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Пирожки с клубникой из дрожжевого теста в духовке

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Пирожки с клубникой из дрожжевого теста в духовке

Описание приготовления:

Для пирожков можете использовать ваше любимое тесто, я люблю именно этот вариант с добавлением разрыхлителя. Клубнику для пирожков выбирайте спелую, но плотную. Если ягоды очень сочные, то увеличьте количество крахмала и чтобы начинка не потекла, сахар добавляйте непосредственно перед лепкой пирожка.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Дрожжи Блюдо: Выпечка / Пирожки

Состав / Ингредиенты:

  • Клубника 200 Грамм
  • Сахар 80 Грамм (60 грамм — в начинку, 20 грамм — в тесто)
  • Крахмал 1 Чайная ложка
  • Мука 225 Грамм
  • Вода тёплая 115 Грамм
  • Соль 2 Грамма
  • Дрожжи свежие прессованные 12 Грамм
  • Масло растительное 45 Грамм (без запаха и вкуса)
  • Яйцо 1 Штука
  • Разрыхлитель 1 Щепотка

Количество порций 5

Калорийность

229 ккал

Калорийность

5 г

Белки

7 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки с клубникой из дрожжевого теста в духовке»

Пирожки с клубникой из дрожжевого теста в духовке

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков с клубникой на дрожжевом тесте. Клубнику переберите, сполосните, дайте высохнуть и удалите зеленые хвостики.

Пирожки с клубникой из дрожжевого теста в духовке

В миску налейте теплую воду, добавьте соль, сахар и выложите дрожжи. Разбейте в миску яйцо и перемешайте до однородности.

Пирожки с клубникой из дрожжевого теста в духовке

Влейте растительное масло и перемешайте.

Пирожки с клубникой из дрожжевого теста в духовке

В муку добавьте разрыхлитель, просейте ее, и частями добавляйте в дрожжевую массу. Замесите мягкое, не липкое тесто, сформируйте шар и выложите в глубокую, смазанную маслом миску.

Пирожки с клубникой из дрожжевого теста в духовке

Миску с тестом накройте и поставьте в теплое место на 50-60 минут для подъема.

Пирожки с клубникой из дрожжевого теста в духовке

Подготовленную клубнику порежьте на кусочки и перемешайте с крахмалом.

Пирожки с клубникой из дрожжевого теста в духовке

Переложите тесто на стол посыпанный мукой и разделите его на кусочки и сформируйте шарики. Накройте их и дайте постоять 15 минут. Из шариков сформируйте лепешки, разложите начинку и посыпьте сахаром.

Пирожки с клубникой из дрожжевого теста в духовке

Сформируйте пирожки и выложите их на противень застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом. Накройте противень и дайте постоять в теплом месте в течение 10-15 минут для подъема. Смажьте верх пирожков молоком.

Пирожки с клубникой из дрожжевого теста в духовке

Противень с пирожками поставьте в горячую духовку и выпекайте в течение 20-25 минут до готовности и румяной корочки. Готовые пирожки смажьте маслом, накройте и дайте постоять 5-10 минут, чтобы отпыхли.

Пирожки с клубникой из дрожжевого теста в духовке

Приятного аппетита!

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