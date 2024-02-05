Описание приготовления:
Лапша быстрого приготовления очень часто выручает, когда нет времени на готовку. Есть немало способов, как разнообразить это блюдо и сделать его ещё вкуснее. Сегодня расскажу, как приготовить лапшу быстрого приготовления с сыром. Быстро, просто и есть по сравнению с обычной — одно удовольствие! Одно условие — сыр должен хорошо плавиться, иначе получится не совсем как нужно. В остальном, на основе этого рецепта, можно сделать множество других вариантов, добавив к лапше свои любые любимые ингредиенты.
Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Лапша Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Лапша 70 Грамм (быстрого приготовления)
- Лук 50 Грамм
- Болгарский перец 100 Грамм
- Сыр 50 Грамм
- Растительное масло 1 Ст. ложка
- Вода 250 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 1
Калорийность
124 ккал
Калорийность
4 г
Белки
7 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лапша быстрого приготовления с сыром»
Подготовьте все ингредиенты. По желанию можно взять другие овощи, так же с лапшой замечательно сочетаются любые грибы.
Разогрейте сковороду с маслом. Выложите нарезанные кубиками овощи.
Обжарьте в течение 2-3 минут.
Влейте кипяток и добавьте лапшу. Я разламываю на части, но можно оставить целиком.
Специи, которые идут с лапшой я не добавляю, только пакетик с сушёным овощами и травами. Специи лучше добавьте любые любимые самостоятельно, у меня по щепотке: паприка, зира, кориандр и молотый перец. Посолите, перемешайте и накройте сковороду крышкой.
На небольшом огне дайте жидкости немного впитаться.
Сыр нарежьте тонкими пластинами и выложите сверху. Накройте сковороду крышкой и через минуту снимите с плиты. Дайте лапше некоторое время настояться.
Лапша быстрого приготовления с сыром готова.
Приятного аппетита!