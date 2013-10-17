Тайская и корейская натуральная косметика — богатство природных компонентов

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Натуральная косметика и ее компоненты

Как правило, пользуясь кремами, лосьонами или другими средствами, далеко не все задумываются о том, каков их состав. А ведь этот вопрос должен волновать всех пользователей! Надо же точно знать и представлять, какие из компонентов содержатся в том или ином средстве.

Эту ценную информацию может предоставить вам консультант интернет — магазина косметики для волос и кожи https://tomyam.com.ua/, размещающий на своих страницах сведения о составе каждого продукта и о свойствах его ингредиентов.

Что касается состава косметических средств, то в число самых полезных компонентов можно отнести экстракты фруктов и растений. Это могут быть яблоко и авокадо, грейпфрут и лимон, сахарный тростник и виноград, кора ивы и др. Именно природная косметика способна восстановить кожу, омолодить ее, отбелить, придать блеск и красоту.

Важнейшим элементом любых косметических средств по праву считается витамин А, в некоторых случаях заменяемый его производной – ретиноидом. Этот витамин, имеющийся в растениях и фруктах, способен обеспечить работу кожных клеток, восстановить и нормализовать их функциональность. Не удивительно, что живая косметика пользуется особым спросом.

Экстракт сахарного тростника помогает укреплять клетки кожи и подкожные клетки, эффективно питая их, благодаря чему кожа находится в тонусе. Этим же свойством обладает и экстракт винограда. Морские водоросли используются для производства компонента косметических средств, который делает кожу эластичной и упругой. Экстрактам киви и авокадо удается эффективно питать кожные клетки витаминами.

Гидроксидные кислоты очень важны тем, что они способны оказать самые различные действия на кожу: противовоспалительное, увлажняющее, отшелушивающее. Благодаря им кожа защищена от воздействий внешней среды. Кроме того, они смягчают проявления на коже прожитых человеком лет.

Важную роль играют также аминокислоты, которые призваны стимулировать кожу на производство протеинов. Благодаря протеинам обеспечивается здоровый, привлекательный вид не только кожи, но и волос. Под действием различных протеинов кожа становится более эластичной.

Следует также отметить, что косметика «премиум», которая производится из природных компонентов, содержит множество других витаминов: C, В 2, E и D. Этим витаминам удается избавлять кожу от морщин, активизировать восстановительные процессы в организме. В результате нормализуется клеточный обмен, который важен для придания клеткам дополнительной энергии.