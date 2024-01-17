Описание приготовления:

Учитывая разнообразие начинок для чуду, любой гурман может выбрать начинку по своему вкусу. Это творог, зелень, мясо, яйцо, рис и их разнообразные сочетания. Пресное тесто хорошо держит сочную начинку внутри себя и не раскисает. Главное не передержите дагестанский пирог в духовке иначе рискуете пересушить его.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Мука 1 Килограмм

Вода 500 Миллилитров (теплая)

Соль 1,5 Ст. ложки

Говядина 500 Грамм

Картофель 4 Штуки

Лук 1 Штука

Перец черный 1/2 Чайных ложки (крупного помола)

Масло сливочное 100 Грамм

Кумин 1 Чайная ложка (зира)

Количество порций 4

Калорийность

140 ккал

Калорийность

4 г

Белки

12 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Табасаранское чуду»

Для приготовления чуду подготовим ингредиенты. Для пресного теста потребуются только вода, мука и соль. Для начинки возьмите мясной фарш, картофель, соль, черный молотый перец и лук.

В первую очередь просейте муку через сито в миску соответвующего размера. В центре сделайте углубление, раздвинув муку к краям посуды. В теплой воде размешайте половину нормы соли и влейте в углубление в муке.

Начните замешивать тесто вилкой, аккуратно подмешивая в жидкость муку с краев воронки, пока вся мука пропитается влагой.

Продолжите месить тесто, выложив его на поверхность. Структура теста получается достаточно плотная и упругая. Округлите заготовку и выложите в миску, накройте кухонным полотенцем или пищевой пленкой и отставьте, что бы тесто отдохнуло.

Для начинки подготовьте мясной фарш. Картофель нарежьте соломкой. Лук нарежьте полукольцами.

Соедините ингредиенты начинки. Добавьте смолотые в ступке с солью черный перец и кумин. Влейте воду и хорошенько вымесите фарш.

Готовый фарш должен получиться вязким, компоненты начинки равномерно распределены по всему объему.

Отдохнувшее тесто становится податливым и эластичным. Такое тесто легче раскатывать.

Из данного количества ингредиентов получается 4 больших чуду, диаметром 29-30 см. Тесто разделите на четыре части, весом примерно 380 граммов. В свою очередь каждую часть разделите на две неравные части. Пресное тесто очень быстро подсыхает, поэтому целесообразно накрыть его пленкой или полотенцем.

Часть теста, размером побольше, раскатайте в пласт как можно тоньше. Выложите раскатанный лист в форму, присыпанную мукой. Очень удобно раскатывать тесто на силиконизированном коврике, формировать чуду и на нем же выпекать.

Начинку разделите на четыре части, выложите часть фарша поверх первого слоя теста и разровняйте тонким слоем по всему периметру.

Оставшуюся часть теста раскатайте в круг меньшего диаметра и выложите поверх начинки. Закрепите нижний и верхний слои теста между собой. В центре чуду сделайте отверстие для выхода пара. Сбрызните чуду водой.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте чуду 10-15 минут до подрумянивания. После выпекания смажьте еще горячий чуду сливочным маслом. Выпечка готова! Приятного аппетита!