Описание приготовления:
Курицу можно подавать с любым гарниром или подать с фруктами, которые запекались вместе с курицей. Курицу после того как добавлено сливочное масло можно убрать в холодильник на ночь, чтобы она лучше промариновалась и только перед запеканием добавить фрукты. Если хотите, чтобы курица была более компактной, свяжите ей ножки и крылышки.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Курица 1 Штука (весом около 1 кг.)
- Яблоко 1 Штука
- Апельсин 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Горчица 1 Чайная ложка
- Соевый соус 2 Ст. ложки
- Аджика 1/2 Чайных ложки
- Сливочное масло 30 Грамм
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Вода 50 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
124 ккал
Калорийность
1 г
Белки
9 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Курица запеченная с яблоками и апельсинами»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления курицы запеченной с яблоками и апельсином. Курицу и фрукты вымойте и обсушите.
Смешайте растительное масло, соевый соус, горчицу, измельченный чеснок, аджику, соль и перец. У курицы аккуратно, чтобы не порвать, отделите кожу от грудки. Смажьте курицу снаружи, изнутри и под кожей смесью.
Мягкое сливочное масло распределите под кожей на грудке. Уберите в холодильник на 2 часа.
Яблоко и апельсин порежьте на кусочки и выложите их внутрь курицы. Добавьте к фруктам лавровый лист и закройте их кожей, закрепив зубочисткой или зашейте кондитерской нитью.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, налейте немного воды и выложите курицу грудкой вверх. Поставьте в горячую духовку и выпекайте в течение 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Переверните курицу, полейте получившимся соком и запекайте еще 10-15 минут до румяной корочки. Готовую курицу достаньте, удалите зубочистки и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!