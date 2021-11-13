Силиконовые трубки и профили. Уплотнитель для дверей

Итак, дверной уплотнитель – это изделие, изготовленное из резины, силикона или поролона, предназначающееся для утепления помещения путем закрытия зазоров и щелей, образуемых между дверью и дверной коробкой. Их можно классифицировать по следующим критериям: по материалам, из которых изготовлены, и по предназначению, то есть для каких дверей.

Уплотнитель для дверей

В первом случае бывают, как уже было оговорено ранее, резиновые, силиконовые и поролоновые. А во втором они подразделяются на уплотнители для входных и межкомнатных дверей. В первую очередь стоит разобрать разновидность по предназначению. Компания производитель ООО "ИТЕК" может предложить вам силиконовый уплотнитель по хорошей цене и высокого качества. Пойдем по порядку:

Для входных дверей. В этом случае уплотнители обладают хорошими защитными свойствами, но за счет последнего являются довольно громоздкими. Могут быть изготовлены как на самоклеящейся основе, что дает возможность легкого монтажа, но создает довольно высокий уровень износостойкости, так и без нее, что создает прямо противоположный эффект – сложность монтажа, но низкую износостойкость. Чаще всего изготавливаются из резины. Для межкомнатных дверей. В данном случае применяется в основном силикон или же мягкая резина. По причине того, что здесь уплотнитель предназначен не для утепления, а для более плавного и мягкого закрытия двери.

То есть данный уплотнитель выполняет функцию защиты не микроклимата помещения, а самой двери и дверной коробки. Кроме того, этот тип также предназначен для повышения уровня звукоизоляции помещений.

Уплотнители для дверей, недостатки и достоинства:

Резина. Обладает крайне высокими показателями теплоизоляции, а также является весьма долговечным и износостойким материалом. Ввиду своих качеств может выдерживать даже самые суровые условия; Силикон. Очень эластичный и мягкий материал, что делает его незаменимым для защиты древесных или пластиковых элементов двери; Поролон. В отношении остальных типов уплотнителей имеет всего одно достоинство – низкая стоимость. Определяется это тем, что поролон имеет крайне низкие коэффициенты износостойкости, долговечности и теплоизоляции. Проще говоря, бюджетный или временный вариант.

Теперь разберем процесс установки уплотнителей. Существует два основных метода, подразделяющих в основном от типа изделия – с самоклеящейся основой или без нее.

В первом случае удастся обойтись без инструментов. Необходимо тщательно обезжирить и отчистить дверь и дверную коробку от пыли, грязи и мусора, а затем просто взять уплотнитель и, отделяя защитную пленку участок за участком, наклеить уплотнитель на дверь.

В случае применения уплотнителя без самоклеящейся основы уплотнитель будет вставляться в паз. Для этого может потребоваться только две вещи – нож и аккуратность. Следует аккуратно вставить изделие в паз, стараясь не растягивать его, а даже, наоборот, слегка сжимать и если получится выступающий излишек, отрезать.