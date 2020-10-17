Развод – справиться самому или нужна помощь?

К сожалению, ситуации в жизни не всегда бывают хорошими, добрыми и приятными. Все чаще в нашей жизни встречается слово «развод». Люди могут расходиться по обоюдному согласию, но и в данной ситуации не всегда получается справиться самостоятельно. Например, если дело касается детей, или раздела имущества. А что уж говорить, когда развод повлек за собой возникновение конфликта между бывшими супругами. Это влечет за собой споры, скандалы и т. п. Поэтому все чаще в подобных ситуациях на помощь приходят адвокаты. Если не знаете что делать, то вам поможет бесплатная консультация юриста бесплатно. Также появился сервис «развод в онлайн-режиме», ознакомиться с ним вы можете по ссылке https://razvod-online.com.ua/. Удобно и безопасно!

Различные ситуации, возникающие в процессе развода можно решить безболезненней, быстрее и проще с применением услуг адвоката. Женщина, как правило, хочет удовлетворить интересы детей и решить вопрос с режимом посещения отца. А также без внимания не остается и материальная сторона спора. Мужчину также интересуют эти аспекты бракоразводного процесса.

Адвокат представляет одну из сторон в суде, тем самым избавляя их от нежелательных негативных эмоций, скандалов, криков. Ведь на эмоциях, человек не всегда способен принимать взвешенные и адекватные решения.

Адвокат выступает беспристрастным посредником между бывшими супругами. Он неподвластен эмоциям и руководствуется здравым смыслом и интересами своего заказчика. Заказчику присутствовать в суде необязательно, если его интересы представляет адвокат. Если развод затрагивает имущественные интересы, то стороны должны понимать, что суд может воспользоваться любой информацией, предоставленной сторонами о нажитом совместно имуществе.

Адвокат будет стараться решить вопрос в пользу заказчика, но в любом случае его цель – достичь полюбовного решения вопроса. Даже такой вопрос, как начисление алиментов, который, казалось бы, определен действующим законодательством, имеет различные ситуации. Адвокат поможет найти оптимальное решение данного вопроса.

Адвокаты могут вести дело в суде, представляя интересы двух сторон. Гражданско-процессуальный кодекс не противоречит данному вопросу. Главное, наделить своего адвоката соответствующей доверенностью.

Как еще может помочь адвокат при бракоразводном процессе? Чаще всего супруги обращаются за консультационной помощью в части составления искового заявления. Юрист поможет грамотно обосновать причины развода и сформировать все возможные требования одной из сторон процесса.

Адвокат может представлять интересы своего клиента как в ЗАГСе, так и в стенах суда.