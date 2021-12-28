Снаряжение пожарного

Комплект снаряжения пожарного: пояс, карабин и топор

Защита для ног

В роли специальной обуви в данном случае обычно выступают сапоги пожарного резиновые термостойкие. Главное требование к ним — достаточная прочность и стойкость к различным воздействиям:

механическим;

температурным;

климатическим;

химическим и т.д.

Такая обувь разрабатывается и производится в расчете на экстремальные условия эксплуатации. Даже в самых сложных ситуациях никаких разрушений и повреждений не случается.

Так, например, носочная часть ноги защищена от температур в несколько сотен градусов по Цельсию (обычно около 200), а также от теплового потока не менее 5 кВт на квадратный метр. Настолько экстремальными условия могут быть в течение нескольких минут — достаточно, чтобы отбежать.

В северных районах обувь защищает и от экстремально низких температур — до −60 градусов по Цельсию. На такие случаи обычно предусмотрены специальные утеплители. При всех этих условиях вес обуви должен быть небольшим, а колодка — комфортной, чтобы человеку было удобно в ней бегать.

Защита рук

Краги или рукавицы пожарного призваны защищать кисти и запястья рук от любых экстремальных воздействий извне. Они, как правило, состоят из нескольких слоев:

верхнего (СИЗР);

водонепроницаемого;

теплоизоляционного подкладочного;

внутреннего гигиенического.

Вся конструкция не заканчивается на кисти и продолжается дальше — внахлест с курткой. Она надежно фиксируется на руке и не спадает во время работы. Иногда пользуются еще и напалками, дополнительно защищающими пальцы рук.

В ряде случаев вся указанная выше экипировка предлагается к продаже целыми комплектами. Приобретать их обычно выгоднее и удобнее: все подобрано и подогнано друг к другу. Производитель предусматривает все возможные опасности и включает в комплект все, что необходимо для защиты.