Сертификат соответствия на полиэтиленовую пленку

По
Евгений
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Сертификат соответствия на полиэтиленовую пленку

Ход работ по сертификации

Согласно профильному ГОСТ, процедура оценки качества услуг проводится в следующем порядке:

  1. Предприниматель направляет специалистам заявку и комплект первичных документов.
  2. Эксперты изучают полученные данные и принимают решение по заявке.
  3. После подписания договора проводится анализ качества услуг. Как правило, процедура предполагает выезд специалистов на предприятие. Оценивается квалификация персонала, наличие программного обеспечения, оборудования, инвентаря, процесс оказания услуг и т.д.
  4. По результатам составляются акты, на основании которых принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата.
  5. Если решение положительное, заявителю передается сертификат (срок действия – до 3 лет) и разрешение на использование знака СДС.

С этого момента предприниматель получает право наносить знак качества на документы, использовать его в рекламных и информационных материалах. Сертификат соответствия на полиэтиленовую пленку вы можете заказать на сайте https://eacportal.com/sertifikat-sootvetstviya-na-polietilenovuyu-plenku/.

Сертификат оформляется на бумажном бланке как минимум с четырьмя степенями защиты. В документе содержится информация о сроке действия, органе по сертификации, компании (наименование, юридический адрес, контакты для связи), виде оказываемых услуг, стандарте, в рамках которого проводилась оценка. Сертификату присваивается уникальный номер, под которым он регистрируется в открытом электронном реестре.

Инспекционный контроль

В ГОСТ 54659-2011 установлено, что после выдачи сертификата ежегодно проводится инспекционный контроль. Состав оценочных мероприятий зависит от:

  • специфики услуг компании;
  • наличия системы контроля качества;
  • результатов предыдущих проверок;
  • наличия или отсутствия нареканий к качеству сервиса со стороны клиентов, контролирующих инстанций;
  • иных факторов.

Инспекционный контроль предполагает анализ документации предприятия экспертной группой, выезд на место оказания услуг, составление акта с результатами проведенной проверки. Отрицательные результаты оценки – основание для аннулирования или приостановления срока действия сертификата до момента устранения выявленных нарушений.

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