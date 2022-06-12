Системы газоочистки и аспирации. Рукавные фильтры и компрессорное оборудование

По
Алина
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Системы газоочистки и аспирации. Рукавные фильтры и компрессорное оборудование

Завод «КДК-ЭКО» производит широкий спектр компрессорного оборудования. Именно здесь производится большая часть деталей и комплектующих, а также собирается оборудование.

Компрессоры обладают следующими преимуществами:

  • высокая долговечность и надежность — до 3000 часов без дополнительного обслуживания и до 100 000 часов без ремонтных работ;
  • низкий уровень шума благодаря шумопоглощающему корпусу;
  • высокая производительность (от 400 до 92 000 л/мин) при относительно низком энергопотреблении, что обеспечивается работой трехфазных асинхронных электродвигателей и асимметричной конструкцией профилей роторов;
  • незначительные колебания давления из-за перепадов напряжения в электросети;
  • высокое качество сжатого воздуха благодаря встроенной двухступенчатой ​​системе маслоотделения;
  • низкая вибрация за счет отсутствия элементов, совершающих возвратно-поступательные движения;
  • Легкость и удобство монтажа (не требует фундамента) и обслуживания;
  • возможность работать длительное время без перерыва и постоянное присутствие персонала;
  • специальный канал возврата масла и тройное уплотнение, препятствующие утечке технической жидкости.

Прежде чем перейти к обсуждению вопроса: «Как подобрать компрессор?», для начала давайте разберемся с самим понятием компрессор, и его классификация (типы и виды). Компрессор — это оборудование, предназначенное для сжатия воздуха и подачи его под давлением, с целью использования энергии сжатого газа для работы пневматического оборудования. Спрос на компрессоры в последние годы растет – все большее количество электроинструментов требуют его наличия.

Компания «КДК-ЭКО» https://rukavnie-filtri.ru/ является надежным поставщиком компрессоров и разнообразного пневмоинструмента. Винтовые компрессоры сведены в каталог на сайте компании. Обширный каталог включает более 2000 моделей этой техники от семи ведущих мировых производителей.

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