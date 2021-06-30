Queen Ethelburga’s College (Школа Королевы Этельбурги)

Школа с отличным рейтингом (ISI 2019), Queen Ethelburga’s с 1912 года обеспечивает яркое и поддерживающее школьное сообщество для своих учеников. Университетский колледж, расположенный на более чем 220 акрах красивой сельской местности Северного Йоркшира, приветствует девочек и мальчиков в возрасте от 3 месяцев и поддерживает их. через четыре школы — Chapter House (от 3 месяцев до 5-го класса), King’s Magna (с 6-го по 9-й классы), Колледж и факультет (оба с 10-го по 13-й классы). Более детально тут https://studyyork.ru/.

Этика QE сосредоточена на поддержке каждого ученика, чтобы он был лучшим, на что он способен, используя имеющиеся у него дары, создавая для него правильную среду обучения и жизни. У нас есть уникальное предложение. У нас есть четыре отдельные школы с собственными руководителями и командами сотрудников, которые достаточно малы, чтобы поддерживать семейную атмосферу. Это позволяет сотрудникам досконально узнать своих учеников и успешно направлять их на каждом этапе их формирования. Наша репутация значительно выросла за последние годы, и мы считаем, что это связано с нашим стремлением обеспечить, чтобы наши результаты для учащихся QE во всех областях их стремлений и устремлений соответствовали результатам лучших школ мира. Мы уделяем большое внимание тому, чтобы наши дети вырастали устойчивыми, заботливыми, сострадательными и уверенными в себе взрослыми, которые развивают независимость и инициативу.

Результаты наших экзаменов говорят сами за себя, мы неизменно попадаем в десятку лучших дневных школ и школ-интернатов в Великобритании, где учащиеся получают выгоду от невероятных возможностей для учебы, проживания и отдыха в рамках жизни кампуса. В 2020 году студенты академически ориентированного колледжа достигли 97% A * / B на уровне A и 100% D * / D по небольшому количеству экзаменов BTEC, взятых для обогащения программ A-level (эквивалент в университетских баллах A * и Оценки на уровне A).

Факультет, который предлагает более широкий спектр академических, творческих и профессиональных курсов, получил 96% A * / B на уровне A и 86% D * / D по BTEC.

Учащиеся QE также добиваются больших успехов в широком спектре спортивных, культурных мероприятий и мероприятий на свежем воздухе в рамках школьной программы обогащения и совместной учебной программы, направленной на то, чтобы помочь им приобрести необходимые навыки лидерства, командной работы и принятия решений.

Забота — самый важный элемент в сообществе QE; каждый член коллегии, штат и студент несет ответственность за пастырскую заботу и благополучие сайта. QE предлагает поддержку и руководство всем учащимся и родителям, чтобы гарантировать, что мы все работаем над удовлетворением индивидуальных потребностей учащихся и наделяем их необходимыми навыками, чтобы не только добиться успеха в образовании, но и преуспеть в выбранной ими карьере и в жизни в целом. Мы сосредоточены на развитии навыков и устойчивости наших студентов, заботясь об их благополучии. У нас есть специальная команда обученного персонала, работающего по вызову 24 часа в сутки, чтобы предложить поддержку и рекомендации всем учащимся в специализированной зоне социального обеспечения в школе, которую студенты могут посетить в любое время. А также наш пастырский персонал, у нас также есть команда учеников, которые готовы помочь в школе и в пансионатах. Наши приятели и сверстники знакомят новых учеников, объясняют школьные системы, знакомят учеников с новыми людьми и помогают им освоиться. В шестой форме мы подготовили наставников, которые предлагают широкий спектр поддержки ученикам и могут предложить наставничество. индивидуально, чтобы помочь с академической успеваемостью, культурным взаимопониманием, контактом с родителями в Вооруженных силах или повседневными делами. Наша специальная программа THRIVE @ QE предлагает всем учащимся QE широкий спектр мероприятий для поддержки их позитивного психического здоровья и благополучия. Это включает в себя такие действия и поддержку, как: повышение самооценки, стратегии, помогающие справиться со стрессом на экзаменах, приспособление к изменениям, домашняя болезнь, безопасность в сети, восстановление здоровья, а также сила и международная поддержка.