Судьба немецкого Крыма

С началом ХХ века безвозвратно окончился для немецких колонистов на крымском полуострове их так называемый «золотой век». И хотя Временное правительство в феврале 1917г. восстановило их земельные права и как будто бы снова немцы могли полноценно трудиться, а также принимать в общественно-политической жизни Крыма прежнее активное участие, но они теперь были гораздо более осмотрительны и осторожны. Особенно с марта 1918г., когда на полуострове была провозглашена Советская социалистическая республика «Таврида» (просуществовавшая, впрочем, всего каких-то полтора месяца). А с началом мая этого же года в Крым вошли германские войска.
Через неделю после начала оккупации немецкое командование созвало в д. Бютень Перекопского уезда (ныне с. Ленинское Красногвардейского р-на) конференцию немцев, на которую прибыло около 400 делегатов как из самого Крыма, так и из Мелитополя, Бердянска, Херсона и Одессы. Возглавил конференцию германский министр земледелия и колоний, генерал фон Линдеквист. В итоге было составлено прошение от немецких колонистов об установлении германской власти в Крыму, а в случае невозможности – последующее переселение всех колонистов в Германию. Однако эта резолюция неоднозначно была принята «на местах», в немецкой среде, и впоследствии привела к расколу среди колонистов. Главным вопросом был вопрос о власти. Предполагалось, что губернский немецкий комитет станет представителем немецкого командования, а генерал-губернатором будет один из крупнейших землевладельцев барон Э.Фальц-Фейн. Но барон категорически отказался от этого поста. Тогда германское командование сделало ставку на татарских националистов… В германский штаб была направлена немецкая делегация, которая заявила о фактическом бойкоте нового Крымского правительства.
И все же «немецкая группа» (всего из двух человек) была делегирована. В принятой от 25 июня 1918г. Декларации «К населению Крыма» было несколько пунктов, касающихся немцев Крыма, по одному из которых, к примеру, немецкий язык наряду с русским и крымско-татарским признавался государственным. Между тем политический раскол в немецкой среде (как и во всей России в эти годы) углубляется. Часть немцев предпочитает осторожно соблюдать нейтралитет; часть наоборот – довольно активно участвует в борьбе за установление советской власти, а другая — воюет по убеждению в Белой армии; некоторые же сформировали в немецких селениях для самозащиты «отряды самообороны». Даже дисциплинированные по сути своей немцы перестали находить в такой нервной обстановке общий язык…
В ноябре 1920г. в Крыму была окончательно установлена советская власть. Немцы, признавшие ее, продолжали жить своими колониями и своими хозяйствами, практически не меняя их уклада: хозяйства были по-прежнему крепкими (нанимались даже работники со стороны); дети ходили в свои школы с преподаванием на немецком языке; все вопросы решали сообща внутри колоний. На полуострове официально образовалось два немецких района – Биюк-Онларский (ныне Октябрьский) и Тельмановский (ныне Красногвардейский). Хотя немало немцев проживало и в других местах Крыма: В Евпаторийском, Феодосийском районах и на Южном берегу. Вообще на 1 января 1930г. в Крыму числилось 46055 немцев (почти 90% из них проживало в селах). Уровень жизни немецкого населения продолжал быть гораздо выше, чем в других национальных группах, поэтому грянувшая коллективизация, а за ней и массовое раскулачивание коснулись прежде всего немецких хозяйств. Уже в середине 30-х годов начались массовые репрессии. Крым не стал исключением: ежегодно подвергались арестам сотни и сотни людей, среди которых были и немцы (прежде прочего им вменялись «шпионские связи с фашистской Германией»).
Аресты немцев практически прекратились лишь к 1938г., но жить сравнительно спокойно и мирно им снова удалось лишь на короткий срок. После начала Великой Отечественной войны, уже к сентябрю 1941г. из Крыма насильственно было вывезено 53тыс.человек крымских немцев: сначала на Северный Кавказ, а затем на поселения небольшими группами по разным районам Украины, Сибири и Северного Казахстана (тогда же была ликвидирована и также расселена целая Республика немцев в Поволжье). И все же в Крыму оставалась по разным причинам чуть более двух тысяч человек немецкой национальности, которые после освобождения полуострова в апреле 1944г. были все репрессированы и высланы в Омскую область.
Не все знают, но в 1942г. под грифом «Совершенно секретно» Государственным комитетом обороны была создана система концлагерей для советских немцев под названием «Трудармия». В эту «армию» забирали все взрослое немецкое население от 15 до 50 лет. При этом оставшихся без родителей детей отдавали престарелым родственникам, но чаще – по детдомам. Трудармия «сражалась» на самых трудных участках: лесозаготовках, шахтах, стройках (родился немцем – пеняй на себя!).
Тяжкий труд, холод, голод привели к гибели тысяч людей в первый же год (чтобы не потерять совсем «личный состав», органы НКВД вынуждены были увеличить нормы питания). И хотя Трудармия была ликвидирована после окончания войны, но ее «бойцы» были оставлены на положении ссыльнопоселенцев (ты все тот же немец – помни). И только в конце 1955г. с немцев и их семей сняли правовые ограничения. Менять место жительства ранее депортированным было позволено лишь с 1972г.
В еще более свободные 80-е начинается массовый исход немцев на их историческую родину – в Германию. Но многие из тех, что жили в Крыму, пожелали вернуться на родную для них землю. 22 ноября 1991г. Верховный Совет Крымской АССР принял постановление о возможности возвращения депортированных армян, болгар, греков и немцев, а вслед за этим было создано специальное Управление по их делам. Каждый из реабилитированных народов после возвращения стал объединяться в сообщества. Немцы Крыма образовали свое общество и назвали его «Видергебурт» («Возрождение»).
И действительно, по специально разработанной на 10 лет вперед программе предполагалось в полной мере возродить немецкие поселения в Крыму: планировался переезд еще более 45тыс. человек с компактным расселением традиционно в сельских районах – Красногвардейском и Сакском. Однако этой программе не суждено было осуществиться по нескольким причинам. Первой было отсутствие необходимых средств как в Крыму, так и на Украине; второй – продолжающийся отъезд в Германию наиболее активной части немецкого населения. Но немаловажным оказалось и то обстоятельство, что немцев вообще стало довольно трудно объединить: национальный вопрос не стал для немцев таким важным, как например, для татар, и явно взял верх приоритет общечеловеческих ценностей.
При этом налицо оказалось такое количество политических взглядов и мнений (а от этого и очень разных видений Крыма в будущем), что произошел очередной раскол в немецкой среде (не хуже, чем в 20-е годы). Так, немцы, несогласные с политикой руководителей «Видергебурта», создали в 1995г. новое немецкое общество «Ландсманшафт» («Землячество»). Кстати, подобные организации возникли и в других областях Украины и все они отказались принимать участие в первом съезде немцев Украины, организованном в Киеве осенью 1996г.
Между тем на этом съезде была утверждена концепция программы этнического возрождения и развития немецкого меньшинства на Украине (и в частности – в Крыму) и избран Фольксрат – немецкий представительный орган по организации и координации всех действий. Его программой-максимум стало образование на Украине национально-культурной немецкой автономии. Однако и эта программа не была осуществлена из-за непризнания вновь избранного представительного органа немцев Украины официальными властями, а значит – и из-за отсутствия финансовой поддержки со стороны государства.
В настоящее время в Крыму проживает чуть боле 2,5тыс. немцев, объединившихся в 11 обществ, практически не связанных между собой. В целом на Украине немецких обществ насчитывается более 100 (!). Для координации их деятельности в Киеве создана Ассоциация украинских немцев. Ситуация осложняется еще и утратой большей частью немецкого населения своего языка. Ведь немцы, в отличие от других депортированных народов, были расселены по просторам Сибири и Казахстана маленькими группами. Много немецких детей попало в детдома и вообще потеряло связь с соплеменниками. С другой стороны русские и украинцы всегда охотно вступали в браки с немцами (даже с сыльнопереселенцами). Все это привело к значительной ассимиляции немецкого населения.
Германия оказывает немцам Крыма определенную помощь в общекультурной программе и в частности в изучении немецкого языка. Но это, пожалуй, только усугубляет отток молодых потомков немецких колонистов за границу, ведь изучив язык, они могут лучше устроиться в той же Германии. К слову сказать, немецкий потенциал в Крыму и на Украине никогда и не был так востребован, как, например, в России, в истории которой встречается очень много немецких имен (и теперь они не редки даже в руководстве страны). Так что, как это ни печально, но специалисты считают, что возрождение немецкой диаспоры в Крыму, скорее всего, малоперспективно…
Автор: Юлия Самарина (по материалы публикаций А.Герцена – зав.кафедрой истории ТНУ и профессора Э.Терез)
ищу сведения о семье Диллер вывезенных насильно из Крыма в Кемеровскую область.
Ищу сведения о семье Мюллер отец Эдгард,мать Милита вывезенных насильно из Крыма с.Учвелиорка (Как правильно пишится село не знаю, помогите установить)на Северный Кавказ.
в моем роду родные Мюллер.Я тоже разыскиваю.По моим сведениям,слиВы знаете, Эдгар и Миля были выселены вТуринск.У них 2 сына было Виталий и Слава.Возможно однофамильцы.
Ищу сведения о семье Альмедингер из Абхазии. Спасибо!
Ищу сведения о семье Гернен переселенных с юга СССР немцами в 1942 году в Польшу, а затем в Казахстан в 1944г.
Ищу сведения о семье Янки, депортированных в северный Казахстан в 1941 году. Отец: Рейнгольд Христианович. Мать: Розаля Готлиновна. Дети: Владимир, Элла, Альма.
материалы о купеческой семье Шлее можно посмотреть у меня.
Крымчанин Фердинанд Матвеевич Шлее и его потомки. Familie Schlee in der Krim — http://kraevedenie.net/2009/01/17/schlee-krim/
в комменты без регистрации можно писать свои координаты
Так бывает всегда, когда живёшь не со своим народом!
В Судаке район (поселок) Уютное, бывшая немецкая колония, и сейчас самое уютное, ухоженное место. Приятно там бывать.
Если суммировать немецкие колонии в Крыму и Северном Причерноморье, то это целый мир! Страна!
Характерный момент из романа Игоря Антова «Крым. Пирамида времени», дело происходит в Феодосии 1920 года:
» — А я вот сообщения с фронта читаю. С Нижнего Днепра, причерноморских степей, с Кубани, за все последние дни. Какие городки и деревни взяли, какие отдали, какие снова взяли наши доблестные воины. Там сейчас жаркие бои, ох, жаркие… Так вот-с, читаю и надивиться не могу: ведь что ни деревня, то нерусское название. Будто не в России воюют, не в таврических наших землях, а в какой-нибудь Пруссии, ей-Богу.
Он уселися на стул, разложил газеты, вставил в переносицу висевшее на шнурке пенсне и, водя пальцем по бумаге, начал называть:
— Гальбштадт, Нейкирх, Рикенау… так.-с… Моргенау, Александеркрон, Клефельд, Тигервейле, Фриденсдорф. Неплохо звучит для земли русской, не находите? А я ведь был в одной такой таврической колонии, там даже по-русски не все могут говорить. Вовсе не говорят некоторые, и не только старики! Заезжаешь в эту колонию — и все в домах и в хозяйстве там выглядит не как в русской деревне, а вовсе на немецкий манер сделано, будто в Германию тебя черт перенес за один час из наших степей. И ведь как богато живут, не чета полтавским да курским мужичкам! Ну-с, читаем дальше… Тиге, Розенкрот, Линденау. Мунталь, Нассау, Гейдельберг… снова Мунталь, ага… наши части вышли к Фридрихсфельду и лихим ударом… так, Розенталь… Черненька, Дмитриевка… вот, полюбуйтесь: славные донцы решительно атаковали позиции красных под Тифенбрунном — Сладкой Балкой и вышли на Гохгейм-Гейдельберг. Дроздовцы овладели Андребургом… Каково! Звучит, будто Нюрнбергом в Германии овладели! Вот еще… Вальдорф. Санбурн.
— Санкт-Петербург — тоже не самое русское название, — сказала Таня.
Подполковник сверкнул стеклами пенсне, оторопело посмотрел на нее и произнес, помолчав:
— Да, это верно. Впрочем, он уже давно Петроград. Не спасло Россию это переименование на русский манер, зря только пыжились, умными патриотами себя возомнили, врагов среди своих немцев искали. И то, что у немецких колонистов в пятнадцатом году стали землевладения отнимать в Крыму, — тоже не спасло. А теперь вот барон Врангель, русский немец, — во главе защитников Крыма. Во главе освободителей Кубани. Он — наша последняя надежда. Все военные говорят: если бы не Петр Николаевич Врангель, то большевики еще весной уничтожили бы наш Крым, последний клочок свободной земли, последний оплот белого дела, последнюю надежду великой империи. Все уж были уверены недавно, что со дня на день Крым станет могилою, а теперь все больше уверенности, что он стал неприступною крепостью. Подумать только, немец защищает нас от орды разъяренных русских мужиков, потерявших человеческий облик, забывших, что они русские. Да-с. А не сцепись мы в драке с Германией в том проклятом четырнадцатом году, никто бы даже и не услышал, поди, ни о Троцком с его красной армией, ни о Петлюре с его самостийниками, ни о Пилсудском с его польскими легионами, и пахали бы сейчас мужички на своих хуторах, от Житомира до Владивостока, трудились бы себе тихо-мирно, молились Богу и славили царя. Да-с…»
Ищу сведения о семьях Кризбах, Валлевай, Нойгум, все урожденые крымчане.
У моей супруги по материнской линии предки были выселены с Крыма в начале войны. Девичья фамилия тещи Нейгум (возможно, то же Нойгум). Будем рады, если поделитесь тем, что у Вас есть по данной фамилии? Выселены были с Крымской области, с. Ручьи.
Добрый день, Валентина! У моей супруги девичья фамилия матери Нейгум\Нойгум. Ее деда выселили с Крыма. У Вас есть какие либо сведения о Нойгум?
с уважением,
Виктор
Ищу информацию о семье Эллы Эммануиловны Альмендингер из грузинского города Болниси(до войны — п.Люксембург).
Моё детство прошло в одном из мест где жила немецкая семья. Там остались добротные немецкие дома которые простояли до 1990 годов потом их разобрали. Я жил в этом доме и до сих пор восхищаюсь как он был сделан. Очень хотелось бы узнать о семье которая раньше там жила.Это с. Новожиловка, Белогорский район Крым. Раньше село называлось Бешаран-Отар.
Ищу сведения о семье Гринвальд, вывезенных из Крыма (Кроненталь)в Кемеровскую область.
Ищу сведения про немцев Крыма — фамилия Вендель…спасибо
Ищу сведения про немцев Крыма — фамилия Шторц, Пальк, Бальк или Балько
Добрый день! Это мои родственники. Мой папа Балько Христофор 1924 года рождения еще жив. Недавно были с ним в Крыму и посетили его места детства
Ольга, здравствуйте. Родственники по фамилии Шторц папе тоже знакомы. Его старшая сестра была замужем за Шторц. Его дети сейчас живут в Кисилевске. Родственники живут и в Германии. В Крыму они жили в Евпатории, в Новом Карагурте, в Бешуй Эли.
Ищу родственников немцев Крыма — мой дед КАПНИК Виктор Александрович, уроженец Севастополя
Ищу сведения про немцев Крыма — Гильдебрандт Анна, Елизавета, Иван, Мария, родители Абрам и Сузанна
Ищу информацию о родственниках моей бабушки Циммер Лея Филипповна (девичья фамилия Гейн),Высланные в Казахстан в начале войны,
Разыски фамилилии:Балтазар,Baltazar из под Одессы,Вржец,Wrschez из по Херсона.Может каму поподались.
Здравствуйте! Ищу родственников по лини дедушки Лучер Отто Генрихович жил с родителями в деревне Орхо Джанкойского района, затем был на сослан в лестранхоз, далее отправлен на Урал. В Краснотурьинске жил брат Лизе Иван (фамилию изменили, чтобы семья не нашла друг друга). Ещё были сестры, они потом все находили друг друга. Сейчас контакты утеряны.
здравствуй наталья у меня есть сведения о ванде лучер 1913 года рождения, г.мелитополь..была замужем Леппа Валентин….потом имела фамилию Мунд… в 1943 году их феодосии эмигрировала в ФРГ…. очевидно с отступающими частями вермахта… впоследствии жила в Фрайбурге ам Брейсгау…. умерла в 2009 году… у нее есть сын анатолий… 82 годв прожвает в алуште… В 1941 году с бабушкой Леппа Анной Кондтратьевной был выслан в казахстан…… если лучер отто имеет отношение к ванде лучер или наоборот — прошу ответить на мое письмо…. с ув. олег
В Cтаром Осколе Белгородской области в 1970 годы работал Лучер Эрвин Оттович, а его дочь сейчас работает в детской поликлиники врачом.
Ищу сведения о семье Гартман Шарлотты, Каролины, Маруси,Вишневецкой депортированных из Крыма в августе 1941 года в Сев. Каз. область п. Мамлютку
Ищу родственников или сведения о семье Брейтенбюхер( или Брайтенбихер) и Дик, Кернер, Гермес. До войны жили в Крыму, после-Казахстан. Буду признательна за любую информацию.
У меня прадед — Кернер Адам, до ареста (в 1938 г.) жил в Биюк-Онларском р-не, приговорен к расстрелу. У него был брат Василий. У Адама дети — Тамара, Лидия, Зинаида, Виктор.
Может быть что-то знаете про мою семью?
У меня есть в роду Брайтенбихер. И они жили в колониях возле Казахстана (определённое время это и был Казахстан).
Ищу родственников по фамилии Греф, Фрай, Линкер…..до войны предки жили в Крыму потом сослали в -Поволжье,далее- ТрудАрмия -Челябинск, потом-Северный Казахстан на целину (где я и родился)………я внук Греф Адольфа Вильгельмовича, живу на Урале, огромное желание вернуться на Родину предков в КРЫМ! Прошу Ваших Советов.Спасибо!
мои предки жили и процветали в Крыму — поселок Адоргин (ныне с. «Мускатное») Сослали и раскидали… Много рассказывали они, как им там хорошо было, процветало все там у них, очень порядочные и культурные люди были, потом война, 12 часов на сборы дали, посадили в вагоны для скота и в путь… Жуть… Был там в 2008г. как с родными повидался… Сейчас есть программа президента по возвращению, думаю что то должно получиться. Сам хочу очень вернуться туда, и продолжать процветание родных земель как это делали наши бабушки и дедушки…
Ищу корни родных отца Артес Якова Яковлевича, 1924 года рождения (его отца Артес Якова Адольфовича)репрессированных в 1941-1942 гг в Казахстан на рудники
Здравствуйте. Может кто-нибудь знает как теперь называется бывшее село Каратокия. Там родилась и жила моя бабушка Дейзингер (возможно Дезингер) Фрида. В семье было восемнадцать детей, бабушка была 17-ой, после нее еще была сестра Эльза. Бабушка давно умерла, никогда о своем прошлом не рассказывала, всю жизнь жила в страхе.
Моя бабушка Софи Буб ( в замужестве Усенко) была депортирована вместе с сыном Усенко Геннадием Петровичем ( 29.01.1937г. г.Белогорск) в начале войны в Казахстан, а также и все ее родные.И бабушки и отца уже нет в живых.Никогда они не хотели говорить на эту тему, сколько ее не поднимала, но знаю, что оба очень скучали по Крыму.Ищу родственников.
Ищу родственников бабушки Аделины Безлер. Имела брата Леонгарда, репрессирован в 1938, сестра Лидия Безлер, в замужестве тоже Безлер, имела двух дочерей Ванда и Ядвига.
Hurlebaus(Гурлебаус) Anatolij ( Анатолий).
Прошу помощи в розыске моих родственников.По фамилии Гурлебаус(Hurlebaus) Муршель(Murschel) Бенц(Benz) Земан(Seemann).Проживавших в Крыму до 1940 года.Спасибо.
Здравствуйте Анатолий.Не знакомы ли вам имена Василий Гурлебаус,Анна Гурлебаус,фамилии Бабич,Балабас.Жду ответа.Спасибо.
Ищу свои корни по бабушке- Гуди Марии Георгиевны (Gudi). Она родилась в с. Киябак Крым. Возможно, кому-то известна эта фамилия
Ищу информацию о дедушке Дель Григорие Васильевиче, депортированом из Керчи в 1941 в Казахстан.
Ищу сведения о фамилии КОСЕК (Коссек? Косык? Косак?Kossack) Только недавно узнала, что мой пра — прадед с семьёй где — то в 1850-60х годах жил в Джанкое (нашли фотку), куда они переселились из Австро — Венгрии. Может, кто — то знает, где искать фамилии немцев в Джанкое того времени? А метрические книги где могут быть?