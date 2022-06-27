Труба алюминиевая квадратная: сфера использования

Алюминий стал поистине инновационным материалом в самых разных областях производства. Его изобретение открыло ранее недоступные возможности. Квадратные алюминиевые трубы не являются исключением. Он имеет много особенностей, которыми он обязан широкому спектру использования.

Трубные изделия из алюминиевых профилей квадратного сечения сегодня широко используются в таких областях, как промышленность и сельское хозяйство. Кстати, работу мечты вы можете найти на сайте с вакансиями.

Преимущества и виды

Большая популярность таких металлов, как алюминий и сплавов из него, объясняется их повышенной стойкостью к коррозии, грибковым и грибковым поражениям, сочетанием пластичности и прочности, способностью выдерживать длительные периоды интенсивного физического воздействия. Кроме того, как сам алюминий, так и его сплавы отличаются малой плотностью и способностью сопротивляться намагничиванию.

По сравнению с трубами круглого сечения алюминиевые трубы имеют следующие преимущества:

Способность выдерживать большие механические нагрузки.

Удобство транспортировки и хранения. Это также связано с тем, что профильные трубы, в отличие от круглых, не могут катиться и могут не требовать особого вида фиксации.

Множество опций в разделе позволяют создавать разные дизайны.

Технология монтажа, используемая для круглых алюминиевых труб, успешно перенесена на трубы квадратного сечения.

При этом профессиональные трубы из алюминия и его сплавов могут иметь четыре варианта сечения, если их классифицировать по форме.

Прямоугольные трубы – такие обычно применяются для усиления стороны сооружаемой конструкции. Фасонные – в плане прочности они не уступают другим трубам. Круглые – традиционные трубы, которые используются чаще всего, они нашли свое применение в огромном спектре промышленности и хозяйства. Наконец, квадратные – форма обеспечивает им организацию симметричных ребер жесткости.

В частности, использование металлопроката типа алюминиевых труб квадратного сечения позволяет не только значительно снизить вес возводимых конструкций, но и значительно сэкономить строительные материалы.