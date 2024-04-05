Вместо надоевшей пиццы. Если дома появляется колбаса, делаю так: невероятно вкусный завтрак

Колбаса была одним из способов сохранить мясопродукты на длительный срок. Она упоминается в летописях Древней Греции, Древнего Рима, Вавилона и других цивилизаций.

В Древнем Риме колбаса была популярным блюдом, которое часто подавали на пирах. В Средние века в Европе появились новые виды колбас, такие как салями, сервелат и другие. Изделие стало неотъемлемой частью рациона людей.

Сейчас из колбасы можно сделать много интересных блюд. Например, приготовить лепешку с колбасой.

Ингредиенты для лепешки с колбасой:

колбаса — 200 г;

яйца — 2 шт.;

перец черный молотый — 1/3 ч.л.;

сахар — 1 ст.л.;

кефир — 360 мл;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

сыр — 200 г;

зеленый лук — пучок;

укроп — пучок;

растительное масло — 2 ст.л.

Приготовление лепешки с колбасой:

Натираем на крупной терке колбасу. Разбиваем в миску яйца, смешиваем с солью и перцем. Добавляем в яичную смесь кефир, перемешиваем.

Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Выкладываем в тесто измельченную колбасу, натираем туда же сыр, смешиваем до однородной массы.

Шинкуем в тесто укроп и зеленый лук, добавляем и снова смешиваем. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем на поверхность пару ложек теста и разравниваем по дну.

Обжариваем лепешку под крышкой на огне ниже среднего до золотистого цвета. При помощи плоской тарелки переворачиваем лепешку на другую сторону и аналогично обжариваем.

В итоге получается колбасная лепешка с сыром и зеленью.

Она вполне может заменить приевшуюся пиццу.