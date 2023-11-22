ГлавнаяРецептыСекретный ингредиент, который изменит все: вы будете готовить крабовый салат только так Секретный ингредиент, который изменит все: вы будете готовить крабовый салат только так На чтение: 1 минута У каждой украинской семьи есть свой вариант крабового салата. Однако есть один ингредиент, добавив который блюдо сыграет по-новому. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат с крабовыми палочками был и есть кулинарным хитом. Когда хочется праздника без больших трат, часто готовят именно его. Стоит попробовать Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью Салат с крабовыми палочками – пошаговый рецепт Время: 35 минут Порций: 3 Ингредиенты: – 250 граммов крабовых палочек; – 200 граммов плавленого сыра; – 2 зубчика чеснока; – 3 яйца; – 70 граммов сухариков; – 100 граммов консервированной кукурузы; – 100 граммов майонеза 67%. Приготовление: Отварите и почистите яйца. Чеснок, который придаст салату пикантный аромат, натрите на мелкой терке. То же сделайте с плавленым сыром. Крабовые палочки нарежьте кубиком или соломкой. Начните собирать салат. Первым слоем будет плавленый сыр, сверху чеснок, который укройте тонкой сеточкой майонеза. Вторым слоем положите натертые яйца и сверху снова должна быть тонкая сеточка майонеза. Третий слой – крабовые палочки с тонкой сеточкой майонеза. Четвертый слой – пшеничные сухарики, смазанные майонезом Пятым слоем будет кукуруза. По желанию украсьте салат свежей зеленью. Попробуйте еще приготовить хрустящую маринованную капусту с перцем – эта пикантная закуска понравится всем! Поделитесь с друзьями