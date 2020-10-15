У владельцев розничных магазинов и торговых сетей часто возникает потребность в обустройстве новой торговой точки нестандартным торговым оборудованием. То диктуется, прежде всего, размерами помещения (проемами, нишами, площадью, отведенной под мебель). Также, значительное влияние оказывает тот фактор, что торговая мебель сегодня, кроме своей основной функции – размещение и выкладка товара, оказывает еще и другую – создает определенный визуальный эффект (в рамках маркетинговой стратегии). Сегодня достаточно востребованным является производство торгового оборудования из дерева в Москве.

Также является дополнительным информационным источником (все чаще и чаще в торговые витрины и прилавки интегрируются различные рекламные материалы). Кроме того, при помощи спроектированного под конкретный товар и его специфику торгового оборудования, вы сможете лучше представить свой товар, подчеркнуть его достоинства. Все эти факторы влияют в конечном итоге на продажи и на ваши прибыли.

Производственная компания «Зеленое Дерево» оказывает услуги по разработке дизайн проекта, изготовлению, монтажу витрин, прилавков, стеллажей, напольных вешал, торговых систем под одежду и прочей торговой мебели в Москве. Стоимость нашей продукции находится на самом конкурентном уровне благодаря наличию собственного современного производства и большому опыту работы в данной сфере. Мы работаем на российском рынке с 2003 года. На нашем счету тысячи укомплектованных розничных магазинов самого разнообразного товарного профиля.

Своим будущим заказчикам мы рекомендуем ответственно подходить к выбору подрядчика для обеспечения максимально качественного сервиса и ожидаемого результата. Основной момент, который следует сегодня в большинстве случаев учитывать при заказе торговой мебели (витрин, прилавков, стеллажей и систем для одежды) – это соответствие концепции торгового оборудования имиджу и стилистики самого продаваемого бренда или стилю самого магазина (в случае, когда он мультибрендовый).

Наши специалисты хорошо разбираются в маркетинге и понимают все нюансы, имеющие отношение к стилистики бренда и отражении ее в дизайне помещения и торгового оборудования. Даже с небольшим бюджетом, можно в торговой мебели реализовать ряд моментов, которые сделают ее вид более интересным и адаптируют ее в русле нужного имиджа и стиля. На все свои изделия предприятие «Зеленое Дерево» предоставляет 24 месячную гарантию. Также мы оказываем услуги по пост гарантийному обслуживанию витрин, прилавков, стеллажей и других своих изделий. Мы производим монтаж и установку торгового оборудования по Москве и Московской области 7 дней в неделю.