Как засолить горбушу из замороженной рыбы знает далеко не каждая хозяйка. Чтобы вы без труда смогли справиться с такой задачей, мы собрали в статье только проверенные рецепты. Здесь вы найдете быстрый способ засолить горбушу целиком и кусочками, с использованием специй, рассола и масла. А также научитесь выбирать замороженную горбушу для засолки, что тоже очень важно.

Как быстро и вкусно засолить горбушу из замороженной рыбы в домашних условиях

Как быстро и вкусно засолить горбушу из замороженной рыбы в домашних условиях, чтобы на предстоящем праздничном застолье была вкусная закуска и гости были довольны, вы узнаете из нашего рецепта. К тому же заморозка снижает вероятность того, что в слабосоленой рыбе могут остаться вредные микроорганизмы.

Ингредиенты –+5 порц.

Горбуша 1.5 кг

Соль 3 ст.л

. 10 гр.

Сахар-песок 1 ст.л.

Шаги 1 д.

Как быстро и вкусно засолить горбушу из замороженной рыбы в домашних условиях? Когда вы приобретаете замороженную тушку горбуши важно, чтобы она не была деформирована и на рыбе не было большого слоя ледяной корки. Глаза у рыбы не должны быть мутными. Перед засолкой, горбушу необходимо разморозить. Положите ее на нижнюю полку холодильника и оставьте там на 10-12 часов. Когда рыба полностью разморозиться, очистите ее от чешуи, выпотрошите, отрежьте голову, хвост и плавники. Хорошо помойте тушку внутри и снаружи. Затем разрежьте горбушу по хребту и разделите пополам на две крупные части, удалите все кости. В миске смешайте 3 столовые ложки соли, столовую ложку сахара и измельченный укроп. Каждое филе горбуши можете разрезать поперек пополам, чтобы было удобно укладывать в емкость. На дно контейнера насыпьте небольшой слой посолочной смеси. Далее положите первый кусок рыбы кожей вниз, его обильно посыпьте смесью и положите сверху второй кусок филейной частью вниз. Затем снова посолочная смесь и следующий кусок рыбы, продолжайте укладывать рыбу подобным образом. На последний кусок высыпьте оставшуюся смесь специй. Контейнер закройте крышкой и уберите в холодильник на 12 часов. Через 12 часов поворочайте рыбу в контейнере и снова уберите ее в холодильник еще на 12 часов. Горбуша получается очень вкусной и в меру соленой. Подавайте ее на стол в виде нарезки или используйте в приготовлении других закусок. Приятного аппетита!

Малосольная горбуша из замороженной рыбы с солью и сахаром

Малосольная горбуша с солью и сахаром – это замечательное блюдо из свежей рыбы, которое можно приготовить всего лишь из трех компонентов. Готовая горбуша приобретает насыщенный вкус и аромат, который будет радовать вас на протяжении длительного времени. Закуска идеально подходит для праздничного стола или для ужина в уютном семейном кругу. Подавать малосольную горбушу можно со свежими овощами и зеленью, чтобы еще больше насладиться вкусом морского деликатеса.

Время готовки – 2 суток.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Горбуша – 1 кг.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1) Выпотрошенную рыбу тщательно промываем и режем на порционные куски средней толщины, промакиваем салфетками со всех сторон.

2) В глубокой чаше объединяем сахарный песок с солью.

3) Щедро посыпаем смесью горбушу и натираем со всех сторон.

4) Перекладываем нарезку в контейнер и плотно закрываем крышкой. На сутки помещаем в холодильник, затем переворачиваем и оставляем еще на 24 часа.

5) Аппетитную рыбу сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Слабосоленая горбуша в рассоле в домашних условиях

Слабосоленая горбуша в рассоле в домашних условиях получается вкусной, а сам процесс довольно простой. Но, как и в любом процессе засолки требуется время, чтобы рыба приобрела легкий соленый вкус и стала пригодной к употреблению в пищу.

Время готовки: 1 сутки

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 12.

Ингредиенты:

Перец черный горошком – 6 шт.

Тушка горбуши замороженная – 1 кг

Сахар-песок – 50 гр.

Уксус 9 % – 1 ст.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Вода – 500 мл.

Соль – 100 гр.

Процесс приготовления:

Выбирайте для засолки красивую на вид замороженную горбушу без видимых повреждений на коже. Рыбу необходимо перед засолкой полностью разморозить, чтобы она просолилась равномерно. Если у вас непотрошёная тушка, то из нее необходимо извлечь внутренности, отрезать голову и плавники. Затем рыбу хорошенько помойте. Далее приготовим рассол для горбуши. Вскипятите воду и остудите ее до 40 градусов. В теплой воде растворите соль и сахар. Влейте в раствор столовый уксус, добавьте перец горошком и лавровый лист. Положите тушку горбуши в подходящую по размеру емкость, влейте рассол. На рыбу установите небольшой гнет и держите заготовку 3-4 часа при комнатной температуре, затем поместите ее на сутки в холодильник. Через сутки малосольную горбушу можно подавать на стол в качестве закуски и использовать ее в приготовлении салатов и бутербродов. Приятного аппетита!

Как быстро и вкусно засолить горбушу сухим способом из замороженной рыбы

Как быстро и вкусно засолить горбушу сухим способом из замороженной рыбы – спросят любители красной рыбы, а мы им ответим, что у нас есть для этого проверенный рецепт. Он быстрый и экономный, к тому же не займет у вас много времени, только нужно дождаться, чтобы горбуша полностью разморозилась.

Время готовки: 22 ч.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 24.

Ингредиенты:

Сахар-песок – 1 ст.л.

Горбуша – 1,5 кг.

Перец черный молотый – по желанию.

Соль – 3 ст.л.

Лист лавровый – по вкусу.

Процесс приготовления:

После того как вы разморозили рыбу, проверьте ее на наличие постороннего запаха и при надавливании, тушка должна быть плотной. И ни в коем случае не используйте для засолки горбуши металлические емкости. Можно засаливать тушку целиком, но удобнее все-таки использовать только филейную часть. Для отделения филе необходимо выпотрошить тушку, отрезать голову и плавники. Далее сделайте надрез вдоль хребта и разделите рыбу на две части, удалите все косточки. Кстати, голову и хребет можно впоследствии использовать в варке бульона. У вас получится два больших куска филе на коже, их можно оставить целыми или разрезать на несколько крупных частей. Для засолки берите соль крупного помола не йодированную, сахар и при желании можно добавить черный молотый перец и лавровый лист. Пропорция сахара к соли должна составлять 1 к 3. Сразу можно смешать эти два основных ингредиента в отдельной емкости. На дно емкости, в которой будет солиться горбуша насыпьте небольшой слой соли и сахара. Затем положите одну часть филе, ее просыпьте солью и сахаром, добавьте молотый перец и лавровый лист по желанию. Сверху филейной частью вниз положите второй кусок горбуши, ее кожу также просыпьте смесью соли и сахара. На рыбу установите гнет и подержите ее при комнатной температуре в течение пары часов. Затем уже без гнета уберите горбушу в холодильник. Примерно через сутки слабосоленая горбуша будет готова и можно снимать первую пробу. Хранится такая рыба в течение недели в холодильнике. Приятного аппетита!

Как вкусно засолить горбушу кусочками в домашних условиях

Как вкусно засолить горбушу кусочками в домашних условиях, если у вас замороженная рыба, эта тема будет раскрыта в рецепте. Самая трудоемкая часть рецепта – это подготовка и разделка тушки горбуши, в остальном засолка удастся даже начинающим кулинарам.

Время готовки: 12 ч.

Время приготовления: 45 мин.

Порций – 10.

Ингредиенты:

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Перец черный горошком/кориандр – 3-5 шт.

Масло растительное – 1,5 ст.л.

Горбуша – 1 шт.

Процесс приготовления:

Чтобы горбуша разморозилась естественным путем, оставьте ее на ночь в холодильнике на нижней полке. На утро можно выпотрошить ее, помыть и приступать к засолке. Помимо рыбы вам потребуется сахар, соль, а также для аромата можно взять перец горошком или кориандр. Тушку разрежьте вдоль пополам по хребту. Далее отделите филе от костей и кожи. Филе горбуши нарежьте кусочками примерно по 1-1,5 сантиметра толщиной, так рыба быстро и хорошо просолится. В миске смешайте соль и сахар, добавьте пряные специи по желанию. Для засолки возьмите пластиковый контейнер или стеклянную форму. На дно формы насыпьте немного смеси специй. Выкладывайте кусочки горбуши ровными слоями. Каждый слой просыпайте смесью соли, сахара и специй. Когда вся рыба будет уложена в емкость. Полейте ее растительным маслом. Закройте контейнер крышкой и уберите его в холодильник. Кушать вкусную слабосоленую горбушу можно уже через 12 часов. Приятного аппетита!

Соленая горбуша целиком из замороженной рыбы

Соленая горбуша целиком из замороженной рыбы – это великолепная закуска, которая всегда пользуется большим успехом. К тому же горбуша – это вполне доступная рыба, которую могут позволить себе все без исключения, а ее мясистое филе прекрасно подходит для засолки.

Время готовки: 1 день

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 12.

Ингредиенты:

Перец горошком – 7-9 шт.

Горбуша – 1 кг

Сахар-песок – 1 ст.л.

Лист лавровый – 1-2 шт.

Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Замороженную тушку горбуши полностью разморозьте естественным способом. Использование для разморозки микроволновки может плохо сказаться на вкусе соленой рыбы. Горбушу выпотрошите, отрежьте голову, плавники и хорошо промойте под краном. В емкости смешайте соль, сахар и специи. Рыбу натрите смесью специй со всех сторон, в том числе и кожу по всей площади. Тушку горбуши заверните в пергамент. Поместите сверток в широкую емкость и установите сверху небольшой гнет. В таком состоянии оставьте горбушу на сутки при комнатной температуре. Спустя сутки горбушу извлеките из пергамента и обмойте проточной водой. Храните несколько дней соленую горбушу в холодильнике, употреблять в пищу ее можно сразу же. Приятного аппетита!

Как засолить горбушу в масле

Как засолить горбушу в масле из замороженной рыбы, вы точно должны знать. Поэтому предлагаем вам обязательно попробовать этот оригинальный рецепт. Закуска получается нежной, мягкой и сочной. Такая соленая рыба будет прекрасно сочетаться с картошкой или пюре.

Время готовки: 1 день 50 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 10.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 3 шт.

Горбуша средняя – 1 шт.

Вода – 1 л.

Соль – 1 ст.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Чтобы горбуша получилась вкусной и хорошо просолилась, замороженную тушку размораживать нужно только естественным способом, на нижней полке холодильника. Затем рыбу выпотрошите, очистите внутреннюю полость от черных пленочек, отрежьте голову, хвост и плавники. Тщательно обмойте ее со всех сторон. Когда тушка будет готова, можно переходить к приготовлению рассола. Вскипятите литр воды и растворите в ней 1 стакан соли. Раствор остудите. Горбушу нарежьте кусочками толщиной по 2-3 сантиметра. Сложите нарезанную рыбу в контейнер и залейте остывшим рассолом. Оставьте горбушу на 2 часа. Луковые головки очистите, помойте и нарежьте кубиками или полукольцами. Кусочки горбуши извлеките из рассола. Сложите рыбу в контейнер, выкладывать ее нужно слоями, просыпая луковой нарезкой. Последний слой в емкости должен быть луковым, после этого залейте все растительным маслом. Закройте контейнер крышкой и уберите его холодильник. Через день соленая горбуша в масле будет готова. Приятного аппетита!

Домашняя соленая горбуша с лимоном

Домашняя соленая горбуша с лимоном – абсолютный фаворит всех торжеств, а кроме того с ней получаются прекрасные сытные бутерброды для завтрака на поджаристых тостах. Если у вас есть возможность вместо магазинной соленой горбуши приготовить ее самостоятельно, то обязательно воспользуйтесь этим шансом.

Время готовки: 1 день

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Лимон – 1 шт.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло растительное – 100-130 мл.

Горбуша потрошеная – 1,2 кг

Процесс приготовления: