ГлавнаяРецептыПрофессиональные тонкости, которые нужно знать: какая специя сделает глинтвейн пряным и вкусным Профессиональные тонкости, которые нужно знать: какая специя сделает глинтвейн пряным и вкусным На чтение: 2 минуты Со снегом, который тает на улицах, наступает время веселья и уюта. И что может быть лучшим спутником этого волшебного времени, чем бокал ароматного глинтвейна? КУЛИНАРНЫЙ ГИД Глинтвейн – особый напиток, однако следует точно знать, какие специи и когда добавлять. 24 Канал делится главными секретами успеха вкусного напитка. Интересно Курица «по-домашнему»: классические блюда для уютных зимних вечеров Что добавить в глинтвейн Цитрусовые – обязательный ингредиент для глинтвейна. Благодаря их вкусу напиток будет разнообразным и многогранным. Еще одна специя, которую следует обязательно добавить в напиток – это корица. Она имеет сладкую нотку, которая идеально сочетается с апельсином. Корень имбиря хорошо известен своими согревающими свойствами, а еще – это прекрасное дополнение к зимнему напитку. Используя имбирь для глинтвейна, лучше выбирать свежий корень. Без какой специи не обойтись Хотя рецепты глинтвейна могут варьироваться, однако одна из обязательных специй, придающая напитку характерный аромат и вкус – гвоздика. Она имеет теплый, острый вкус и прекрасно сочетается с другими ингредиентами глинтвейна, такими как цитрусовые и другие пряности. Рецепт идеального глинтвейна Время: 20 минут Прций: 4 Вкус зимы / Фото unsplash Ингредиенты : – бутылка красного вина; – половина чайной ложки корицы; – 2 столовые ложки меда; – 1 апельсин; – четверть лимона; – несколько гвоздик. Приготовление: Налейте вино в кастрюлю. Разрежьте апельсин на четверти, лимон нарежьте ломтиками и добавьте в вино вместе с корицей и медом и другими специями. Разогрейте вино. Следите, чтобы оно не закипело. Разлейте горячий напиток по кружкам и украсьте тонкими ломтиками. Чтобы знать, что купить: как выбрать шампанское и игристое вино. Поделитесь с друзьями