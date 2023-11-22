Секретный ингредиент, который изменит все: вы будете готовить крабовый салат только так

У каждой украинской семьи есть свой вариант крабового салата. Однако есть один ингредиент, добавив который блюдо сыграет по-новому.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Салат с крабовыми палочками был и есть кулинарным хитом. Когда хочется праздника без больших трат, часто готовят именно его.

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Салат с крабовыми палочками – пошаговый рецепт

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 250 граммов крабовых палочек;

– 200 граммов плавленого сыра;

– 2 зубчика чеснока;

– 3 яйца;

– 70 граммов сухариков;

– 100 граммов консервированной кукурузы;

– 100 граммов майонеза 67%.

Приготовление:

Отварите и почистите яйца. Чеснок, который придаст салату пикантный аромат, натрите на мелкой терке. То же сделайте с плавленым сыром. Крабовые палочки нарежьте кубиком или соломкой. Начните собирать салат. Первым слоем будет плавленый сыр, сверху чеснок, который укройте тонкой сеточкой майонеза. Вторым слоем положите натертые яйца и сверху снова должна быть тонкая сеточка майонеза. Третий слой – крабовые палочки с тонкой сеточкой майонеза. Четвертый слой – пшеничные сухарики, смазанные майонезом Пятым слоем будет кукуруза. По желанию украсьте салат свежей зеленью.

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