Системы газоочистки и аспирации. Рукавные фильтры и компрессорное оборудование

Завод «КДК-ЭКО» производит широкий спектр компрессорного оборудования. Именно здесь производится большая часть деталей и комплектующих, а также собирается оборудование.

Компрессоры обладают следующими преимуществами:

высокая долговечность и надежность — до 3000 часов без дополнительного обслуживания и до 100 000 часов без ремонтных работ;

низкий уровень шума благодаря шумопоглощающему корпусу;

высокая производительность (от 400 до 92 000 л/мин) при относительно низком энергопотреблении, что обеспечивается работой трехфазных асинхронных электродвигателей и асимметричной конструкцией профилей роторов;

незначительные колебания давления из-за перепадов напряжения в электросети;

высокое качество сжатого воздуха благодаря встроенной двухступенчатой ​​системе маслоотделения;

низкая вибрация за счет отсутствия элементов, совершающих возвратно-поступательные движения;

Легкость и удобство монтажа (не требует фундамента) и обслуживания;

возможность работать длительное время без перерыва и постоянное присутствие персонала;

специальный канал возврата масла и тройное уплотнение, препятствующие утечке технической жидкости.

Прежде чем перейти к обсуждению вопроса: «Как подобрать компрессор?», для начала давайте разберемся с самим понятием компрессор, и его классификация (типы и виды). Компрессор — это оборудование, предназначенное для сжатия воздуха и подачи его под давлением, с целью использования энергии сжатого газа для работы пневматического оборудования. Спрос на компрессоры в последние годы растет – все большее количество электроинструментов требуют его наличия.

Компания «КДК-ЭКО» https://rukavnie-filtri.ru/ является надежным поставщиком компрессоров и разнообразного пневмоинструмента. Винтовые компрессоры сведены в каталог на сайте компании. Обширный каталог включает более 2000 моделей этой техники от семи ведущих мировых производителей.