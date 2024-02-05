Описание приготовления:

Лапша быстрого приготовления очень часто выручает, когда нет времени на готовку. Есть немало способов, как разнообразить это блюдо и сделать его ещё вкуснее. Сегодня расскажу, как приготовить лапшу быстрого приготовления с сыром. Быстро, просто и есть по сравнению с обычной — одно удовольствие! Одно условие — сыр должен хорошо плавиться, иначе получится не совсем как нужно. В остальном, на основе этого рецепта, можно сделать множество других вариантов, добавив к лапше свои любые любимые ингредиенты.

Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Лапша Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Лапша 70 Грамм (быстрого приготовления)

Лук 50 Грамм

Болгарский перец 100 Грамм

Сыр 50 Грамм

Растительное масло 1 Ст. ложка

Вода 250 Миллилитров

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

124 ккал

Калорийность

4 г

Белки

7 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лапша быстрого приготовления с сыром»

Подготовьте все ингредиенты. По желанию можно взять другие овощи, так же с лапшой замечательно сочетаются любые грибы.

Разогрейте сковороду с маслом. Выложите нарезанные кубиками овощи.

Обжарьте в течение 2-3 минут.

Влейте кипяток и добавьте лапшу. Я разламываю на части, но можно оставить целиком.

Специи, которые идут с лапшой я не добавляю, только пакетик с сушёным овощами и травами. Специи лучше добавьте любые любимые самостоятельно, у меня по щепотке: паприка, зира, кориандр и молотый перец. Посолите, перемешайте и накройте сковороду крышкой.

На небольшом огне дайте жидкости немного впитаться.

Сыр нарежьте тонкими пластинами и выложите сверху. Накройте сковороду крышкой и через минуту снимите с плиты. Дайте лапше некоторое время настояться.

Лапша быстрого приготовления с сыром готова.

Приятного аппетита!