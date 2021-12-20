Ремонтируем систему охлаждения ВАЗ: выбираем радиатор

Автомобили ВАЗ, как или другие транспортные средства оснащены системой охлаждения. Важным элементом последней является радиатор. Это долговечная деталь, замена которой необходима в крайних случаях. Охлаждающий контур обеспечивает стабильный температурный режим работы двигателя. При этом хладагент и моторное масло не контактируют друг с другом.

На скорость циркуляции охлаждающей жидкости в замкнутом контуре влияет частота вращения коленчатого вала. Чем активнее работает двигатель, тем быстрее перемещается тосол. Всё происходит в автоматическом режиме. Водитель должен периодически проверять уровень антифриза и отсутствие протечек последнего в местах стыков.

Когда необходима замена детали?

Основная причина замены радиатора – это авария на дороге. При лобовом столкновении деталь пробивается. Восстанавливать какой элемент бессмысленно. Также к распространенным причинам замены водителя относят:

механическое повреждение радиатора при столкновении с преградой;

преобразование хладагента в лед на морозе;

сильная накипь, образовавшаяся внутри контура;

отслоение металлических элементов от пластиковых деталей;

естественная усталость металла.

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