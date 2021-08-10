Разработка мобильного приложения

Чем могут быть полезны приложения для eCommerce

Компания «1С-Битрикс» выпустила очередное обновление собственной платформы. Среди изменений: новая система управления сайтом, расширенные возможности для электронной коммерции, мобильные приложения для управления магазином , новый складской учет, управление акциями и «сканер безопасности».

В новой версии «Управление сайтом 12.5» появилось мобильное приложение для администрирования интернет магазина. Если вам нужно битрикс24 внедрение, то вы можете обращаться к нам. Приложение позволяет просматривать информацию о покупателях и заказах, управлять заказами и доставкой. Мобильное приложение позволяет делать с заявками практически все действия, которые доступны в веб-версии управления сайтом. Теперь создание сайтов на «1С-Битрикс» стало ещё проще.

Скриншоты приложений могут быть разными: яркими или незаметными, нейтральными или выразительными. Следовательно, вам нужно очень умело представлять свой продукт … и скриншоты приложений для App Store и Google Play в этом смысле являются отличными помощниками. Найти список лучших приложений вы можете на сайте https://agilie.com/en/blog/how-to-improve-your-app-store-screenshots-10-ways.

В новой версии системы управления сайтом была значительно увеличена производительность благодаря одновременной обработки CSS и JavaScript, что ускоряет время прорисовки страниц в несколько раз. Так же было сокращено количество запросов к базе данных магазина.

Корпоративная сеть давно уже стала важной неотъемлемой частью любой современной компании. От используемых в ней инструментов напрямую зависит эффективность работы персонала и конкурентоспособность предприятия в целом. Многие молодые сотрудники, приходя работать в компанию, уже имеют большой опыт использования современных интернет-технологий, социальных сетей, облачных сервисов, мобильных приложений. Находя привычные и понятные для них инструменты в корпоративной сети, им проще интегрироваться в коллектив, наладить взаимодействие с коллегами и начальством. Внедрение современного функционального программного обеспечения не только повышает эффективность работы, но и влияет на оценку компании со стороны сотрудников, клиентов и деловых партнеров.