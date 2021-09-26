Рулонные шторы – модная идея для разных интерьерных стилей

Рулонные шторы – нашумевшая и актуальная защита ваших окон. Даже в интерьере необходим баланс. «Старая добрая» классика в виде парящих занавесей и громоздких портьер уже давно канула в прошлое. Ведь представление о классической роскоши стало полной противоположностью. Современные дизайнеры начали ценить легкость и минимализм. А данные качество можно найти в оригинальной конструкции под названием рулонные шторы, купить которые можно здесь: https://sunstyle.kiev.ua/roller-blinds.html.

Если Вы выбираете компактную систему, которая защитит от дневных солнечных лучей, при этом оставит доступ к подоконнику свободным, тогда стоит остановить внимание на рулонных шторах. Мы постараемся раскрыть основные особенности изделия и донести положительные качества этого изобретения.

Рулонная штора отлично работает в залитых солнцем помещениях

Спасает изделие не только от дневного света, но и скрывает личную жизнь в том случае, когда окна просматриваются с соседских. Рулонные шторы – единственный выход для создания оригинального дизайна. Ведь производители продумали не только практическую сторону, но и эстетическую.

Рулонные шторы представляют собой отрезок ткани, намотанный на вал. Поднимается полотно с помощью специального механизма управления (дистанционное или ручное). Существует два вида систем: открытая и закрытая.

Открытые рулонные шторы – вал и скрученная в рулон ткань остаются ничем не прикрытыми. Конструкция простая и относится к бюджетному варианту. Закрытые рулонные шторы – оснащены защитным коробом и боковыми планками. Конструкция более усовершенствованная, практичная и внешне доработанная. Стоимость рулонных штор такого вида по стоимости выше, но траты полностью оправданы.

Рулонные шторы в любом интерьере выглядят превосходно. Даже несмотря на то, что существует большой выбор текстур и оттенков ткани, можно на любое полотно нанести желаемое изображение, тем самым придав уникальности аксессуару.

Плюсы рулонных штор:

универсальность;

богатое разнообразие тканей;

надежная защита от солнца и посторонних взглядов;

функциональность;

практичность;

компактность;

доступность.

Необычная и красивая ткань в использовании практична, т.к. в процессе производства подвергается специальной обработке. Поэтому рулонные шторы неприхотливы в уходе. Более подробную информацию об уникальном изделии можно получить у менеджеров профильных компаний.