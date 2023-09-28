Варенье из тыквы с апельсином и лимоном – это невероятно вкусное и яркое угощение для вашего стола. Такое лакомство получается аппетитным и полезным. Есть несколько вариантов приготовления такого варенья. Лучшие идеи ищите в нашей кулинарной подборке из семи рецептов на зиму в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Варенье из тыквы с апельсином и лимоном на зиму

Варенье из тыквы с апельсином и лимоном на зиму – это невероятно вкусное янтарное угощение с ярким ароматом. Такое лакомство можно просто намазывать на хлеб или добавлять в домашние пироги. Для приготовления аппетитного варенья берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+1 л.

Тыква 1 кг (очищенной)

Лимон 1 шт.

Апельсин 1 шт.

Сахар-песок 750 гр.

Шаги 90 мин.

Варенье из тыквы с апельсином и лимоном готовится очень просто. Подготовим необходимые ингредиенты по списку. Тыкву очищаем от кожуры и семян. Очищенный овощ разделываем на небольшие кусочки. Отправляем тыкву в кастрюлю, засыпаем ее сахаром и аккуратно перемешиваем. Закрываем крышкой и оставляем до выделения сока. Когда заготовка выделила достаточно сока, переставляем ее на огонь и даем закипеть. Из цитрусов отжимаем сок любым удобным способом. Сок лимона и апельсина процеживаем, удаляем косточки. Переливаем два вида сока к тыкве и варим 1 час на небольшом огне. Затем раскладываем по стерилизованным банкам и закатываем стерилизованными крышки. Варенье из тыквы с апельсином и лимоном на зиму готово. Храните в прохладном месте!

Варенье из тыквы кусочками с лимоном и апельсином

Варенье из тыквы кусочками с лимоном и апельсином несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки. Готовое лакомство выйдет невероятно вкусным, ароматным и привлекательным.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Тыква очищенная – 1 кг.

Лимон – 0,5 шт.

Апельсин – 1 шт.

Сахар – 0,8 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Тыкву очищаем от кожуры и семян, после нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 3. Засыпаем кубики тыквы сахаром.

Шаг 4. Заготовку ставим на огонь и отвариваем в три подхода по 15 минут. Провариваем тыкву 15 минут после закипания, затем остужаем и повторяем процедуру.

Шаг 5. После третьего круга варки, добавляем к тыкве небольшие кусочки лимона и апельсина. Варим заготовку еще 10 минут.

Шаг 6. Разливаем полученное угощение по стерилизованным банкам и закрываем крышками. Затем переворачиваем, укутываем одеялом и даем полностью остыть.

Шаг 7. Варенье из тыквы кусочками с лимоном и апельсином готово. Храните в прохладном месте!

Варенье из тыквы через мясорубку с апельсином и лимоном

Варенье из тыквы через мясорубку с апельсином и лимоном получается очень вкусным, ароматным и аппетитным. Такое лакомство можно просто подавать к чаю, использовать в лечебных целях или добавлять в выпечку. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Тыква очищенная – 1 кг.

Апельсин – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Сахар – 850 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем тыкву от кожуры и семян и режем на небольшие кусочки.

Шаг 2. Кусочки тыквы прокручиваем через мясорубку.

Шаг 3. Очищаем от кожуры апельсин и разделываем его на дольки.

Шаг 4. Цитрус также прокручиваем через мясорубку.

Шаг 5. Также очищаем от кожуры и лимон, разделываем его на дольки.

Шаг 6. Отправляем дольки лимона в мясорубку.

Шаг 7. В полученную массу добавляем указанное количество сахара.

Шаг 8. Хорошенько перемешиваем массу до растворения сахара.

Шаг 9. Готовое варенье разливаем по чистым и сухим банкам. Закрываем крышкой и убираем на хранение в холодильник.

Шаг 10. Варенье из тыквы через мясорубку с апельсином и лимоном готова. Угощайтесь!

Тыквенное варенье с лимоном, апельсином и курагой

Тыквенное варенье с лимоном, апельсином и курагой каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки. Готовое угощение получится невероятно вкусным, ароматным и привлекательным.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Тыква очищенная – 1 кг.

Апельсин – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Курага – 200 гр.

Сахар – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем тыкву от кожуры.

Шаг 2. Разделываем ее на части и извлекаем все семечки.

Шаг 3. Очищенный овощ разделываем на небольшие кубики.

Шаг 4. Хорошо промываем апельсин, очищаем его от кожуры, после разделываем на дольки.

Шаг 5. Также промываем и очищаем лимон. Режем его небольшими кусочками. Обязательно удаляем все косточки.

Шаг 6. Хорошо промываем курагу и заливаем ее на 30 минут горячей водой. Затем воду сливаем.

Шаг 7. Тыкву, лимон, апельсин и курагу прокручиваем через мясорубку.

Шаг 8. Полученную массу перемешиваем и засыпаем сахаром.

Шаг 9. Дальше переставляем заготовку на огонь и доводим до кипения. Отвариваем на слабом огне 40 минут.

Шаг 10. Готовое лакомство разливаем по стерилизованным банкам и закрываем крышкой. Даем полностью остыть.

Шаг 11. Тыквенное варенье с лимоном, апельсином и курагой готово. Уносите на хранение!

Варенье из тыквы с апельсином и лимоном в мультиварке

Варенье из тыквы с апельсином и лимоном в мультиварке выходит удивительно вкусным, ароматным и привлекательным. Такое угощение можно просто подавать к чаю, использовать в лечебных целях или добавлять в выпечку. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 4 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Тыква очищенная – 1 кг.

Сахар – 1 кг.

Апельсин – 100 гр.

Лимон – ¼ шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Предварительно очищаем тыкву от семян и кожуры, режем ее небольшим кубиком.

Шаг 3. Ошпариваем лимон с апельсином и также их нарезаем.

Шаг 4. Далее продукты измельчаем в блендере или мясорубке. Заготовку перемешиваем с сахаром и оставляем на 2 часа.

Шаг 5. Переливаем полученную массу в чашу мультиварки и включаем режим «тушение» на 2 часа. Периодически открываем крышку и помешиваем содержимое лопаткой.

Шаг 6. Горячее лакомство разливаем по подготовленным банкам, закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 7. Варенье из тыквы с апельсином и лимоном в мультиварке готово. Убирайте на хранение!

Тыквенное варенье с апельсином, лимоном и имбирем

Тыквенное варенье с апельсином, лимоном и имбирем отличается не только насыщенным вкусом, но и полезными свойствами. Ароматное угощение никого не оставит равнодушным. Для его приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Тыква – 1 кг.

Лимон – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Сахар – 1 кг.

Корень имбиря – 6 см.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыкву очищаем от кожуры и семян.

Шаг 2. Дальше подготовленный овощ разделываем на небольшие кусочки.

Шаг 3. Очищаем от кожуры апельсин с лимоном. Снимаем с них цедру. Сам цитрус режем на кусочки. Обязательно удаляем все косточки.

Шаг 4. Все подготовленные продукты выкладываем в кастрюлю слоями и засыпаем сахаром. Оставляем на час для выделения сока.

Шаг 5. Переставляем заготовку на огонь, доводим до кипения и варим на слабом огне до прозрачности тыквы. В конце готовки добавляем тертый имбирь и провариваем еще 10 минут.

Шаг 6. Развиваем угощение по стерилизованным банкам и закрываем крышками. Даем остыть, укутав в теплое одеяло.

Шаг 7. Тыквенное варенье с апельсином, лимоном и имбирем готово. Храните лакомство в прохладном месте.

Варенье из тыквы с апельсином, лимоном и корицей

Варенье из тыквы с апельсином, лимоном и корицей получается невероятно вкусным, ароматным и привлекательным. Такое угощение можно просто подавать к чаю, использовать в лечебных целях или добавлять в выпечку. Обязательно берите на заметку интересную кулинарную идею.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции –

Ингредиенты:

Тыква очищенная – 350 гр.

Лимон – 0,5 шт.

Апельсин – 0,5 шт.

Сахар – 250 гр.

Корица молотая – 1/5 ч.л.

Вода – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем тыкву от кожуры и семян. Овощ разделываем на небольшие кубики.

Шаг 2. Снимаем цедру с апельсина. Лимон ошпарьте кипятком. Оба цитруса разделываем небольшими кусочками. Отправляем все это в миску с тыквой.

Шаг 3. Засыпаем ингредиенты сахаром.

Шаг 4. Добавляем молотую корицу.

Шаг 5. Перемешиваем содержимое и перекладываем в кастрюлю. Заливаем водой и доводим до кипения на слабом огне, варим еще 10 минут.

Шаг 6. Остужаем полностью заготовку и провариваем еще 15 минут на медленном огне. Повторяем процедуру третий раз.

Шаг 7. Разливаем яркое угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 8. Варенье из тыквы с апельсином, лимоном и корицей готово. Убирайте на хранение!