными жирами, которые очень важны для роста ногтей и волос. Подавать такую ароматную рыбу рекомендуется с подрумяненным багетом и сливочным маслом.

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Филе лосося – 500 гр.

Укроп – 4 веточки.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 0,5 ст.л.

Специи для рыбы – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса ополаскиваем зелень и рыбу, обсушиваем.

Шаг 2.В мисочке соединяем специи для рыбы, соль и сахарный песок.

Шаг 3. Натираем лосось сухой смесью со всех сторон и кладем в глубокую емкость кожицей вниз.

Шаг 4. Щедро посыпаем рубленым укропом.

Шаг 5. Затягиваем посуду пленкой и оставляем на столе на 2-3 часа, затем на 20-24 часа отправляем в холодильную камеру.

Шаг 6. Для подачи нарезаем тонкими слайсами и дополняем каперсами и лимоном. Приятного аппетита!