Описание приготовления:

Лучше всего для пирога с крапивой взять молодые растения, у них более нежные листья. При желании в начинку добавьте обжаренный репчатый лук, зелень или любимые специи. Сделать такой пирог можно не только из дрожжевого теста, отлично подойдет и слоеное.

Основной ингредиент: Зелень / Крапива Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Вода 90 Грамм (теплая)

Сахар 15 Грамм

Соль 2 Грамма (в тесто)

Дрожжи свежие 9 Грамм (прессованные)

Масло растительное 30 Грамм (без запаха и вкуса)

Яйца вкрутую 3 Штуки

Мука 160 Грамм (+ для работы)

Крапива 300 Грамм

Лук зеленый 200 Грамм

Соль По вкусу (в начинку)

Яйцo 1/4 Штуки (для смазки)

Количество порций 4

Калорийность

131 ккал

Калорийность

5 г

Белки

5 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с крапивой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога с крапивой. Зеленый лук и крапиву сполосните и обсушите, у крапивы удалите стебли.

В миску налейте теплую воду, добавьте сахар, соль и дрожжи. Разбейте в миску яйцо и все перемешайте до однородности.

Влейте в миску растительное масло и перемешайте.

Муку просейте и частями всыпайте в миску, вымешивая тесто. Вымешивайте тесто в течение 7-10 минут до мягкого, гладкого теста.

Сформируйте из теста шар, выложите его в миску, накройте и уберите в теплое место на 50-60 минут для подъема.

Листья крапивы сполосните, выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите все до кипения и варите в течение 3-5 минут. Откиньте крапиву на сито и дайте воде полностью стечь, остудите и отожмите.

Зеленый лук мелко порежьте, выложите в миску, посолите и помните. Влейте растительное масло и перемешайте.

Яйца почистите и мелко порежьте, добавьте в миску с луком.

Крапиву мелко порежьте и добавьте в миску, перемешайте. Доведите начинку по вкусу на соль и уберите в сторонку.

Наше тесто подошло и с ним можно работать.

Разделите тесто на две части. Первую часть раскатайте в прямоугольник и выложите на пергамент или смазанный растительным маслом противень. Выложите на тесто начинку, не доходя до краев 2-3 сантиметра.

Раскатайте вторую часть теста и выложите на начинку. Подогните ее под начинку, а края нижнего поднимите и сделайте защипы. Украсьте верх и сделайте небольшие проколы, чтобы выходил пар при выпечке. Пирог накройте и уберите в теплое место на 15-20 минут на расстойку.

Пирог смажьте перемешанным яйцом и поставьте в горячую духовку. Выпекайте пирог в течение 25-35 минут при температуре 180 градусов, до готовности. Готовый пирог смажьте растительным маслом, накройте и дайте постоять 5-10 минут.

Приятного аппетита!