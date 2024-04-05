Вместо надоевшей пиццы. Если дома появляется колбаса, делаю так: невероятно вкусный завтрак

Колбаса была одним из способов сохранить мясопродукты на длительный срок. Она упоминается в летописях Древней Греции, Древнего Рима, Вавилона и других цивилизаций.
В Древнем Риме колбаса была популярным блюдом, которое часто подавали на пирах. В Средние века в Европе появились новые виды колбас, такие как салями, сервелат и другие. Изделие стало неотъемлемой частью рациона людей.
Сейчас из колбасы можно сделать много интересных блюд. Например, приготовить лепешку с колбасой.
Ингредиенты для лепешки с колбасой:
- колбаса — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- перец черный молотый — 1/3 ч.л.;
- сахар — 1 ст.л.;
- кефир — 360 мл;
- мука — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- сыр — 200 г;
- зеленый лук — пучок;
- укроп — пучок;
- растительное масло — 2 ст.л.
Приготовление лепешки с колбасой:
Натираем на крупной терке колбасу. Разбиваем в миску яйца, смешиваем с солью и перцем. Добавляем в яичную смесь кефир, перемешиваем.
Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Выкладываем в тесто измельченную колбасу, натираем туда же сыр, смешиваем до однородной массы.
Шинкуем в тесто укроп и зеленый лук, добавляем и снова смешиваем. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем на поверхность пару ложек теста и разравниваем по дну.
Обжариваем лепешку под крышкой на огне ниже среднего до золотистого цвета. При помощи плоской тарелки переворачиваем лепешку на другую сторону и аналогично обжариваем.
В итоге получается колбасная лепешка с сыром и зеленью.
Она вполне может заменить приевшуюся пиццу.