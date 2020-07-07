Простые рекомендации при похудении которые должен знать каждый

Можно сказать, что цель похудеть стала глобальной проблемой современных людей, ведь даже небольшой лишний вес гарантирует проблемы со здоровьем и приносит с собой массу других проблем. Но не для всех эта задача оказывается под силу. Довольно многие сталкиваются с тем, что в независимости от их действий лишние килограммы не только не исчезают, а наоборот прибавляются, что в итоге приводит к тому, что люди отчаиваются и теряют веру в себя.

Те, кто хочет сбросить лишний вес прибегают в основном к трём методам: диетам различной сложности, занятиям спортом и специальным таблеткам для похудения. В зависимости от человека, а точнее его организма и используемого метода результат может различаться или вообще отсутствовать, при этом мало кто уделяет внимание на некоторые тонкости, которые будут способствовать процессу.

В отношении пищи:

Диеты не являются лучшим вариантом для снижения веса. Если они и дадут результат, то он может быть получен ценой серьезных негативных последствий для организма. Для начала, организуйте правильный приём пищи. Легкий завтрак является обязательным условием, обед должен быть основным приёмом пищи, а ужин — дополнительным, желательно в одно и то же время. Именно при таком раскладе все употребляемые продукты начнут приносить пользу. Кроме того, есть необходимо небольшими порциями и из небольшой посуды (как бы странно это ни звучало). Если вы не можете сдержаться от маленьких перекусов, то они должны состоять из фруктов, орехов или овощей.

Если внезапно просыпается голод, а время для еды не самое лучшее, то стоит выпить тёплой воды, на некоторое время это приглушит чувство голода. Количество газировки и сладких напитков следует свести к минимуму, как и употребление алкоголя. Высококалорийным блюдам нужно найти замену.

В отношении спорта:

Если большая часть времени у вас занята малоподвижной работой — важно разнообразить ваш образ жизни. Рекомендуется делать размининки через определенное количество времени, в идеале каждые 40 мин. Тренировки в фитнесс-зале должны быть подобраны профессионалом, индивидуально под вас, а кардиотренировкам стоит уделить особенное внимание. Занятия должны быть регулярными, 2-3 раза в неделю без пропусков, соблюдая правильную технику выполнения. Большую часть передвижений по городу желательно совершать пешком.

В отношении отдыха:

Отдых не менее важен, но по болшей части не для похудения, а для организма вцелом. Рекомендуется регулярно посещать массажные кабинеты или в сауну/баню. Так достигает двойная польза, организм отдыхает и оздоравливается. Не лишним будет и посещение бассейна или термальных источников (если есть такая возможность). Внимание к таким мелочам очень важно, ведь без них заметного результата добиться будет крайне сложно.