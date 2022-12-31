Советы по выбору теплиц. Как купить теплицу в Хабаровске

Существует несколько способов создания теплицы из пластиковых бутылок, но здесь мы рассмотрим один наиболее приемлемых вариантов. В этой статье расскажем вам, почему стоит выбрать и где купить теплицу в Хабаровске у компании «Дачный дворик».

Вам не понадобится много инструментов, чтобы изготовить такую конструкцию. Нужно вооружиться лишь ножницами (вместо них можно взять канцелярский нож) и молотком.

Большое количество материалов также не потребуется. Для строительства необходимо найти:

Гвозди.

Скотч.

Капроновую нить.

Деревянный каркас для теплицы.

Деревянные рейки.

Пластиковые бутылки (их берём из расчёта, что на небольшой парник уйдёт порядка 400 штук).

Когда все составляющие собраны, ищем подходящее место для постройки. Весь процесс можно условно разбить на несколько этапов:

У каждой бутылки отрезаем дно. Надрез следует делать на закруглении таким образом, чтобы по ширине отверстие было чуть уже основной части. Для увеличения прочности нанизываем бутылки друг на друга.

Готовим каркас и натягиваем на него нити в два ряда (внизу и вверху). Прижав бутылки максимально плотно, друг к другу, вставляем получившиеся столбики в каркас. Стараемся избежать образования любых щелей. Дополнительную защиту можно обеспечить, закрепив столбики скотчем. Аналогично поступаем и с крышей. А чтобы она не обвалилась, прибиваем дополнительные рейки. Не нужно оставлять между ними большое расстояние. Постарайтесь, чтобы оно не превышало 1 метра.

Ещё несколько рекомендаций

Лучшим решением будет использование прозрачных бутылок, особенно с южной стороны. Не забудьте хорошенько промыть их и очистить от наклеек — только так растения смогут получить достаточно солнечного света.

Перед резкой бутылок следует нанести на них разметку, в этом случае получатся действительно ровные детали. Вместо разметки можно использовать линии, которые часто уже есть на бутылках.

Сооружение, изготовленное с учётом всех рекомендаций, будет достаточно прочным для того, чтобы не разбирать его на зиму. Срок службы такой теплицы составляет около 10 лет. В ней вырастут хорошие огурцы, болгарский или горький перец, помидоры, урожай получится не хуже, чем в привычной стеклянной конструкции.