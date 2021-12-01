Современные школьные столы и стулья для новой украинской школы — широкий выбор парт от производителя

Особенности парт для начальной школы: актуальные рекомендации МОН

Детальнее ознакомиться с разными видами мебели НУШ и купить парты и стулья для школы можно по ссылке.

Лучшие модели школьных парт — 2021

Чтобы создать комфортное и функциональное образовательное пространство с первого раза, рекомендуем не идти путем проб и ошибок, а воспользоваться аналогичным опытом коллег из других украинских школ.

К примеру, обратите внимание на школьные комплекты «парта и стул», которые пользовались огромной популярностью в 2021 году и гарантированно сохранят свои позиции и в 2022 г., ведь они очень практичные, удобные и долговечные.

Одноместный антисколиозный комплект. Двухместный комплект мебели. Современный комплект по финскому проекту.

Это парта легкой и компактной конструкции, которую можно перемещать по кабинету. Все острые углы и детали корпуса обработаны специальной пластиковой кромкой, чтобы обеспечить школьникам максимальную безопасность. У этой модели столешница прямая, зато сидение стула оснащено двумя небольшими вырезами со стороны ног — чтобы обеспечить правильное положение ученика во время сидения. Как и в предыдущих моделях, и стол, и стул регулируются по высоте — это обязательное требование для всей ученической мебели в НУШ.

Где купить парту для первоклассника: выбор поставщика

Чтобы закупка мебели прошла без неприятных сюрпризов, выберите проверенного поставщика, который сможет организовать и доставку, и монтаж и по необходимости — послепродажное обслуживание поставленных товаров. Самый безопасный вариант: ориентироваться на отзывы школ, которые уже укомплектовали кабинеты согласно новым стандартам и нормам.

К примеру, много хороших отзывов касательно предложенных решений для кабинетов НУШ получила компания «B—Pro», один из ведущих украинских экспертов в сфере образования. Чтобы получить бесплатную консультацию по организации образовательного пространства у менеджеров компании, звоните: (044) 353-33-77.