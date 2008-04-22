Судьба немецкого Крыма

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С началом ХХ века безвозвратно окончился для немецких колонистов на крымском полуострове их так называемый «золотой век». И хотя Временное правительство в феврале 1917г. восстановило их земельные права и как будто бы снова немцы могли полноценно трудиться, а также принимать в общественно-политической жизни Крыма прежнее активное участие, но они теперь были гораздо более осмотрительны и осторожны. Особенно с марта 1918г., когда на полуострове была провозглашена Советская социалистическая республика «Таврида» (просуществовавшая, впрочем, всего каких-то полтора месяца). А с началом мая этого же года в Крым вошли германские войска.

Через неделю после начала оккупации немецкое командование созвало в д. Бютень Перекопского уезда (ныне с. Ленинское Красногвардейского р-на) конференцию немцев, на которую прибыло около 400 делегатов как из самого Крыма, так и из Мелитополя, Бердянска, Херсона и Одессы. Возглавил конференцию германский министр земледелия и колоний, генерал фон Линдеквист. В итоге было составлено прошение от немецких колонистов об установлении германской власти в Крыму, а в случае невозможности – последующее переселение всех колонистов в Германию. Однако эта резолюция неоднозначно была принята «на местах», в немецкой среде, и впоследствии привела к расколу среди колонистов. Главным вопросом был вопрос о власти. Предполагалось, что губернский немецкий комитет станет представителем немецкого командования, а генерал-губернатором будет один из крупнейших землевладельцев барон Э.Фальц-Фейн. Но барон категорически отказался от этого поста. Тогда германское командование сделало ставку на татарских националистов… В германский штаб была направлена немецкая делегация, которая заявила о фактическом бойкоте нового Крымского правительства.

И все же «немецкая группа» (всего из двух человек) была делегирована. В принятой от 25 июня 1918г. Декларации «К населению Крыма» было несколько пунктов, касающихся немцев Крыма, по одному из которых, к примеру, немецкий язык наряду с русским и крымско-татарским признавался государственным. Между тем политический раскол в немецкой среде (как и во всей России в эти годы) углубляется. Часть немцев предпочитает осторожно соблюдать нейтралитет; часть наоборот – довольно активно участвует в борьбе за установление советской власти, а другая — воюет по убеждению в Белой армии; некоторые же сформировали в немецких селениях для самозащиты «отряды самообороны». Даже дисциплинированные по сути своей немцы перестали находить в такой нервной обстановке общий язык…

В ноябре 1920г. в Крыму была окончательно установлена советская власть. Немцы, признавшие ее, продолжали жить своими колониями и своими хозяйствами, практически не меняя их уклада: хозяйства были по-прежнему крепкими (нанимались даже работники со стороны); дети ходили в свои школы с преподаванием на немецком языке; все вопросы решали сообща внутри колоний. На полуострове официально образовалось два немецких района – Биюк-Онларский (ныне Октябрьский) и Тельмановский (ныне Красногвардейский). Хотя немало немцев проживало и в других местах Крыма: В Евпаторийском, Феодосийском районах и на Южном берегу. Вообще на 1 января 1930г. в Крыму числилось 46055 немцев (почти 90% из них проживало в селах). Уровень жизни немецкого населения продолжал быть гораздо выше, чем в других национальных группах, поэтому грянувшая коллективизация, а за ней и массовое раскулачивание коснулись прежде всего немецких хозяйств. Уже в середине 30-х годов начались массовые репрессии. Крым не стал исключением: ежегодно подвергались арестам сотни и сотни людей, среди которых были и немцы (прежде прочего им вменялись «шпионские связи с фашистской Германией»).

Аресты немцев практически прекратились лишь к 1938г., но жить сравнительно спокойно и мирно им снова удалось лишь на короткий срок. После начала Великой Отечественной войны, уже к сентябрю 1941г. из Крыма насильственно было вывезено 53тыс.человек крымских немцев: сначала на Северный Кавказ, а затем на поселения небольшими группами по разным районам Украины, Сибири и Северного Казахстана (тогда же была ликвидирована и также расселена целая Республика немцев в Поволжье). И все же в Крыму оставалась по разным причинам чуть более двух тысяч человек немецкой национальности, которые после освобождения полуострова в апреле 1944г. были все репрессированы и высланы в Омскую область.

Не все знают, но в 1942г. под грифом «Совершенно секретно» Государственным комитетом обороны была создана система концлагерей для советских немцев под названием «Трудармия». В эту «армию» забирали все взрослое немецкое население от 15 до 50 лет. При этом оставшихся без родителей детей отдавали престарелым родственникам, но чаще – по детдомам. Трудармия «сражалась» на самых трудных участках: лесозаготовках, шахтах, стройках (родился немцем – пеняй на себя!).

Тяжкий труд, холод, голод привели к гибели тысяч людей в первый же год (чтобы не потерять совсем «личный состав», органы НКВД вынуждены были увеличить нормы питания). И хотя Трудармия была ликвидирована после окончания войны, но ее «бойцы» были оставлены на положении ссыльнопоселенцев (ты все тот же немец – помни). И только в конце 1955г. с немцев и их семей сняли правовые ограничения. Менять место жительства ранее депортированным было позволено лишь с 1972г.

В еще более свободные 80-е начинается массовый исход немцев на их историческую родину – в Германию. Но многие из тех, что жили в Крыму, пожелали вернуться на родную для них землю. 22 ноября 1991г. Верховный Совет Крымской АССР принял постановление о возможности возвращения депортированных армян, болгар, греков и немцев, а вслед за этим было создано специальное Управление по их делам. Каждый из реабилитированных народов после возвращения стал объединяться в сообщества. Немцы Крыма образовали свое общество и назвали его «Видергебурт» («Возрождение»).

И действительно, по специально разработанной на 10 лет вперед программе предполагалось в полной мере возродить немецкие поселения в Крыму: планировался переезд еще более 45тыс. человек с компактным расселением традиционно в сельских районах – Красногвардейском и Сакском. Однако этой программе не суждено было осуществиться по нескольким причинам. Первой было отсутствие необходимых средств как в Крыму, так и на Украине; второй – продолжающийся отъезд в Германию наиболее активной части немецкого населения. Но немаловажным оказалось и то обстоятельство, что немцев вообще стало довольно трудно объединить: национальный вопрос не стал для немцев таким важным, как например, для татар, и явно взял верх приоритет общечеловеческих ценностей.

При этом налицо оказалось такое количество политических взглядов и мнений (а от этого и очень разных видений Крыма в будущем), что произошел очередной раскол в немецкой среде (не хуже, чем в 20-е годы). Так, немцы, несогласные с политикой руководителей «Видергебурта», создали в 1995г. новое немецкое общество «Ландсманшафт» («Землячество»). Кстати, подобные организации возникли и в других областях Украины и все они отказались принимать участие в первом съезде немцев Украины, организованном в Киеве осенью 1996г.

Между тем на этом съезде была утверждена концепция программы этнического возрождения и развития немецкого меньшинства на Украине (и в частности – в Крыму) и избран Фольксрат – немецкий представительный орган по организации и координации всех действий. Его программой-максимум стало образование на Украине национально-культурной немецкой автономии. Однако и эта программа не была осуществлена из-за непризнания вновь избранного представительного органа немцев Украины официальными властями, а значит – и из-за отсутствия финансовой поддержки со стороны государства.

В настоящее время в Крыму проживает чуть боле 2,5тыс. немцев, объединившихся в 11 обществ, практически не связанных между собой. В целом на Украине немецких обществ насчитывается более 100 (!). Для координации их деятельности в Киеве создана Ассоциация украинских немцев. Ситуация осложняется еще и утратой большей частью немецкого населения своего языка. Ведь немцы, в отличие от других депортированных народов, были расселены по просторам Сибири и Казахстана маленькими группами. Много немецких детей попало в детдома и вообще потеряло связь с соплеменниками. С другой стороны русские и украинцы всегда охотно вступали в браки с немцами (даже с сыльнопереселенцами). Все это привело к значительной ассимиляции немецкого населения.

Германия оказывает немцам Крыма определенную помощь в общекультурной программе и в частности в изучении немецкого языка. Но это, пожалуй, только усугубляет отток молодых потомков немецких колонистов за границу, ведь изучив язык, они могут лучше устроиться в той же Германии. К слову сказать, немецкий потенциал в Крыму и на Украине никогда и не был так востребован, как, например, в России, в истории которой встречается очень много немецких имен (и теперь они не редки даже в руководстве страны). Так что, как это ни печально, но специалисты считают, что возрождение немецкой диаспоры в Крыму, скорее всего, малоперспективно…

Автор: Юлия Самарина (по материалы публикаций А.Герцена – зав.кафедрой истории ТНУ и профессора Э.Терез)