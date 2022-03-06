Спам рассылка сообщений в Телеграмме

Как отправить сообщение в Telegram с помощью API

Использование API для отправки вашего сообщения Telegram немного сложнее. Вам потребуются услуги бота:

Найдите бота Botfather, найдя его в окне поиска.

После того, как вы настроили своего бота, введите «/newbot» в поле чата. Затем вас попросят назвать вашего бота и дать ему имя пользователя. Затем вы получите ссылку на бота и ваш токен API. Рекомендуем вам узнать больше про спам рассылку сообщений в Телеграмме вот тут https://tg-onedash.ru/spam-rassylka-v-telegram.

Нажмите на ссылку, чтобы перейти к ящику, где вы будете получать свои сообщения. Поскольку боты не предназначены для рассылки спама, они не могут начать чат, а это означает, что вам нужно сначала отправить сообщение, чтобы бот ответил вам.

Теперь вам нужно вызвать Telegram API, чтобы получить ваш chat_id. У вас есть два метода здесь.

В качестве альтернативы вы можете использовать Python 3:

>>> импорт запросов

>>> токен = {YOUR_API_KEY_HERE}

>>> url = f’https://api.telegram.org/bot{токен}/getUpdates’

>>> запросы.post(url).json()

Затем вы должны получить полезную нагрузку JSON: {«ok»:true,»result»:[{«update_id»:12671344, «message»:{«message_id»:30,»from»:{«id»:{YOUR_ID} ,»is_bot»:false,»first_name»: «{YOUR_NAME}»,»username»:»{YOUR_USERNAME}»,»language_code»:»en»},»chat»:{«id»:{YOUR_CHAT_ID},» first_name»:»{YOUR_FIRST_NAME}»,»username»:»{YOUR_USERNAME}»,»type»:»личное»},»date»:1560719493,»text»:»{YOUR_SENT_MESSAGE}»}}]}

Используйте номер {YOUR_CHAT_ID}, состоящий примерно из девяти цифр.

Теперь вы сможете отправить сообщение с помощью функции sendMessage: curl -d chat_id={YOUR_CHAT_ID} -d text=»test msg from curl» https://api.telegram.org/bot{YOUR_API_KEY_HERE}/sendMessage

Другой вариант — Python 3:

>>> импорт запросов

>>> токен = {YOUR_API_KEY_HERE}

>>> url = f’https://api.telegram.org/bot{токен}/sendMessage’

>>> data = {‘chat_id’: {YOUR_CHAT_ID}, ‘текст’: ‘python msg’}

>>> request.post(url, data).json()

Теперь вы успешно отправили сообщение с помощью Telegram API.

Что делать, если Telegram не может отправить сообщение

Если ваш Telegram по какой-то причине не отправляет сообщение, могут помочь два простых решения:

Вернитесь на главную страницу Telegram и вернитесь к своему сообщению.

Либо перезапустите приложение, вернитесь к сообщению и попробуйте отправить его повторно.

Что делать, если Telegram не может отправить сообщение

Если вы не можете отправить свое сообщение и проблема не устранена, лучший вариант — обратиться в службу поддержки Telegram. Вы можете описать свою проблему здесь, ввести свой номер телефона и оставить свой адрес электронной почты. Надеюсь, их команда предложит вам жизнеспособное решение.

Как я могу отправить сообщение в Telegram API?

Для отправки сообщения в Telegram API требуется настроить бота. Затем вам нужно будет использовать curl или Python 3, чтобы сгенерировать свой chat_id и отправить сообщение с помощью команды sendMessage.

Может ли Telegram отправлять SMS?

К сожалению, вы не можете отправить SMS с помощью Telegram. Приложение по-прежнему не поддерживает эту функцию.

Сделайте шаг вперед в своей чат-игре

Если вы думали, что вам не нравится Telegram из-за громоздких функций обмена сообщениями, теперь все ваши опасения развеяны. Приложение простое в использовании, и как только вы его активируете, текстовые сообщения станут такими же простыми, как и на любой другой платформе. Лучше всего то, что вы можете отправлять видео, голосовые сообщения и даже настраивать ботов и отдавать различные команды. Варианты почти безграничны.