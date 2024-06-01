Идеальное решение для выходного: паста Цезарь с курицей и сыром: паста Цезарь с курицей и сыром

Выходные – прекрасная возможность немного отдохнуть и уделить время для себя. В эти дни не хочется долго стоять на кухне, но вкусно поесть надо обязательно.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Популярный салат Цезарь можно усовершенствовать добавлением макарон, чтобы сделать блюдо более сытным. Если же вы не хотите таких экспериментов, то без этого ингредиента у вас получится классический салат, который все так любят.

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Рецепт пасты Цезарь с курицей и сыром

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 куриных бедра;

– 500 миллилитров куриного бульона;

– 320 грамм макарон;

– 2 горсти гренок;

– мелко нарезанные листья салата;

– стружка пармезана;

– соль и перец по вкусу;

для соуса:

– 4 процеженных филе анчоуса;

– 3 столовые ложки майонеза;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 чайные ложки винного уксуса;

– сок четвертинки лимона.

Приготовление:

Курицу кладем в бульон и доводим до кипения. Варим до готовности на минимальном огне. Затем вынимаем курицу и отставляем охлаждаться. В этом же бульоне варим макароны, при необходимости добавляем немного воды. Процеживаем. Все ингредиенты для соуса смешиваем вместе. Курицу грубо нарезаем и смешиваем с макаронами. Затем добавляем соус, гренки, салат, соль и перец. Перед подачей посыпаем сыром.

Приятного аппетита!

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