Промышленные вентиляторы — виды

Вентиляторы, предназначенные для промышленных систем вентиляции, отличаются высоким КПД и гарантируют оптимальные параметры потока. Это дает устройству энергосберегающую и экологически безопасную работу. В эту большую группу входят вентиляторы для многих стандартных и нестандартных применений.

Профессиональные промышленные вентиляторы изготавливаются по проектам, выполненным на основе действующих технических стандартов. Они обеспечивают эффективную вентиляцию различных типов помещений и отдельных рабочих мест, подверженных опасной пыли, пыли или газам. Это особенно важно в местах присутствия людей. Таким образом, эффективная вентиляция является одним из ключевых элементов безопасности в мастерских, фабриках и т. д. Достижение оптимальных условий для фильтрации загрязняющих веществ снаружи зависит в основном от используемых вентиляторов.

Промышленная вентиляция — вентиляторы, предлагаемые производителями

Промышленные вентиляторы различаются по конструкции и применению — все зависит от помещения, характера рабочих станций и других особенностей данной рабочей среды. Такие вентиляторы предназначены для обеспечения надежной работы и очень хорошей производительности. Они могут быть рассчитаны на непрерывную работу или работать в мобильной версии.

Предложение включает три типа промышленных вентиляторов Bahcivan https://olvent.ua/: низкого, среднего и высокого давления. Их можно использовать для охлаждающих машин, пневмотранспорта или установок, взаимодействующих с фильтрационными установками.

Центробежные вентиляторы низкого давления BD для промышленности

Предназначен для установки в следующие устройства: воздушные камеры и кондиционеры, промышленные и профессиональные кухонные вытяжки.

Конструкция: корпус из оцинкованного стального листа, рабочие колеса из полиамида, армированного стекловолокном

Встроенная распределительная коробка, степень защиты IP65

Защита двигателя IP55. Класс изоляции F. Стандартные напряжения питания: 230 В, 50 Гц для однофазных двигателей и 230/400 В, 50 Гц для трехфазных двигателей.

Промышленные вентиляторы Вентиляторы среднего давления Радиальный вентилятор Bahcivan — промышленные вентиляторы высокого давления Центробежные вентиляторы высокого давления

Предназначен для установки в воздуховод. Подходит для: промышленных установок, вытяжного и приточного воздуха, охлаждения машин и деталей, транспортировки чистого и запыленного воздуха, удаления воздуха после фильтров, сепараторов и циклонов, пневматического транспорта.

Конструкция: сварной корпус из листового проката. Корпус покрыт полиэфирной краской (среднее термическое сопротивление оболочки 180 ° C)

взрывозащищенные двухскоростные вентиляторы с двигателями и сертифицированны.