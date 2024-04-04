Описание приготовления:

Для пирожков можете использовать ваше любимое тесто, я люблю именно этот вариант с добавлением разрыхлителя. Клубнику для пирожков выбирайте спелую, но плотную. Если ягоды очень сочные, то увеличьте количество крахмала и чтобы начинка не потекла, сахар добавляйте непосредственно перед лепкой пирожка.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Дрожжи Блюдо: Выпечка / Пирожки

Состав / Ингредиенты:

Клубника 200 Грамм

Сахар 80 Грамм (60 грамм — в начинку, 20 грамм — в тесто)

Крахмал 1 Чайная ложка

Мука 225 Грамм

Вода тёплая 115 Грамм

Соль 2 Грамма

Дрожжи свежие прессованные 12 Грамм

Масло растительное 45 Грамм (без запаха и вкуса)

Яйцо 1 Штука

Разрыхлитель 1 Щепотка

Количество порций 5

Калорийность

229 ккал

Калорийность

5 г

Белки

7 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки с клубникой из дрожжевого теста в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков с клубникой на дрожжевом тесте. Клубнику переберите, сполосните, дайте высохнуть и удалите зеленые хвостики.

В миску налейте теплую воду, добавьте соль, сахар и выложите дрожжи. Разбейте в миску яйцо и перемешайте до однородности.

Влейте растительное масло и перемешайте.

В муку добавьте разрыхлитель, просейте ее, и частями добавляйте в дрожжевую массу. Замесите мягкое, не липкое тесто, сформируйте шар и выложите в глубокую, смазанную маслом миску.

Миску с тестом накройте и поставьте в теплое место на 50-60 минут для подъема.

Подготовленную клубнику порежьте на кусочки и перемешайте с крахмалом.

Переложите тесто на стол посыпанный мукой и разделите его на кусочки и сформируйте шарики. Накройте их и дайте постоять 15 минут. Из шариков сформируйте лепешки, разложите начинку и посыпьте сахаром.

Сформируйте пирожки и выложите их на противень застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом. Накройте противень и дайте постоять в теплом месте в течение 10-15 минут для подъема. Смажьте верх пирожков молоком.

Противень с пирожками поставьте в горячую духовку и выпекайте в течение 20-25 минут до готовности и румяной корочки. Готовые пирожки смажьте маслом, накройте и дайте постоять 5-10 минут, чтобы отпыхли.

Приятного аппетита!