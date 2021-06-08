Студенческие работы на заказ. Заказать дипломную работу в Севастополе

О том, стоит получать высшее образование или нет, можно спорить долго. Но диплом требуют при продвижении по карьерной лестнице. К примеру, если человек желает занять на предприятии руководящую должность.

Если на учебу нет времени, в интернете рекомендуют, как купить диплом в Севастополе и других регионах России. Таким способом, якобы пользуется большинство работающих людей и некоторые молодые люди, не желающие оплачивать дорогостоящее обучение.

Прибыльность бизнеса по продаже дипломов

Дипломный бизнес в Севастополе – не миф, а вполне реальная действительность. Низкооплачиваемые должности в таких компаниях занимают курьеры, которые передают свидетельства об окончании учебы в вузе заказчикам. Требования к курьерам – быть внимательным к клиентам, доставлять документы точно по адресам и выполнять свою работу в указанные сроки. Более детально на сайте https://refgold.ru/diplomy-sevastopol/.

Руководителям организаций, где можно купить диплом о высшем образовании, принадлежат от 10 до 50 сайтов, предлагающих услуги по созданию поддельных справок. Раскруткой занимается отдельный человек. Стоит это 5000 рублей.

В подчинении у директора компании находятся не только курьеры, но и 10-15 дилеров. Дилерами чаще становятся проверенные друзья и родственники руководства. Ведь штамповать фальшивки – незаконное дело, за которое могут дать реальный срок тюремного заключения.

Желающих купить справку о высшем образовании хватает. Поэтому даже дилеры получают хорошую заработную плату. Если дилер не справляется с объемом работы, для экономии времени он нанимает курьеров. На одного дилера трудятся от 2 до 20 курьеров. За день курьер развозит от 10 до 40 дипломов.

Большую часть прибыли дилер обязан передать директору. За неделю чистый доход успешного дилера достигает 400000-700000 рублей. Курьеры тоже не в обиде – на одном документе сотрудник зарабатывает 3000 рублей.

О мастерах

Купить свидетельство о высшем образовании в хорошем качестве реально, обратившись к мастерам-профессионалам, например сюда «RefGold». Таких людей можно пересчитать по пальцам. В Севастополе работают два таких мастера, а в провинции повезло, если удалось найти хотя бы одного. Эксперты в создании поддельных дипломов обладают уникальными навыками и знаниями:

знают, в каком году в каждом образовательном учреждении использовались чернила и туши;

точно повторяют ошибки секретарей, которыми грешили не слишком грамотные сотрудники;

тратят на подделку подписей на бланках не больше 5 секунд;

используют разные печати, подходящие под конкретные годы выпуска диплома.

Мастера смогут сделать фальшивый документ, повторяющий оригинал в точности до 99 %. Грамотное заполнение бланков обеспечивают 10000 печатей вузов и 15000 образцов подписей их сотрудников, которые хранятся у эксперта в специальном шкафу.

Собрать печати и подписи легко. Для этого достаточно дать объявление в интернете. За 2000 рублей любой выпускник готов выслать ксерокопию своего свидетельства по электронной почте.

Какой диплом стоит купить

Купить диплом о высшем образовании стоит, если он «гознаковский». Недобросовестные исполнители печатают бланки на простом принтере. Просят за такую фальшивку немного – до 10000 рублей. Хотя, по мнению мастеров, подделка не стоит и этих денег.

Высококачественный документ стоит от 150000 до 200000 рублей, в зависимости от вуза. Отпечатан бланк на фабрике Гознак. Закупка бланков осуществляется в учебных учреждениях в начале года. На них есть небольшие дефекты, к примеру, чернильные пятна, которые специально оставляют сами сотрудники.

Заполняют свидетельства профессионалы. Распознать качественную фальшивку от оригинала не под силу даже видавшим виды печатникам и экспертам. Купить диплом такого формата действительно выгодно – можно не бояться, что вас уличат в подмене, и потратить меньше, чем стоит обучение в вузе.