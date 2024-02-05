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Лапша быстрого приготовления с сыром

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Лапша быстрого приготовления с сыром

Описание приготовления:

Лапша быстрого приготовления очень часто выручает, когда нет времени на готовку. Есть немало способов, как разнообразить это блюдо и сделать его ещё вкуснее. Сегодня расскажу, как приготовить лапшу быстрого приготовления с сыром. Быстро, просто и есть по сравнению с обычной — одно удовольствие! Одно условие — сыр должен хорошо плавиться, иначе получится не совсем как нужно. В остальном, на основе этого рецепта, можно сделать множество других вариантов, добавив к лапше свои любые любимые ингредиенты.
Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Лапша Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Лапша 70 Грамм (быстрого приготовления)
  • Лук 50 Грамм
  • Болгарский перец 100 Грамм
  • Сыр 50 Грамм
  • Растительное масло 1 Ст. ложка
  • Вода 250 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

124 ккал

Калорийность

4 г

Белки

7 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лапша быстрого приготовления с сыром»

Лапша быстрого приготовления с сыром

Подготовьте все ингредиенты. По желанию можно взять другие овощи, так же с лапшой замечательно сочетаются любые грибы.

Лапша быстрого приготовления с сыром

Разогрейте сковороду с маслом. Выложите нарезанные кубиками овощи.

Лапша быстрого приготовления с сыром

Обжарьте в течение 2-3 минут.

Лапша быстрого приготовления с сыром

Влейте кипяток и добавьте лапшу. Я разламываю на части, но можно оставить целиком.

Лапша быстрого приготовления с сыром

Специи, которые идут с лапшой я не добавляю, только пакетик с сушёным овощами и травами. Специи лучше добавьте любые любимые самостоятельно, у меня по щепотке: паприка, зира, кориандр и молотый перец. Посолите, перемешайте и накройте сковороду крышкой.

Лапша быстрого приготовления с сыром

На небольшом огне дайте жидкости немного впитаться.

Лапша быстрого приготовления с сыром

Сыр нарежьте тонкими пластинами и выложите сверху. Накройте сковороду крышкой и через минуту снимите с плиты. Дайте лапше некоторое время настояться.

Лапша быстрого приготовления с сыром

Лапша быстрого приготовления с сыром готова.

Лапша быстрого приготовления с сыром

Приятного аппетита!

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