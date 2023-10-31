Описание приготовления:

Курицу можно подавать с любым гарниром или подать с фруктами, которые запекались вместе с курицей. Курицу после того как добавлено сливочное масло можно убрать в холодильник на ночь, чтобы она лучше промариновалась и только перед запеканием добавить фрукты. Если хотите, чтобы курица была более компактной, свяжите ей ножки и крылышки.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Курица 1 Штука (весом около 1 кг.)

Яблоко 1 Штука

Апельсин 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Горчица 1 Чайная ложка

Соевый соус 2 Ст. ложки

Аджика 1/2 Чайных ложки

Сливочное масло 30 Грамм

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Вода 50 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

124 ккал

Калорийность

1 г

Белки

9 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Курица запеченная с яблоками и апельсинами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления курицы запеченной с яблоками и апельсином. Курицу и фрукты вымойте и обсушите.

Смешайте растительное масло, соевый соус, горчицу, измельченный чеснок, аджику, соль и перец. У курицы аккуратно, чтобы не порвать, отделите кожу от грудки. Смажьте курицу снаружи, изнутри и под кожей смесью.

Мягкое сливочное масло распределите под кожей на грудке. Уберите в холодильник на 2 часа.

Яблоко и апельсин порежьте на кусочки и выложите их внутрь курицы. Добавьте к фруктам лавровый лист и закройте их кожей, закрепив зубочисткой или зашейте кондитерской нитью.

Форму для запекания смажьте растительным маслом, налейте немного воды и выложите курицу грудкой вверх. Поставьте в горячую духовку и выпекайте в течение 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Переверните курицу, полейте получившимся соком и запекайте еще 10-15 минут до румяной корочки. Готовую курицу достаньте, удалите зубочистки и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!