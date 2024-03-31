Как засолить горбушу из замороженной рыбы знает далеко не каждая хозяйка. Чтобы вы без труда смогли справиться с такой задачей, мы собрали в статье только проверенные рецепты. Здесь вы найдете быстрый способ засолить горбушу целиком и кусочками, с использованием специй, рассола и масла. А также научитесь выбирать замороженную горбушу для засолки, что тоже очень важно.
Как быстро и вкусно засолить горбушу из замороженной рыбы в домашних условиях
Как быстро и вкусно засолить горбушу из замороженной рыбы в домашних условиях, чтобы на предстоящем праздничном застолье была вкусная закуска и гости были довольны, вы узнаете из нашего рецепта. К тому же заморозка снижает вероятность того, что в слабосоленой рыбе могут остаться вредные микроорганизмы.
Ингредиенты –+5 порц.
- Горбуша 1.5 кг
- Соль 3 ст.л
- . 10 гр.
- Сахар-песок 1 ст.л.
Шаги 1 д.
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Как быстро и вкусно засолить горбушу из замороженной рыбы в домашних условиях? Когда вы приобретаете замороженную тушку горбуши важно, чтобы она не была деформирована и на рыбе не было большого слоя ледяной корки. Глаза у рыбы не должны быть мутными. Перед засолкой, горбушу необходимо разморозить. Положите ее на нижнюю полку холодильника и оставьте там на 10-12 часов.
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Когда рыба полностью разморозиться, очистите ее от чешуи, выпотрошите, отрежьте голову, хвост и плавники. Хорошо помойте тушку внутри и снаружи. Затем разрежьте горбушу по хребту и разделите пополам на две крупные части, удалите все кости.
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В миске смешайте 3 столовые ложки соли, столовую ложку сахара и измельченный укроп.
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Каждое филе горбуши можете разрезать поперек пополам, чтобы было удобно укладывать в емкость. На дно контейнера насыпьте небольшой слой посолочной смеси. Далее положите первый кусок рыбы кожей вниз, его обильно посыпьте смесью и положите сверху второй кусок филейной частью вниз. Затем снова посолочная смесь и следующий кусок рыбы, продолжайте укладывать рыбу подобным образом. На последний кусок высыпьте оставшуюся смесь специй. Контейнер закройте крышкой и уберите в холодильник на 12 часов.
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Через 12 часов поворочайте рыбу в контейнере и снова уберите ее в холодильник еще на 12 часов.
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Горбуша получается очень вкусной и в меру соленой. Подавайте ее на стол в виде нарезки или используйте в приготовлении других закусок. Приятного аппетита!
Малосольная горбуша из замороженной рыбы с солью и сахаром
Малосольная горбуша с солью и сахаром – это замечательное блюдо из свежей рыбы, которое можно приготовить всего лишь из трех компонентов. Готовая горбуша приобретает насыщенный вкус и аромат, который будет радовать вас на протяжении длительного времени. Закуска идеально подходит для праздничного стола или для ужина в уютном семейном кругу. Подавать малосольную горбушу можно со свежими овощами и зеленью, чтобы еще больше насладиться вкусом морского деликатеса.
Время готовки – 2 суток.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 10.
Ингредиенты:
- Горбуша – 1 кг.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
1) Выпотрошенную рыбу тщательно промываем и режем на порционные куски средней толщины, промакиваем салфетками со всех сторон.
2) В глубокой чаше объединяем сахарный песок с солью.
3) Щедро посыпаем смесью горбушу и натираем со всех сторон.
4) Перекладываем нарезку в контейнер и плотно закрываем крышкой. На сутки помещаем в холодильник, затем переворачиваем и оставляем еще на 24 часа.
5) Аппетитную рыбу сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!
Слабосоленая горбуша в рассоле в домашних условиях
Слабосоленая горбуша в рассоле в домашних условиях получается вкусной, а сам процесс довольно простой. Но, как и в любом процессе засолки требуется время, чтобы рыба приобрела легкий соленый вкус и стала пригодной к употреблению в пищу.
Время готовки: 1 сутки
Время приготовления: 30 мин.
Порций – 12.
Ингредиенты:
- Перец черный горошком – 6 шт.
- Тушка горбуши замороженная – 1 кг
- Сахар-песок – 50 гр.
- Уксус 9 % – 1 ст.л.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Вода – 500 мл.
- Соль – 100 гр.
Процесс приготовления:
- Выбирайте для засолки красивую на вид замороженную горбушу без видимых повреждений на коже. Рыбу необходимо перед засолкой полностью разморозить, чтобы она просолилась равномерно.
- Если у вас непотрошёная тушка, то из нее необходимо извлечь внутренности, отрезать голову и плавники. Затем рыбу хорошенько помойте.
- Далее приготовим рассол для горбуши. Вскипятите воду и остудите ее до 40 градусов. В теплой воде растворите соль и сахар. Влейте в раствор столовый уксус, добавьте перец горошком и лавровый лист.
- Положите тушку горбуши в подходящую по размеру емкость, влейте рассол. На рыбу установите небольшой гнет и держите заготовку 3-4 часа при комнатной температуре, затем поместите ее на сутки в холодильник.
- Через сутки малосольную горбушу можно подавать на стол в качестве закуски и использовать ее в приготовлении салатов и бутербродов. Приятного аппетита!
Как быстро и вкусно засолить горбушу сухим способом из замороженной рыбы
Как быстро и вкусно засолить горбушу сухим способом из замороженной рыбы – спросят любители красной рыбы, а мы им ответим, что у нас есть для этого проверенный рецепт. Он быстрый и экономный, к тому же не займет у вас много времени, только нужно дождаться, чтобы горбуша полностью разморозилась.
Время готовки: 22 ч.
Время приготовления: 30 мин.
Порций – 24.
Ингредиенты:
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Горбуша – 1,5 кг.
- Перец черный молотый – по желанию.
- Соль – 3 ст.л.
- Лист лавровый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- После того как вы разморозили рыбу, проверьте ее на наличие постороннего запаха и при надавливании, тушка должна быть плотной. И ни в коем случае не используйте для засолки горбуши металлические емкости. Можно засаливать тушку целиком, но удобнее все-таки использовать только филейную часть. Для отделения филе необходимо выпотрошить тушку, отрезать голову и плавники.
- Далее сделайте надрез вдоль хребта и разделите рыбу на две части, удалите все косточки. Кстати, голову и хребет можно впоследствии использовать в варке бульона.
- У вас получится два больших куска филе на коже, их можно оставить целыми или разрезать на несколько крупных частей.
- Для засолки берите соль крупного помола не йодированную, сахар и при желании можно добавить черный молотый перец и лавровый лист. Пропорция сахара к соли должна составлять 1 к 3. Сразу можно смешать эти два основных ингредиента в отдельной емкости.
- На дно емкости, в которой будет солиться горбуша насыпьте небольшой слой соли и сахара. Затем положите одну часть филе, ее просыпьте солью и сахаром, добавьте молотый перец и лавровый лист по желанию. Сверху филейной частью вниз положите второй кусок горбуши, ее кожу также просыпьте смесью соли и сахара. На рыбу установите гнет и подержите ее при комнатной температуре в течение пары часов. Затем уже без гнета уберите горбушу в холодильник.
- Примерно через сутки слабосоленая горбуша будет готова и можно снимать первую пробу. Хранится такая рыба в течение недели в холодильнике. Приятного аппетита!
Как вкусно засолить горбушу кусочками в домашних условиях
Как вкусно засолить горбушу кусочками в домашних условиях, если у вас замороженная рыба, эта тема будет раскрыта в рецепте. Самая трудоемкая часть рецепта – это подготовка и разделка тушки горбуши, в остальном засолка удастся даже начинающим кулинарам.
Время готовки: 12 ч.
Время приготовления: 45 мин.
Порций – 10.
Ингредиенты:
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Соль – 2 ст.л.
- Перец черный горошком/кориандр – 3-5 шт.
- Масло растительное – 1,5 ст.л.
- Горбуша – 1 шт.
Процесс приготовления:
- Чтобы горбуша разморозилась естественным путем, оставьте ее на ночь в холодильнике на нижней полке. На утро можно выпотрошить ее, помыть и приступать к засолке. Помимо рыбы вам потребуется сахар, соль, а также для аромата можно взять перец горошком или кориандр.
- Тушку разрежьте вдоль пополам по хребту. Далее отделите филе от костей и кожи.
- Филе горбуши нарежьте кусочками примерно по 1-1,5 сантиметра толщиной, так рыба быстро и хорошо просолится.
- В миске смешайте соль и сахар, добавьте пряные специи по желанию.
- Для засолки возьмите пластиковый контейнер или стеклянную форму. На дно формы насыпьте немного смеси специй.
- Выкладывайте кусочки горбуши ровными слоями. Каждый слой просыпайте смесью соли, сахара и специй.
- Когда вся рыба будет уложена в емкость. Полейте ее растительным маслом. Закройте контейнер крышкой и уберите его в холодильник.
- Кушать вкусную слабосоленую горбушу можно уже через 12 часов. Приятного аппетита!
Соленая горбуша целиком из замороженной рыбы
Соленая горбуша целиком из замороженной рыбы – это великолепная закуска, которая всегда пользуется большим успехом. К тому же горбуша – это вполне доступная рыба, которую могут позволить себе все без исключения, а ее мясистое филе прекрасно подходит для засолки.
Время готовки: 1 день
Время приготовления: 30 мин.
Порций – 12.
Ингредиенты:
- Перец горошком – 7-9 шт.
- Горбуша – 1 кг
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Лист лавровый – 1-2 шт.
- Соль – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Замороженную тушку горбуши полностью разморозьте естественным способом. Использование для разморозки микроволновки может плохо сказаться на вкусе соленой рыбы. Горбушу выпотрошите, отрежьте голову, плавники и хорошо промойте под краном.
- В емкости смешайте соль, сахар и специи.
- Рыбу натрите смесью специй со всех сторон, в том числе и кожу по всей площади.
- Тушку горбуши заверните в пергамент. Поместите сверток в широкую емкость и установите сверху небольшой гнет. В таком состоянии оставьте горбушу на сутки при комнатной температуре.
- Спустя сутки горбушу извлеките из пергамента и обмойте проточной водой. Храните несколько дней соленую горбушу в холодильнике, употреблять в пищу ее можно сразу же. Приятного аппетита!
Как засолить горбушу в масле
Как засолить горбушу в масле из замороженной рыбы, вы точно должны знать. Поэтому предлагаем вам обязательно попробовать этот оригинальный рецепт. Закуска получается нежной, мягкой и сочной. Такая соленая рыба будет прекрасно сочетаться с картошкой или пюре.
Время готовки: 1 день 50 мин.
Время приготовления: 40 мин.
Порций – 10.
Ингредиенты:
- Лук репчатый – 3 шт.
- Горбуша средняя – 1 шт.
- Вода – 1 л.
- Соль – 1 ст.
- Масло растительное – 100 мл.
Процесс приготовления:
- Чтобы горбуша получилась вкусной и хорошо просолилась, замороженную тушку размораживать нужно только естественным способом, на нижней полке холодильника. Затем рыбу выпотрошите, очистите внутреннюю полость от черных пленочек, отрежьте голову, хвост и плавники. Тщательно обмойте ее со всех сторон.
- Когда тушка будет готова, можно переходить к приготовлению рассола. Вскипятите литр воды и растворите в ней 1 стакан соли. Раствор остудите.
- Горбушу нарежьте кусочками толщиной по 2-3 сантиметра.
- Сложите нарезанную рыбу в контейнер и залейте остывшим рассолом. Оставьте горбушу на 2 часа.
- Луковые головки очистите, помойте и нарежьте кубиками или полукольцами.
- Кусочки горбуши извлеките из рассола. Сложите рыбу в контейнер, выкладывать ее нужно слоями, просыпая луковой нарезкой. Последний слой в емкости должен быть луковым, после этого залейте все растительным маслом.
- Закройте контейнер крышкой и уберите его холодильник. Через день соленая горбуша в масле будет готова. Приятного аппетита!
Домашняя соленая горбуша с лимоном
Домашняя соленая горбуша с лимоном – абсолютный фаворит всех торжеств, а кроме того с ней получаются прекрасные сытные бутерброды для завтрака на поджаристых тостах. Если у вас есть возможность вместо магазинной соленой горбуши приготовить ее самостоятельно, то обязательно воспользуйтесь этим шансом.
Время готовки: 1 день
Время приготовления: 30 мин.
Порций – 4.
Ингредиенты:
- Лимон – 1 шт.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Масло растительное – 100-130 мл.
- Горбуша потрошеная – 1,2 кг
Процесс приготовления:
- Две средние тушки горбуши полностью разморозьте. После этого выпотрошите их, отрежьте головы и плавники. В списке ингредиентов указан вес потрошеной рыбы. Лимон вымойте горячей водой.
- Каждую рыбку разрежьте вдоль по хребту и разделите пополам. После этого отделите филе от кожи и косточек.
- Филе горбуши нарежьте небольшими полосками примерно по 2 сантиметра шириной. Сложите нарезку в миску.
- Засыпьте нарезанное филе горбуши солью и сахаром, аккуратно перемешайте.
- Лимон нарежьте тонкими кружками, затем каждый кружочек разрежьте пополам.
- Для засолки горбуши можно использовать пластиковый контейнер или стеклянную банку. Складывайте горбушу слоями, перекладывая их полукружками лимона. Завершите сборку лимонным слоем.
- Залейте рыбу растительным маслом и закройте емкость крышкой, уберите в холодильник на 24 часа.
- Через сутки вкусная соленая горбуша с легким цитрусовым ароматом будет готова, можно угощаться. Приятного аппетита!