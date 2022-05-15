В связи с приближением зимы, садоводам и огородникам пригодятся несколько практических советов.

Сейчас у многих в огороде есть теплица из поликарбоната. Ещё бы! Вещь хорошая. Теперь надо подумать, как её до следующего лета сохранить. Не секрет, что снегопады в России бывают обильные. Нагрузка снега на теплицу может быть очень большой. Несмотря на покатую верхнюю часть, зимние осадки могут налипнуть на неё. Теплицы из поликарбоната в Туле вы можете заказать на сайте domteplic.ru.

Чтобы частично снять зимнюю нагрузку, рекомендуется вставить вертикальные деревянные стойки в распор между верхним центральным профилем, идущим горизонтально по всей длине теплицы и землей. Их нижнюю часть надо упирать не в саму землю, а в заранее подложенную доску. Распор не должен быть слишком сильным: нагрузку ему и так держать вертикальную вниз. Но также не должен быть и слабым: если упорная доска упадёт, то она может верхним концом повредить боковую поверхность из поликарбоната.

Чтобы исключить этот риск в верхнюю часть доски (5-10 см от края) можно ввернуть (не до конца) два длинных самореза, так чтобы их края оставались выступать с двух её сторон. Затем взять кусок веревки (подойдёт длинный шнурок для кроссовок) и, аккуратно просунув его в месте крепления боковых дуг к центральному горизонтальному профилю, закрепить им верхнюю часть упорной доски за саморезы.

Расстояние между дугами каркаса (шаг) типовой теплицы: полметра или метр. Самый популярный её размер: 4 на 6 метров. Для такой теплицы при шаге дуг полметра рекомендуется 1-2 упора, а при шаге метр – хотя бы 2-3 упора.

Необходимо также иметь в виду, что дверь у типовой конструкции очень хлипкая. После выпадения более-менее существенного снежного покрова, открыть её будет затруднительно. И если упорные доски упадут, то придётся потратить немало времени и сил, чтобы откопать из снега и льда и открыть (наверняка примерзшую) дверь, не выломав её. Чтобы оценить масштаб возможных хлопот, можно сейчас посмотреть, какое расстояние от нижней кромки двери до грунта в сторону её открывания.

И ещё одна небольшая рекомендация из практического опыта. Не надо поддаваться соблазну впихнуть весь садовый инвентарь в теплицу на зиму! Открыть её, после выпадения снега, может быть затруднительно. И если садовая лейка в январе месяце, скорее всего, не потребуется, то, например, штыковая лопата может пригодиться. Но самое главное: не убирать в теплицу мангал! Не надо повторять чужие ошибки. Ведь в солнечную, морозную, безветренную погоду может возникнуть желание сделать шашлыки…

Удачи в саду и огороде!