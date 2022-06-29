Стоит ли исправлять прикус?

Современные несъемные ортодонтические конструкции (Брекеты)- это ортодонтическая конструкция, основным предназначением которой является лечение функциональных и эстетических аномалий окклюзии у детей и взрослых вне зависимости от возраста

По статистике ВОЗ, более чем у 70% населения Земного шара встречаются разнообразные патологии прикуса, но как правило, люди оказываются в кресле ортодонта больше по эстетическим запросам, нежелеи по функциональным, даже не догадываясь, что проблемы с прикусом могут провоцировать проблемы головные боли и хруст и заклинивание ВНЧС, проблемы с осанкой, быстрой стираемости эмали зубов, развития кариеса из-за трудностей с гигиеной при сильнйо скученности зубов, проблемы с ЖКТ из-за недостаточно эффективного пережевывания пищи.

Ортодонты клиники Авантис специализируются на коррекции всевозможных патологий прикуса различной степени сложности, устанавливая различные брекет-системы в Новосибирске взрослым и детям по наиболее демократичным в городе ценам.

В современном мирке основным инструментом лечения патологий прикуса до сих поростаются брекет-системы различных типов. Так же получают распространение элайнеры-прозрачные капы, но они применимы далеко не для кажого случая, в особенности при сложных скелетных аномалиях прикуса.

По способу крепления современые несъемные аппараты делятся на:

· Лингвальные, крепящиеся с внутренней(язычной) стороны зубов. Абсолютно незаметны окружающим, но на начальном этапе испрвления прикуса могут существенно ухудшать дикцию, а так же имеют существенно более высокую стоимость по сравнению с вестибулярными брекетами.

· Вестибулярные- фиксируются снаружи зубов, более просты в плане повседневной гигиены и активации, а так же имеют более скромную цену.

По материалу изготовления брекеты подразделяются на:

· Металлические (прочные, но заметные на зубах)

· Керамические (более эстетичные, но требуют более бережного обращения, из-за хрупкости материалы и могут окрашиваются едой)

· Сапфировые (изготавливаются из синетеически выращенных кристаллов сапфира, незаметные на зубах и прочные)

По способу фиксации дуги в пазе брекетов бывают:

· Класстческие лигатурые брекеты (дуга фиксируется в пазах брекетов латексными лигатурами)

· Самолигирующие/Безлитгатурные (ортодонтическая дуга фиксируется в пазах замочками, встроенными в корпус брекетов)

Но не стоит забывать, что коненый результат и сроки лечения в больше мере зависят от бесприкословного соблюдения пациентом всех рекомендаций лечащего ортодонта, нежели от типа и стоимости брекет-системы.