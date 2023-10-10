ГлавнаяРецептыЛюбимое блюдо казаков – давний рецепт соломахи Любимое блюдо казаков – давний рецепт соломахи На чтение: 2 минуты Нас всегда интересовало, что же ели казаки, когда ходили в походы, ведь питание должно было быть сытным и калорийным. У нас есть рецепт древнего блюда соломахи, которое было любимо у казаков. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Соломаха – традиционное блюдо украинской кухни, которое готовят на гречневой муке с добавлением сала и жареного лука. Ее быстро и легко готовить, она сытная и калорийная. Поэтому ее так любили казаки. Читайте также Особые блюда из фрикаделек, которые не останутся на завтра Рецепт соломахи Время: 30 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 300 граммов гречневой муки; – 200 граммов сала; – 1 репчатый лук; – 100 граммов подсолнечного масла; – соль. Приготовление: Высыпьте гречневую муку в глубокую миску и при постоянном помешивании вливайте воду. Ее нужно столько, чтобы хорошо размешать муку, но так, чтобы не сделать смесь совсем редкой. Доведите до кипения воду примерно 4 стакана. Подсолите и, постоянно размешивая, влейте мучную смесь в кипяток. Приблизительно через 5 минут влейте в кашу масло. Готовьте к загущению каши время от времени помешивая массу. Нарезаем сало и лук случайными кусочками. Обжаривайте на разогретой сковороде. Не забудьте сдобрить все специями. Когда каша хорошо загустеет, выключите огонь и добавьте к каше поджаренное сало с луком. Хорошо размешайте блюдо. Подавайте соломаху с измельченным зеленым луком. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить закрутку из баклажанов и помидоры на зиму. Поделитесь с друзьями