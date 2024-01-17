Описание приготовления:
Учитывая разнообразие начинок для чуду, любой гурман может выбрать начинку по своему вкусу. Это творог, зелень, мясо, яйцо, рис и их разнообразные сочетания. Пресное тесто хорошо держит сочную начинку внутри себя и не раскисает. Главное не передержите дагестанский пирог в духовке иначе рискуете пересушить его.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой География кухни: Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Мука 1 Килограмм
- Вода 500 Миллилитров (теплая)
- Соль 1,5 Ст. ложки
- Говядина 500 Грамм
- Картофель 4 Штуки
- Лук 1 Штука
- Перец черный 1/2 Чайных ложки (крупного помола)
- Масло сливочное 100 Грамм
- Кумин 1 Чайная ложка (зира)
Количество порций 4
Калорийность
140 ккал
Калорийность
4 г
Белки
12 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Табасаранское чуду»
Для приготовления чуду подготовим ингредиенты. Для пресного теста потребуются только вода, мука и соль. Для начинки возьмите мясной фарш, картофель, соль, черный молотый перец и лук.
В первую очередь просейте муку через сито в миску соответвующего размера. В центре сделайте углубление, раздвинув муку к краям посуды. В теплой воде размешайте половину нормы соли и влейте в углубление в муке.
Начните замешивать тесто вилкой, аккуратно подмешивая в жидкость муку с краев воронки, пока вся мука пропитается влагой.
Продолжите месить тесто, выложив его на поверхность. Структура теста получается достаточно плотная и упругая. Округлите заготовку и выложите в миску, накройте кухонным полотенцем или пищевой пленкой и отставьте, что бы тесто отдохнуло.
Для начинки подготовьте мясной фарш. Картофель нарежьте соломкой. Лук нарежьте полукольцами.
Соедините ингредиенты начинки. Добавьте смолотые в ступке с солью черный перец и кумин. Влейте воду и хорошенько вымесите фарш.
Готовый фарш должен получиться вязким, компоненты начинки равномерно распределены по всему объему.
Отдохнувшее тесто становится податливым и эластичным. Такое тесто легче раскатывать.
Из данного количества ингредиентов получается 4 больших чуду, диаметром 29-30 см. Тесто разделите на четыре части, весом примерно 380 граммов. В свою очередь каждую часть разделите на две неравные части. Пресное тесто очень быстро подсыхает, поэтому целесообразно накрыть его пленкой или полотенцем.
Часть теста, размером побольше, раскатайте в пласт как можно тоньше. Выложите раскатанный лист в форму, присыпанную мукой. Очень удобно раскатывать тесто на силиконизированном коврике, формировать чуду и на нем же выпекать.
Начинку разделите на четыре части, выложите часть фарша поверх первого слоя теста и разровняйте тонким слоем по всему периметру.
Оставшуюся часть теста раскатайте в круг меньшего диаметра и выложите поверх начинки. Закрепите нижний и верхний слои теста между собой. В центре чуду сделайте отверстие для выхода пара. Сбрызните чуду водой.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте чуду 10-15 минут до подрумянивания. После выпекания смажьте еще горячий чуду сливочным маслом. Выпечка готова! Приятного аппетита!