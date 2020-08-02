Смотрите онлайн фильмы в хорошем качестве!

Кира Кристина Найтли родилась 26 марта 1985 года в творческой семье. Отец — Уилл Найтли — знаменитый в Англии театральный артист, а мать, Шерман Макдональд сценарист и писатель, в молодости бывшая актриса, блиставшая столичных подмостках. Если вас интересует кино онлайн в хорошем качестве, то рекомендуем вам перейти страницу сайта http://kinobar.me/, где вы сможете ознакомиться с каталогом.

С детства Кира Найтли приобщалась родителями к культуре, к театру и уже в 6 лет она была убеждена в том, что станет актрисой и родители, прислужившиеся к интересам и требованиям ребенка, наняли ей личного агента, а через год она дебютировала в своей первой картине.

С детства девочка понимала , что если она хочет быть знаменитой и чего-нибудь добиться-надо трудиться, ходить на пробы и, она ходила на все кастинги, честно проходила все туры и в 11лет снялась в картине «Деревенское дело». В 13 лет на ее счету были ленты: «Невинная ложь» — 1995 год, «Искатели сокровищ» — 1996 год, «Возвращение домой» — 1998 год

Совмещать съемки с учебой в школе было трудно,но это было основным условием родителей и Кира все свободное от съемок время проводила за зубрежкой учебников.

В 14 лет, в 1999 году, ее заметил Джорж Лукас, так как она подходила по всем параметрам на двойника Натали Портман, игравшей королеву Амидалу. Хотя их разница в возрасте была в два года, в гриме они были похожи друг на друга так, что даже родные матери не смогли их отличить.

К тому времени Портман была уже известной голливудской звездой. После тяжелых многочасовых съемок с частой переменой костюмов, у нее не было желания общаться с журналистами. Тогда на передний план выходила Кира, похожая на звезду, словно близнец.

Все говорят: «О Господи! Ты так похожа на Натали Портман! Но это же прекрасно! Вот если бы меня сравнивали с Арнольдом Шварценеггером, был бы повод беспокоиться!»

После успешных съемок в «Звездных Войнах» ее заметили и пригласили в сериал «Оливер Твист» и триллер «Яма», затем в фильм «Король Артур», «Пираты Карибского моря» — 2003 год.

По началу Кира Найтли не серьезно отнеслась к предложению режиссера сняться в этой картине, но затем поняла, что этот фильм большой шанс попробовать себя в новом амплуа и не ошиблась. За картину получила одобрение критиков и номинировалась на премию «Оскар».

Совмещать учебу и работу не получилось. Было много проектов: телешоу, реклама и мало времени. Теперь она жалеет об упущенном времени и все свободное время проводит над книжками, читая все подряд.

Затем был фильм «Искупление» — 2007 год, «Гордость и предубеждение», «Опасный метод» — 2011 год. В журналах часто критикуют ее за излишнюю худобу и пристрастие к диетам, но на самом деле Кира лишь смеется над этим домыслами, не принимая на свой счет.

В реальной жизни актриса не может похвастаться бурными и продолжительными романами и бесконечными слезливыми историями. Она по-прежнему замужем за работой и живет в ожидании своей лучшей работы.