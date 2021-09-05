Профессиональная организация и подготовка – успешное проведение митинга

Если митинг хорошо организован и подготовлен, то каждый гражданин захочет принять в нем активное участие.

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Граждане имеют право манифестировать. Это право закреплено в Конституции. Массовое собрание населения для обсуждения текущих политических событий называется митингом.

Митинг – это собрание большого количества людей с целью обсуждения накопившихся вопросов, предъявления требований или протестов, выражение солидарности. Сегодня на митинг может попасть любой желающий. Обычно участники – это люди, ведущие активный образ жизни, разделяющие вопросы и требования протестующих, а также просто любопытные граждане.

Примером могут служить предвыборные митинги, которые ключевым моментом любой хорошей кампании. На митинге кандидаты или их представители представляют предвыборную программу, стараются убедить собравшихся и установить с ними прямой контакт.

Обычно на предвыборные митинги кандидата приходят сторонники и сочувствующие. Иногда кандидат противостоит оппонентам, которые в манере, характерной для массового собрания, выражают свое неодобрение. В противном случае предвыборный митинг был бы не публичным собранием, а закрытым собранием активов.

Крупные мероприятия часто проходят в форме «концертного митинга», когда выступления организаторов и публики, политических деятелей чередуются с выступлениями артистов.

Для успешного проведения митинга, необходимо обратиться в профессиональное рекламное агентство, которое пропишет сценарий, создаст транспаранты и плакаты, позаботится об соответствующей атрибутике (флажки, значки). Работа по организации митинга начинается уже на стадии планирования. При организации митинга необходимо хорошо спланировать время и место, где должны собраться участники митинга и возможный маршрут.

Предполагает различные формы сообщения о митинге и поучение согласования. Обязанности организаторов связаны с сообщением или получением согласия.

Реализация мероприятия включает, например, расположение звуковой системы, стенда с информацией, а также размещение участников в пространстве.