Описание приготовления:
Для пирожков можете использовать ваше любимое тесто, я люблю именно этот вариант с добавлением разрыхлителя. Клубнику для пирожков выбирайте спелую, но плотную. Если ягоды очень сочные, то увеличьте количество крахмала и чтобы начинка не потекла, сахар добавляйте непосредственно перед лепкой пирожка.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Дрожжи Блюдо: Выпечка / Пирожки
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 200 Грамм
- Сахар 80 Грамм (60 грамм — в начинку, 20 грамм — в тесто)
- Крахмал 1 Чайная ложка
- Мука 225 Грамм
- Вода тёплая 115 Грамм
- Соль 2 Грамма
- Дрожжи свежие прессованные 12 Грамм
- Масло растительное 45 Грамм (без запаха и вкуса)
- Яйцо 1 Штука
- Разрыхлитель 1 Щепотка
Количество порций 5
Калорийность
229 ккал
Калорийность
5 г
Белки
7 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирожки с клубникой из дрожжевого теста в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков с клубникой на дрожжевом тесте. Клубнику переберите, сполосните, дайте высохнуть и удалите зеленые хвостики.
В миску налейте теплую воду, добавьте соль, сахар и выложите дрожжи. Разбейте в миску яйцо и перемешайте до однородности.
Влейте растительное масло и перемешайте.
В муку добавьте разрыхлитель, просейте ее, и частями добавляйте в дрожжевую массу. Замесите мягкое, не липкое тесто, сформируйте шар и выложите в глубокую, смазанную маслом миску.
Миску с тестом накройте и поставьте в теплое место на 50-60 минут для подъема.
Подготовленную клубнику порежьте на кусочки и перемешайте с крахмалом.
Переложите тесто на стол посыпанный мукой и разделите его на кусочки и сформируйте шарики. Накройте их и дайте постоять 15 минут. Из шариков сформируйте лепешки, разложите начинку и посыпьте сахаром.
Сформируйте пирожки и выложите их на противень застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом. Накройте противень и дайте постоять в теплом месте в течение 10-15 минут для подъема. Смажьте верх пирожков молоком.
Противень с пирожками поставьте в горячую духовку и выпекайте в течение 20-25 минут до готовности и румяной корочки. Готовые пирожки смажьте маслом, накройте и дайте постоять 5-10 минут, чтобы отпыхли.
Приятного аппетита!